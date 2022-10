Visite du Porsche Zentrum Stuttgart am Pragsattel

Après le déménagement en août, le nouveau Porsche Zentrum Stuttgart am Pragsattel a été officiellement inauguré le 29 septembre 2022. C’est le deuxième site en Allemagne où le concept de vente au détail « Destination Porsche » a été mis en œuvre. Découverte de ce nouveau centre Porsche ne faisant pas regretter l’ancien en face du Porsche Museum.

Dans le centre Porsche Stuttgart am Pragsattel, les clients peuvent découvrir la marque Porsche et sa large gamme de produits sur une surface d’exposition intérieure et extérieure d’environ 1 500 mètres carrés. Le Centre Porsche est conçu selon le concept de vente au détail « Destination Porsche », qui transforme la salle d’exposition principalement centrée sur le produit en un espace d’expérience de marque. Grâce à de nombreuses applications numériques, la marque peut également être vécue de manière interactive. En 2020, le concept a été mis en œuvre à Dortmund pour la première fois dans un nouveau bâtiment.

« Avec le nouveau Porsche Zentrum Stuttgart am Pragsattel, nous avons créé un autre élément constitutif de l’expérience Porsche globale dans la région. Le Centre Porsche au siège de la marque est un atout supplémentaire dans le paysage commercial Porsche en croissance constante. En plus de l’usine de Zuffenhausen et du Porsche Experience Center à Hockenheimring, le Porsche Zentrum Stuttgart am Pragsattel est une nouvelle attraction pour les clients et les visiteurs de la région et offre une expérience de marque complète. », a déclaré Alexander Pollich, PDG de Porsche Deutschland GmbH.

Showroom et atelier flexibles

« Destination Porsche » crée des expériences de marque liées aux clients qui mettent l’accent sur la communication et l’interaction. Les modèles actuels sont exposés le long de la « Racing Line », une ligne de véhicules qui traverse le showroom et est brillamment éclairée à travers les fenêtres du plafond. La « Porsche Platz » au milieu du showroom sert de salon et de lieu de rencontre pour les clients et les visiteurs. Les modules flexibles « Highlight », « E-Performance » et « Approved » font partie de la zone d’exposition et peuvent être modifiés de manière flexible selon les besoins. Les salons de conseil exclusifs portant des noms de modèles (Taycan, Panamera, …) servent de retraite pour des consultations individuelles sur le véhicule souhaité. Les produits des marques Porsche Lifestyle et Porsche Design sont disponibles dans un shop-in-shop exclusif.

L’atelier au sous-sol couvre une superficie de 3 500 mètres carrés et, grâce à de grandes baies vitrées, offre une vue sur les 27 plates-formes élévatrices de la Heilbronner Straße. Sur le nouveau site également, le Centre Porsche Stuttgart est un centre de compétences pour la réparation de super voitures de sport telles que la Carrera GT ou la 918 Spyder (divers modèles étaient présents lors de notre visite le 1er octobre 2022).

La durabilité joue un rôle central

Lors de la construction du Centre Porsche, une attention particulière a été accordée à la durabilité. Le bâtiment est basé sur les spécifications actuelles du Conseil allemand de la construction durable (DGNB – Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen) et est certifié Gold. Lors de l’utilisation de matériaux de construction, les responsables du projet ont veillé à utiliser autant que possible des matériaux peu polluants et sans émissions.

Un système photovoltaïque d’une puissance maximale de 86 kilowatts est installé sur le toit du Centre Porsche, qui est utilisé pour produire toute l’électricité de l’entreprise. En ce qui concerne la poursuite de l’expansion de l’électromobilité, quatre bornes de recharge (deux chargeurs DC pour une charge rapide et deux chargeurs AC) ont été installées devant le nouveau Centre Porsche Stuttgart. Plus de 30 bornes de recharge supplémentaires sont installées dans le parking souterrain.

Déménagement de la Porscheplatz à Pragsattel

La décision de fabriquer le Porsche Taycan sur le site traditionnel de Zuffenhausen est d’une importance capitale pour Porsche et la région. Il permet de sécuriser des emplois dans la grande région et constitue en même temps un engagement clair envers les voitures de sport « made in Zuffenhausen ». Afin de créer l’espace nécessaire à la production sur le site traditionnel, le Centre Porsche a dégagé l’espace de la Porscheplatz.

« Nous sommes fiers qu’avec ce centre Porsche, nous puissions contribuer activement à façonner le développement futur de l’organisation des concessionnaires Porsche et offrir à nos clients une ambiance moderne et impressionnante. Nous sommes heureux d’avoir l’un des emplacements les plus exposés de Stuttgart, la porte nord de la ville. En collaboration avec la Porsche Design Tower voisine, qui ouvrira ses portes l’année prochaine, nous créons une apparence formatrice pour la marque Porsche sur le Pragsattel. », a déclaré Ralph Müller, président du conseil d’administration du Centre Porsche de Stuttgart.

La Porsche Design Tower Stuttgart

À l’avenir, la Porsche Design Tower sera en service sur la propriété d’environ 1 450 mètres carrés adjacente au Porsche Center. La construction est dans les délais; la façade de l’imposant bâtiment a été installée et le design intérieur suit parfaitement. En collaboration avec le nouveau Porsche Zentrum, un point culminant architectural est créé sur le Pragsattel avec une philosophie de conception claire et puriste. La Porsche Design Tower Stuttgart est réalisée par Bülow AG en tant que développeur de projet et investisseur en coopération avec le Porsche Lifestyle Group. Ce sera l’un des bâtiments les plus hauts de Stuttgart et abritera l’exclusif hôtel 4 étoiles Radisson Blu, comprenant un restaurant et un bar ouverts au public. Il y aura également un centre de conférence de haute qualité et des bureaux spacieux dans le bâtiment, qui seront occupés par Porsche Consulting, entre autres.

Porsche Deutschland GmbH a construit le nouveau centre Porsche à Stuttgart sur le Pragsattel avec Volkswagen Immobilien Blue GmbH & Co. KG, le client du projet. La succursale Porsche Stuttgart GmbH est le locataire des lieux.

Photos : 4Legend.com / Porsche