Retour d’expérience de la conduite hivernale de l’Audi e-tron quattro en Norvège

Comment fonctionne une voiture électrique dans le froid nordique ? Une famille norvégienne qui conduit l’Audi e-tron depuis 2019 partage ses expériences. Outre les explications des propres techniciens d’Audi, cela donne le meilleur aperçu des performances de l’Audi e-tron dans un climat froid et sur des routes verglacées.

« Nous voulions rouler à l’électrique, mais pendant longtemps, il n’y avait pas de voitures électriques capables de répondre à nos besoins. », explique Liselotte Lunde (36 ans). La famille, qui compte maintenant cinq personnes, avait des exigences élevées lorsqu’elle cherchait sa nouvelle voiture familiale : suffisamment d’espace pour tout le monde, y compris les bagages (par exemple, landaus, vélos, skis et traîneaux). De plus, ils avaient besoin d’une gamme qui les emmenait là où ils voulaient aller, même en hiver, et, avec trois enfants dans la famille active, une sécurité de premier rang pour tout le monde.

La première voiture électrique à répondre parfaitement à leurs exigences a été l’Audi e-tron quattro. La famille norvégienne s’est engagée très tôt lorsque Audi a lancé sa première voiture entièrement électrique. La famille Lunde a reçu son Audi e-tron 55 quattro au printemps 2019 et possède près de 3 ans d’expérience à son bord.

Voiture parfaite pour se rendre au chalet

« Il était important pour nous de pouvoir conduire jusqu’au chalet sans s’arrêter, même en hiver. », explique Liselotte Lunde. La conduite en côte et les routes d’hiver ne posent aucun problème à la transmission électrique. Et la dernière partie de la route vers le chalet familial est raide. C’est pourquoi ils apprécient vraiment le système quattro : « La transmission intégrale électrique de l’Audi e-tron nous offre la sécurité. Nous ne sommes jamais inquiets de ne pas arriver à destination, quelles que soient les conditions. Et c’est particulièrement important pour nous maintenant, avec un bébé sur le siège arrière. »

Lorsqu’ils sont passés d’une voiture traditionnelle à une voiture électrique en 2019, la plus grande différence qu’ils ont vécue a été le saut technologique : « Notre voiture est équipée de feux à matrice LED, qui sont absolument superbes dans l’obscurité de l’hiver norvégien. Nous avons également un assistant de vision nocturne, qui est d’une grande aide pour nous avertir s’il y a un orignal sur ou près de la route. De plus, il est incroyablement pratique de pouvoir faire autant de choses via l’application. Nous pouvons régler la pré-climatisation de la voiture depuis notre lit. L’Audi e-tron n’est pas seulement une voiture, mais une voiture offrant un service. Cela résout les défis de notre vie quotidienne. » La suspension pneumatique, qui peut être relevée et abaissée, est également l’une des solutions techniques qui font de l’Audi e-tron une voiture d’hiver en Norvège.

Autonomie accrue

Lorsqu’ils ont récupéré leur voiture, l’autonomie annoncée était de 417 km (selon la norme WLTP). À l’automne 2021, ce chiffre a été porté à 436 km avec une mise à jour du logiciel de la voiture. « De notre côté, l’autonomie a toujours été suffisante, même en hiver. Nous avons une option de recharge à la maison et au chalet et pouvons commencer chaque matin avec un « réservoir plein ». Normalement, nous ne chargeons qu’à 80%, et cela nous donne une vie quotidienne totalement exempte de soucis d’autonomie. », explique Lunde.

De plus, la climatisation de la voiture avant le départ offre de grands avantages pendant l’hiver norvégien : « C’est formidable de pouvoir partir dans une voiture chauffée et sans givre. Avec un bébé à bord, il est beaucoup plus facile de monter dans la voiture qui est à bonne température. », observe Lunde.

Contrôle thermique intelligent

Son utilisation quotidienne sans problème est également due au système de contrôle thermique intelligent d’Audi : l’Audi e-tron dispose de quatre circuits thermiques. Une pompe à chaleur puise l’énergie excédentaire des composants de propulsion et de l’environnement, de sorte que l’habitacle et la batterie sont tempérés efficacement. « C’est jusqu’à trois fois plus efficace que d’utiliser un chauffage traditionnel avec des éléments chauffants électriques. », explique Pierre Woltmann, responsable du développement du contrôle thermique de la batterie haute tension de l’e-tron chez Audi. Il souligne également l’importance d’utiliser la pré-climatisation, comme le fait la famille Lunde : « Lorsque la voiture est préchauffée à l’aide de la Wallbox, un gain d’autonomie significatif peut être obtenu, en particulier pour les trajets courts. Si vous faites de courts trajets avec une voiture froide, une part relativement plus importante de l’énergie sera utilisée pour le chauffage par rapport à ce qui est utilisé pour la propulsion. » Dans les pays nordiques, l’Audi e-tron est fournie avec une capacité accrue pour chauffer la batterie. Cela peut être livré dans le cadre du pack hiver, qui est également proposé dans d’autres pays européens.

Conseil de chauffage intelligent

La famille Lunde a appris plusieurs conseils pratiques qui contribuent à la fois au confort et au contrôle pendant l’hiver norvégien. « Si nous n’avons pas eu le temps d’utiliser le préchauffage, nous utilisons le chauffage du volant et chauffons les sièges pour un maximum de confort dès le début du trajet. Et sur les trajets les plus courts, cela suffit. », a déclaré Lunde. « Le chauffage proximal, comme Lunde le décrit ici, est une astuce intelligente pour économiser de l’autonomie lors de courts trajets. Il faut beaucoup moins d’énergie pour chauffer les surfaces de contact de la voiture dans le siège et le volant que pour chauffer toute la voiture. », explique Woltmann.

Toujours conduire avec la navigation active

Un autre conseil que la famille Lunde a retenu était de toujours utiliser la navigation avec une destination pour les trajets légèrement plus longs. « Nous conduisons toujours avec la navigation active jusqu’au chalet, même si nous connaissons évidemment le chemin par cœur. », explique Lunde. « Sans navigation configurée avec une destination, le système base l’estimation d’autonomie sur les 100 derniers kilomètres parcourus. Lorsque la cible de navigation est activée, le planificateur d’itinéraire e-tron a accès aux informations actuelles sur la route sur laquelle vous allez conduire et peut calculer la consommation d’énergie et l’autonomie adaptées au trajet à venir. Par conséquent, vous obtenez la meilleure estimation de l’autonomie restante lorsque vous conduisez avec la navigation active. Si nécessaire, le système recommandera alors également un arrêt de charge et inclura le temps de charge dans l’estimation de l’heure d’arrivée. », explique Woltmann.

Avantages thermiques également pour une charge rapide

La famille Lunde utilise la recharge rapide dans une faible mesure, car elle a un si bon accès à la recharge à domicile. Mais pour les trajets plus longs, ils doivent parfois recharger en cours de route, par exemple lors de voyages de vacances, ce qui leur fait apprécier les performances de charge rapides et stables de l’e-tron. « La puissance de charge maximale de 150 kW rend les arrêts de charge courts. Mais le plus important est peut-être que le niveau élevé de puissance est disponible pendant une grande partie du processus de charge. », explique Lunde. « Même avec une charge rapide (DC), l’Audi e-tron utilise le contrôle thermique intelligent de la batterie. Cela signifie que la puissance de charge élevée peut être utilisée sur une plus longue période de temps que sans cette possibilité de régulation thermique. », explique Woltmann.

Pas de retour en arrière

« L’enseignement le plus important de notre transition vers une voiture électrique est sa facilité dans la vie de tous les jours. Insérer le câble de charge lorsque nous nous garons le soir et utiliser l’application « myAudi » pour définir les heures de départ sont des choses que nous faisons et auxquelles nous ne pensons plus. », explique Lunde. De plus, ils apprécient l’expérience technologique qu’ils acquièrent avec l’Audi e-tron : « Nous avons découvert qu’Audi avait fabriqué une voiture moderne et intelligente lorsqu’ils sont arrivés sur le marché des véhicules électriques. », a ajouté Lunde. Depuis le printemps 2019, ils ont jusqu’à présent, début 2022, parcouru plus de 30 000 kilomètres avec leur e-tron 55 quattro. « L’Audi e-tron nous a vraiment convaincus que les voitures électriques fonctionnent, même pendant un hiver norvégien. C’est l’avenir et nous ne choisirons plus jamais autre chose qu’une voiture entièrement électrique. », a conclu Lunde.

Photos : Audi