Production de la 20 000ème Lamborghini Huracán

Automobili Lamborghini a produit son 20 000ème Huracán : un modèle STO dans la teinte grise Grigio Acheso Matt pour un client de la Principauté de Monaco. Alors que la Lamborghini Huracán Super Trofeo Omologata est le summum de la performance de la gamme Huracán, elle est à la tête d’une famille élargie de modèles Huracán qui ont fourni des performances avec une maniabilité dynamique et une émotion de conduite caractérisées depuis son lancement en 2014.

« Lors de son dévoilement, nous avons dit qu’avec l’Huracán, Lamborghini écrit le prochain chapitre de sa grande histoire. L’Huracán a livré une évolution du design, du savoir-faire technologique, des aventures de conduite, des antécédents et des ventes depuis son lancement. Il a été conçu comme une voiture pour offrir une émotion super sportive dans tous les environnements, de la conduite quotidienne aux performances palpitantes sur piste. Chaque itération de l’Huracán est restée fidèle à cette philosophie Lamborghini, tandis que dans le sport automobile, l’Huracán n’est pas seulement le protagoniste de la série Lamborghini monotype Super Trofeo, mais a prouvé sa domination dans la série GT3 à travers le monde. », a déclaré Stephan Winkelmann, PDG d’Automobili Lamborghini.

Huit ans de succès depuis 2014

Le succès de l’Huracán perdure depuis huit ans, un attrait maintenu dans le temps grâce à une large gamme de versions : 12 versions de route et trois versions de course. Depuis 2014, 71% des clients ont choisi les versions coupé et 29% les dérivés décapotables. Le premier des marchés est les États-Unis, où plus de 32% de toutes les versions de l’Huracán ont été livrées au cours des huit dernières années, suivis du Royaume-Uni et de la Chine. Ce solide succès se poursuit également aujourd’hui : les modèles Huracán ont largement contribué au record de ventes de 2021 avec une forte augmentation des ventes jusqu’à 2 586 unités, due en partie à l’impulsion donnée par la réponse très positive des clients à l’Huracán STO.

2014 : la première version coupé, LP 610-4

Le premier coupé Huracán LP 610-4 a fait ses débuts au salon de l’automobile de Genève 2014 avec quatre roues motrices, 610 ch, une accélération de 0 à 100 km/h de 3,2 secondes et une vitesse de pointe de 325 km/h. Les innovations comprenaient la sélection du mode de conduite Lamborghini ANIMA, le système LPI de gyroscope embarqué, la double injection de carburant et les lumières LED dans toute la voiture : une première dans l’industrie dans le segment des supercars. La Lamborghini Huracán LP 610-4 Spyder a été dévoilée au salon de Francfort en septembre 2015. Le V10 atmosphérique de 5,2 litres est le même que celui du coupé et développe 610 ch. Le sprint de 0 à 100 km/h est parcouru en 3,4 secondes et la vitesse de pointe est de 323 km/h.

2015 : Huracán LP 580-2, une expérience à deux roues motrices

Comparé au LP 610-4, il diffère via un moteur moins puissant et une propulsion arrière au lieu d’une transmission intégrale. Il dispose du même V10 de 5,2 litres que la LP 610-4 mais avec une puissance ramenée à 580 ch et un couple de 533 Nm. Grâce à l’absence de quatre roues motrices, les ingénieurs de Lamborghini ont réalisé un gain de poids de 33 kg par rapport au Huracán coupé, à seulement 1 389 kg. La vitesse maximale est de 320 km/h. Une variante Spyder RWD de l’Huracán LP 580-2 a été dévoilée au salon de l’automobile de Los Angeles en novembre 2016. Le V10 atmosphérique de 5,2 litres est le même que le coupé et développe 580 ch. Un modèle Avio en édition limitée à 250 exemplaires en 2016 a célébré l’inspiration aéronautique du style de l’Huracán.

2016 : les débuts de l’Huracán Performante et le record du tour du Nürburgring

L’Huracán Performante de 640 ch a fait irruption sur les marchés en 2016 : grâce aux innovations aérodynamiques actives ALA brevetées de Lamborghini, elle a battu le record du tour de la Nordschleife Nürburgring pour les voitures de série et a remporté des prix dans le monde entier. En 2018, l’Huracán Performante Spyder a atteint le zénith des développements Huracán : la sublime combinaison d’innovation technologique inégalée, de performances et de conduite à ciel ouvert. Comme le coupé Performante, le Spyder développe 640 ch à 8 000 tr/min, développe 600 Nm de couple à 6 500 tr/min, accélère de 0 à 100 km/h en 3,1 secondes et de 0 à 200 km/h en 9,3 secondes.

2019 : l’Huracán EVO – la super voiture de sport V10 de nouvelle génération

En 2019, l’Huracán EVO a fait ses débuts. Le design distinctif a défini la supériorité aérodynamique et la dynamique de conduite améliorée de ce nouveau modèle en prenant les 640 ch et les capacités extraordinaires de la Performante combinées à la direction des roues arrière, à la vectorisation du couple et au LDVI avec logique prédictive. La Lamborghini Huracán EVO Spyder a adopté le contrôle dynamique et l’aérodynamique du véhicule de nouvelle génération développés pour le coupé, avec le moteur Lamborghini V10 atmosphérique de 5,2 litres amélioré pour une puissance de sortie plus élevée et incorporant des soupapes d’admission en titane. En 2020, l’Huracán EVO à propulsion (RWD) a été présentée, délivrant 610 ch de puissance à 8 000 tr/min et 560 Nm de couple à 6 500 tr/min à une voiture légère à propulsion arrière et direction dynamique pour un plaisir de conduite maximal. L’Huracán EVO RWD a une vitesse de pointe de 325 km/h et accélère de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes. La même année, Automobili Lamborghini a été la première marque automobile à utiliser la réalité augmentée (RA) pour le lancement virtuel d’un nouveau modèle, l’Huracán EVO RWD Spyder. À l’aide de l’AR Quick Look d’Apple, la société a présenté sa dernière super voiture de sport V10 directement aux clients et aux fans du monde entier.

2021 : l’Huracán STO – Lamborghini Squadra Corse en son cœur

L’Huracán STO (Super Trofeo Omologata) lancé en 2021 a livré l’expérience et le savoir-faire de Lamborghini en matière de sport automobile dans une voiture de route homologuée. Il s’inspire de l’Huracán EVO Super Trofeo développé par Squadra Corse pour la propre série de courses de Lamborghini, ainsi que de l’Huracán EVO GT3, triple vainqueur des 24 Heures de Daytona et double vainqueur des 12 Heures de Sebring. Avec son moteur V10 atmosphérique de 640 ch générant 565 Nm à 6 500 tr/min, l’Huracán STO à propulsion offre une accélération exaltante de 0 à 100 km/h en 3,0 secondes, de 0 à 200 km/h en 9,0 secondes, et un vitesse de pointe de 310 km/h.

2022 : l’Huracán Tecnica, conçu pour le meilleur des deux mondes

Le dernier-né de la famille Huracán, dévoilé en avril 2022, est l’Huracán Tecnica : le V10 à propulsion arrière de nouvelle génération, développé pour les pilotes à la recherche de plaisir de conduite et de perfection de style de vie sur route et sur piste. Le surnom de Tecnica incarne l’évolution avancée des prouesses techniques du Huracan et, immédiatement reconnaissable, est autant une innovation Huracán à l’extérieur que sous le capot, avec son nouveau look accentuant l’aérodynamisme amélioré pour des performances, une stabilité et une facilité d’utilisation accrues, en particulier sur un circuit. Reprenant son moteur de l’Huracán STO, avec une augmentation de 30 ch par rapport à l’Huracán EVO à propulsion (RWD), le groupe motopropulseur délivre 565 Nm de couple à 6 500 tr/min maximum et une accélération améliorée de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes.

De la connectivité au monde digital d’E-sports

En 2021, Lamborghini est devenu le premier constructeur automobile à intégrer le contrôle complet du système du véhicule par Amazon Alexa dans l’Huracán EVO, et également le premier à adopter la fonction what:three:words pour une navigation précise partout dans le monde. Les fans de Lamborghini profitent de l’Huracán dans une multitude de jeux vidéo et de compétitions de sports électroniques, notamment FORZA Horizon et Gran Turismo, Rocket League et Assetto Corsa Competizione.

60% des Huracán proposent une personnalisation Ad Personam

Plus de 60% des Huracán livrés ont présenté une personnalisation Ad Personam s’appuyant sur une vaste palette de couleurs, de garnitures et de matériaux spéciaux. Le programme Ad Personam propose désormais environ 300 couleurs extérieures, mais un client peut toujours demander une option unique. Les clients d’Europe centrale, du Japon et du Royaume-Uni sont les plus enclins à la personnalisation sur mesure. Objets du quotidien tels que meubles, canapés, sacs, vêtements, mais aussi maquillage (ombres à paupières, vernis à ongles), pierres précieuses et bracelets-montres inspirent les clients Lamborghini. Ils ont besoin de se sentir libres de créer quelque chose qui les représente : leurs goûts, leur personnalité et leur quotidien. Un Huracán RWD pour le pape a été créée aux couleurs papales et présentée dans la Cité du Vatican pour être mise aux enchères.

Huracán Polizia : une relation de longue date avec la police italienne

Plusieurs Huracán ont été livrés à la police italienne dans le cadre d’une relation de longue date : principalement utilisés dans les urgences médicales, l’année dernière, un Huracán a livré un organe de greffe sur 489 km de Padoue à Rome en un peu plus de deux heures.

Les visiteurs atterrissant à l’aéroport Guglielmo Marconi de Bologne ont apprécié la vue des voitures de suivi Huracán conduisant les avions sur les aires de trafic.

Huracán Adventures & Expeditions autour du monde

Les Huracán se sont aventurés à travers des paysages allant de la Transylvanie aux Highlands écossais et aux îles Lofoten norvégiennes, et ont émerveillé les participants aux Lamborghini Accademia sur piste et sur glace avec leurs prouesses dynamiques.

De la route au circuit avec l’Huracán Super Trofeo

L’Huracán et son successeur EVO ont également créé l’histoire sur les circuits. Près de 500 voitures de course Huracán sont sorties de la chaîne de production en Super Trofeo et GT3, dont une édition limitée Squadra Corse célébrant les 10 ans du Super Trofeo en 2019. Les Huracán GT3 ont remporté plus de 40 titres de champion et 117 victoires dans plus de 12 séries dans le monde : Lamborghini est le seul constructeur automobile à avoir remporté les 24 Heures de Daytona en catégorie GTD trois fois de suite, les GT3 et GT3 EVO remportant également le doublé des 24 Heures de Daytona et des 12 Heures de Sebring, deux années de suite entre 2018 et 2019.

Photos : Lamborghini