Volkswagen dépasse de nouveau les objectifs européens de CO2 de sa flotte en 2021

Les résultats préliminaires montrent que Volkswagen (partie Véhicules Particuliers) dépasse les ambitieux objectifs européens de CO2 pour 2021 en produisant environ 5,5 millions de grammes de CO2 en moins par rapport à ce que la loi exigeait. La flotte de véhicules particuliers neufs dans l’Union européenne a atteint un niveau moyen d’émissions de CO2 de 113 g/km alors que le quota légal pour la marque était de 119 g/km. En 2021, la norme WLTP, plus réaliste, a remplacé l’ancienne norme NEDC. Volkswagen avait déjà dépassé les objectifs en 2020.

« En dépassant une fois encore significativement nos objectifs de CO2, nous avons démontré toute la force de notre approche rapide et systématique de la durabilité et de la transformation vers l’électro-mobilité grâce à notre stratégie ACCELERATE. Nous avons ainsi largement contribué à la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris sur le climat. Nous accélérerons encore le mouvement cette année avec nos nouveaux modèles. », explique Ralf Brandstätter, Président du Directoire de Volkswagen.

L’année dernière, Volkswagen a livré plus de véhicules électriques que jamais dans le monde, avec plus de 369 000 véhicules électrifiés (+73% par rapport à 2020), dont près de 106 000 hybrides rechargeables (+33%) et 263 000 véhicules 100% électriques (+99%). Le Groupe Volkswagen a ainsi doublé ses livraisons de véhicules 100% électriques par rapport à l’année précédente.

Volkswagen va encore augmenter ses investissements d’avenir au cours des cinq prochaines années pour atteindre environ 18 milliards d’euros. La plus grande partie de ce montant, soit près de 14 milliards d’euros, sera consacrée à l’électro-mobilité, tels que le développement de nouveaux modèles et la transformation de nos usines à l’électro-mobilité. Plus de 1 milliard d’euros seront, en outre, consacrés à l’hybridation. Les usines d’Emden et de Chattanooga (USA) commenceront à produire l’ID.4 cette année. Volkswagen va également élargir son offre basée sur la Plateforme Modulaire Électrique (MEB) avec les modèles 100 % électriques ID.5, ID.5 GTX et ID. BUZZ qui seront progressivement lancés sur les marchés internationaux.

Au cœur du programme de décarbonation « Way to Zero » de Volkswagen se trouve la nouvelle stratégie ACCELERATE de la marque qui a pour but d’accélérer le rythme de l’offensive électrique.

Volkswagen a l’intention d’atteindre la neutralité carbone nette d’ici 2050 au plus tard. L’objectif intermédiaire vise à réduire de 40% les émissions de CO2 par véhicule en Europe d’ici 2030 (année de référence : 2018). La production, y compris les chaînes d’approvisionnement, et le fonctionnement des véhicules électriques devraient atteindre la neutralité carbone nette.

À terme, elle conduira à l’électrification intégrale de la flotte des nouveaux véhicules. D’ici 2030, au moins 70% de toutes les ventes unitaires de Volkswagen en Europe seront des véhicules 100% électriques, soit plus d’un million de véhicules. En Amérique du Nord et en Chine, la part des véhicules électriques dans les ventes unitaires devrait atteindre au moins 50%.

La confirmation définitive de la Commission Européenne concernant les résultats de CO2 des flottes devrait suivre à une date ultérieure.

Photos : Volkswagen