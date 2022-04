Voici la liste des voitures du Groupe Volkswagen qui ont coulé avec le Felicity Ace

Un peu moins de 2 mois après le naufrage du cargo Felicity Ace au milieu de l’océan Atlantique suite à un incendie survenue à bord, le manifeste du navire affrété par le Groupe Volkswagen est consultable permettant de découvrir tous les modèles devant être livrés sur le continent Nord-américain : Audi, Porsche, Lamborghini, Bentley, Volkswagen et même des véhicules d’occasion.

L’incendie qui a causé la perte du cargo Felicity Ace transportant des voitures a fait coulé beaucoup d’encre. 3 828 véhicules devaient être livrés, le navire pouvant en embarquer au maximum environ 4 000.

Dans cette cargaison précieuse, il y avait 1 117 Porsche, 561 Volkswagen, 1944 Audi, 1989 Bentley et 85 Lamborghini. Un certain nombre de véhicules étaient destinés au Mexique, ce qui est logique étant donné que certains étaient des modèles récents de SEAT, qui ne sont pas vendus aux États-Unis et au Canada.

Voici la liste des véhicules par marques

Volkswagen

5 VW ID.4, marquées comme véhicules « d’essai »

1 VW Taigo, marquée comme véhicules « d’essai »

197 VW Golf

192 ID4

47 Caddy

116 T6

Audi

1 Audi Q2

418 Audi Q3

23 Audi Q3 sportback

84 Audi A5 Cabrio

33 Audi A5 Coupé

147 Audi A5 Sportback

92 Audi e-tron

30 Audi e-tron Sportback

7 Audi TT

1 Audi TT Roadster

Porsche

272 Porsche Cayenne

82 Porsche 718 et 911

109 Porsche Taycan

150 Porsche Macan et Panamera

1 Porsche 718 Boxster GTS 4.0 spéciale

Bentley

25 Bentley Continental Flying Spur

38 Bentley Continental GT

49 Bentley Continental GTC

77 Bentley Bentayga

Lamborghini

20 Lamborghini Huracan

15 Lamborghini Aventador dont des versions Ultimae

50 Lamborghini Urus

SEAT

3 Ateca

D’autres voitures d’occasion privées étaient également à bord

1 Porsche Cayenne de 2015

1 Ford Mustang de 2015

1 Kia Soul de 2014

1 Nissan Versa Note de 2018

1 VW Jetta de 2017

1 BMW 750L de 2007

1 Honda Prelude de 1996

1 Mini Countryman

1 LandRover Santana Series 3

1 camion MAN TGM 18.250

Des tracteurs et des pièces

