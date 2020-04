ABT RS6-R de 2020 – Une Audi RS 6 de 740 ch limitée à 125 exemplaires

Le préparateur allemand, spécialiste Audi et Volkswagen, dévoile l’une des principales nouveautés ayant dû être présentée au salon automobile de Genève 2020 : l’ABT RS6-R développant 740 ch et 920 Nm, limitée à 125 exemplaires et basée sur la nouvelle Audi RS 6 Avant.

Après l’ABT RS7-R, ABT Sportsline dévoile sa version extrême basée sur l’Audi RS 6 Avant de 8ème génération. L’ABT RS6-R de 2020 succède à la précédente génération avec encore plus de sportivité et de performances. Seulement 125 kits de conversion sont disponibles incluant le pack extérieur aérodynamique, la préparation moteur, un nouveau système d’échappement, ds jantes en 22 pouces, une suspension plus sportive et des éléments intérieurs spécifiques.

Le cœur de cette série limitée est la préparation du moteur V8 biturbo de 4,0 litres dont la puissance gagne 140 ch (103 kW), passant de 600 ch (441 kW) à 740 ch (544 kW). Le couple passe de 800 Nm à 920 Nm, soit un gain de 120 Nm.

La seconde particularité de ce modèle spécial est son amélioration visuelle via un kit carrosserie spécifique avec de nombreux éléments en carbone apparent :

– Lèvre avant (carbone brillant),

– Complément de calandre avant et lèvres avant (carbone brillant) avec logo RS6-R rouge,

– Bandes de finition ABT à l’avant (carbone brillant) et flics avant (carbone brillant),

– Coques de rétroviseurs ABT (carbone brillant),

– Jupes latérales avant, lames latérales arrière (carbone brillant),

– Aérations des ailes avant et arrière (ailettes en carbone brillant),

– Complément jupe arrière ABT (carbone brillant) avec logo RS6-R rouge,

– Aileron arrière ABT avec déflecteurs inférieurs aérodynamiques(carbone brillant).

À l’arrière, le système d’échappement ABT en acier inoxydable avec 4 embouts habillés de carbone souligne le caractère sportif du véhicule tout comme les jantes ABT HR en 22 pouces.

La suspension sportive à ressorts hélicoïdaux ABT et avec des barres anti-roulis sportives ajoutent la touche finale.

L’intérieur peut aussi être personnalisé en option avec un vaste choix de cuir et d’Alcantara et de pièces en carbone. Certains éléments comme des logos et des broderies ainsi que les seuils de portes font partie de l’équipement du RS 6-R.

Photos : ABT Sportsline