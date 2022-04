Bugatti Greenwich récompensé lors du programme d’excellence de vente Bugatti 2021

Cela a été annoncée le 7 avril : Evan Cygler, responsable de marque chez Bugatti Greenwich et directeur des projets spéciaux chez Miller Motorcars, a été nommé « responsable de marque Bugatti le plus performant » lors du Bugatti World Partner Meeting à Molsheim, France. Bugatti Greenwich est le premier concessionnaire nord-américain à recevoir cette prestigieuse récompense.

Tous les ans, le programme d’excellence de vente distingue les trois responsables de marque les plus performants au monde, ne se contentant pas d’atteindre les objectifs, mais mettant également en avant ce qu’être un représentant officiel Bugatti signifie. En 2021, Evan Cygler a plus que doublé les objectifs prévus, se propulsant ainsi à la première place des concessionnaires mondiaux.

« Une entreprise automobile ne peut pas réussir sans un solide réseau de concessionnaires. Il est donc important pour nous de reconnaître ceux qui vont au-delà de ce que l’on attend d’eux. L’engagement, l’esprit créatif et l’engouement d’Evan pour la marque ne font aucun doute, ni pour ses clients ni pour nous, chez Bugatti, et font de lui un partenaire exceptionnel. », a déclaré Cedric Davy, directeur des opérations Bugatti pour l’Amérique.

Le fondateur de l’entreprise, Ettore Bugatti disait : « Si c’est comparable, ce n’est plus Bugatti. » Les partenaires Bugatti sont fidèles à cette devise et assurent une expérience client incomparable allant bien au-delà de la livraison de voiture. Situé à 45 minutes de la ville de New York, Bugatti Greenwich dessert un marché très actif et solide financièrement, composé de capitaines d’industrie, de passionnés automobile et d’amateurs d’art cherchant à créer quelque chose d’absolument unique. Evan Cygler s’assure que chaque client bénéficie du temps et de l’attention nécessaires à la construction de sa voiture de rêve, mais la relation ne s’arrête pas là. Les Bugatti sont faites pour être conduites, et Evan Cygler entretien l’intérêt de sa communauté par des évènements tels que des rallyes ou des salons automobiles caritatifs.

« Remporter ce prix était l’un de mes objectifs depuis mes débuts avec Bugatti chez Miller Motorcars en 2015. Le segment des hypersportives s’est ouvert au cours des dix dernières années tandis que d’autres entreprises suivaient la voie tracée par Bugatti en produisant des véhicules de luxe. En tant que partenaire Bugatti, c’est mon travail non seulement de vendre des voitures, mais aussi de créer un parcours sur mesure mémorable pour chacun de nos clients. C’est ce qui distingue la marque dans ce segment hautement compétitif. Bugatti et ses clients évoluent en permanence et moi aussi. Avec le soutien de mes incroyables collègues de Greenwich ainsi que de l’équipe Bugatti, je suis en mesure d’offrir à notre clientèle une expérience inégalée. », a déclaré Evan Cygler.

Bugatti Greenwich est également l’un des deux partenaires aux États-Unis à avoir reçu l’accréditation « Bugatti Service Partner of Excellence ». Avec des techniciens tous spécialement formés à l’Atelier de Molsheim, les propriétaires peuvent s’attendre à recevoir le meilleur service existant chez leur concessionnaire de quartier.

Photo : Bugatti