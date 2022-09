Porsche Mobil 1 Supercup 2022 – Pole de Marvin Klein à Zandvoort

Le Français Marvin Klein de l’équipe CLRT prendra le départ de l’avant-dernière course de la Porsche Mobil 1 Supercup 2022 depuis la pole position. La deuxième place sur la grille est occupée par le pilote britannique du BWT Lechner Racing Harry King. Le Néerlandais Jaap van Lagen (Martinet by Alméras) et le leader luxembourgeois Dylan Pereira (BWT Lechner Racing) se partagent la deuxième ligne de la grille. La septième manche de la coupe internationale monomarque débutera dimanche 4 septembre à 12h05 juste avant le Grand Prix des Pays-Bas de Formule 1.

Dylan Pereira a conclu la séance de qualification pour la septième manche de la Porsche Mobil 1 Supercup en tant que plus rapide. Cependant, vers la fin de la séance, le Luxembourgeois de l’équipe BWT Lechner Racing a été impliqué dans une situation malheureuse : alors qu’il faisait chauffer ses pneus dans la ligne droite départ-arrivée, il n’a pas vu Simone Iaquinta s’approcher rapidement par derrière. Pilotant pour l’équipe Dinamic Motorsport, l’Italien était sur les derniers mètres de son tour lancé lorsque les voitures de Pereira et Iaquinta sont entrées en collision porte à porte. Les deux pilotes ont réussi à récupérer leur Porsche 911 GT3 Cup et ont même poursuivi leur route. « Je dois m’excuser auprès de Simone, je ne l’ai tout simplement pas vu. », a déclaré Pereira, prenant ses responsabilités. Les commissaires ont accepté et ont par conséquent déplacé Pereira de trois positions sur la grille. Du coup, le leader de la série part de la quatrième place.

« Je suis ravi d’être sur la première ligne de la grille pour la première fois cette saison – l’équipe a travaillé dur pour cela. », a déclaré Marvin Klein, qui avait signé le deuxième meilleur temps sur le circuit de Formule 1 situé sur la côte de la mer du Nord. Harry King est aligné à ses côtés au premier rang. Le pilote britannique était l’un des rares à améliorer son chrono en fin de séance. « J’ai essayé quelque chose avec mon premier jeu de pneus neufs et cela n’a pas fonctionné. Avec le deuxième set, je suis passé à la configuration éprouvée et j’ai été beaucoup plus rapide. », a déclaré le pilote BWT Lechner Racing de manière énigmatique.

Aux côtés de Pereira pour la course de 17 tours de dimanche, le Néerlandais Jaap van Lagen (Martinet by Alméras). La troisième ligne de la grille est partagée par deux autres pilotes néerlandais Morris Schuring (Huber Racing) en tant que rookie le plus rapide et Larry ten Voorde (Team GP Elite). Le champion en titre de la Supercup, qui occupe actuellement la troisième place du classement, semblait quelque peu perplexe après les qualifications : « Je me suis considérablement amélioré depuis les essais mais je n’ai tout simplement pas pu faire plus lors des qualifications. J’espère que nous pourrons faire quelques ajustements à temps pour la course. », a envisagé ten Voorde.

La séance de qualification ne s’est pas déroulée sans heurts pour le pilote Porsche Junior Laurin Heinrich non plus. L’Allemand de l’équipe SSR Huber Racing a réalisé le dixième meilleur temps. « Je me suis trompé sur le timing de mon tour lancé. Je suis sorti quand l’adhérence n’était plus idéale. », a avoué l’Allemand de 20 ans.

Trois premières décisions de titre ce week-end ?

Seulement 15 points séparent le leader Dylan Pereira, le pilote Porsche Junior Laurin Heinrich et le champion en titre Larry ten Voorde avant la course de Zandvoort. Si la question du titre de champion au général de la Porsche Mobil 1 Supercup reste ouverte, la décision sur les trois classements individuels pourrait être prise tôt lors de l’avant-dernière course de la saison. BWT Lechner Racing détient 90 points d’avance au classement par équipe. Un maximum de 90 points peut être gagné à Zandvoort – ainsi, BWT Lechner Racing n’est qu’à un point de remporter le titre. Cela signifie que l’un des deux pilotes nominés Dylan Pereira et Harry King n’a qu’à terminer en 15ème place ou mieux.

Avec six victoires en six courses, Bastian Buus détient une avance convaincante au classement des rookies, calculé en fonction du classement général. Concurrent pour BWT Lechner Racing, le Danois compte 43 points d’avance sur le pilote britannique Lorcan Hanafin (FACH AUTO TECH). Pour garder la décision du titre ouverte jusqu’à la finale en Italie, Hanafin devrait arriver premier ou deuxième à Zandvoort, tandis que Buus devrait terminer 15ème ou moins.

La situation dans la catégorie ProAm n’est pas aussi tranchée. Dans ce cas, les points sont attribués en fonction du classement dans la catégorie. Trois victoires à son actif cette saison, le Norvégien Roar Lindland (Pierre Martinet by Alméras) compte 21 points d’avance sur son coéquipier français Clément Mateu. Pour remporter tôt son quatrième titre ProAm, Lindland devrait gagner au moins quatre points de plus que Mateu dimanche.

Résultat des qualifications

1. Marvin Klein (France/CLRT)

2. Harry King (Royaume-Uni/BWT Lechner Racing)

3. Jaap van Lagen (Pays-Bas/Martinet by Alméras)

4. Dylan Pereira (Luxembourg/BWT Lechner Racing)

5. Morris Schuring (Pays-Bas/Huber Racing)

6. Larry ten Voorde (Pays-Bas/Team GP Elite)

Photos : Porsche