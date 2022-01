Mise aux enchères du NFT Space Time Memory de Lamborghini

Les détails de la vente aux enchères du tout premier NFT (jeton non fongible) d’Automobili Lamborghini sont désormais confirmés. Lamborghini s’est associée à NFT PRO et RM Sotheby’s, et recevra les enchères sur les cinq paires d’œuvres d’art physiques et numériques du célèbre artiste Fabian Oefner entre le 1er février, premier jour de la nouvelle année lunaire, et le 4 février. La vente aux enchères du premier des cinq NFT aura lieu sur nft.lamborghini.com à partir de 16 h CET, tandis que chacune des autres ventes aux enchères commencera et se terminera 15 minutes plus tard que la précédente. Chaque vente aux enchères durera 75 heures et 50 minutes, soit le temps exact qu’il a fallu à Apollo 11 pour quitter la Terre et entrer dans l’orbite de la lune, ce qui n’est pas la seule référence à l’exploration spatiale humaine.

L’œuvre d’art physique, la Space Key, contient des pièces en fibre de carbone que Lamborghini a envoyées dans la Station spatiale internationale en 2020, dans le cadre d’un projet de recherche commun. Gravées avec un code QR unique, ces pièces en fibre de carbone sont reliées à l’élément numérique, une série de cinq photographies d’une Lamborghini Ultimae, s’envolant vers les étoiles. Les images représentent cinq moments distincts, à quelques secondes d’intervalle, alors que la voiture s’élève au-dessus de la terre. Ses pièces, le moteur, la transmission, la suspension et des centaines d’écrous et de boulons sont projetés du châssis comme les flammes d’une fusée.

Ce qui peut ressembler à une image de synthèse est en fait entièrement créé à partir d’éléments du monde réel : l’artiste a capturé plus de 1500 pièces individuelles d’une vraie voiture. La photographie de la courbure de la terre a été réalisée en envoyant un ballon météorologique équipé d’une caméra à la limite de la stratosphère. L’artiste a ensuite soigneusement assemblé toutes ces images pour créer un moment artificiel dans le temps. Chacun des cinq NFT compte plus de 600 millions de pixels. Au fur et à mesure que l’on zoome, les détails cachés de ces photographies hyperréalistes sont révélés. La résolution est tellement énorme que vous pouvez lire de minuscules inscriptions sur l’ordre d’allumage du moteur V12 ou vous émerveiller devant les différents motifs de fraisage des roues dentées de la transmission. Plus vous regardez la composition, plus vous découvrez de secrets…

À propos de l’idée qui sous-tend sa création, l’artiste Fabian Oefner a déclaré : « Pour moi, “Space Time Memory” est une analogie avec les souvenirs que nous nous fabriquons dans la vie. Les souvenirs sont ancrés dans le monde physique ; nous les fabriquons dans la réalité. Nous les stockons ensuite dans notre cerveau, ce que l’on pourrait considérer comme le monde numérique. Je me pose souvent la question de savoir ce qui est le plus précieux pour moi, le moment même ou le souvenir de ce moment-là ? Par analogie, je me demande, avec le nombre toujours croissant de réalités numériques qui nous entourent, ce qui est le plus précieux, la réalité elle-même ou les copies et dérivés de celle-ci, qui existent dans l’univers numérique. »

Au début du projet, Oefner a étudié méticuleusement les plans d’ingénierie de la Lamborghini Aventador Ultimae et a créé un croquis précis de ce à quoi allait ressembler la photographie finale. Sur la base de ce croquis, Lamborghini a préparé toutes les pièces et tous les composants nécessaires à une Ultimae prête pour la production. Les pièces ont ensuite été photographiées par Oefner et son équipe dans un studio photo improvisé, juste à côté de la chaîne de production de l’usine Lamborghini de Sant’Agata Bolognese. De retour dans son studio aux États-Unis, où l’artiste travaille et vit près de New York, il a combiné les innombrables images pour obtenir la composition imaginée dans l’esquisse. Il a fallu à Oefner et à son équipe plus de deux mois pour créer un moment, qui est plus court qu’un clignement d’œil.

« Nous sommes ravis d’avoir été choisis comme partenaire NFT privilégié par une marque aussi emblématique que Lamborghini et un artiste aussi incroyable que Fabian Oefner. Nous sommes fiers d’être la solution de NFT d’entreprise n° 1 du marché, au service des plus grands leaders de leur catégorie dans le monde, et travailler avec Lamborghini et Fabian Oefner valide encore plus notre position. Notre société s’engage à soutenir Lamborghini tout au long de son parcours NFT et c’est avec humilité que nous travaillerons avec une équipe aussi visionnaire dans les années à venir. », a déclaré Christian Ferri, le PDG de NFTPro. «

Photos : Lamborghini