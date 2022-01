Volkswagen France lance une nouvelle offre de location sans durée avec le VW Taigo

Avec le succès des offres des locations LLD permettant de rouler en voiture neuve sans devoir l’acheter et avec le lancement du nouveau SUV compact VW Taigo destiné à un public plus jeune, Volkswagen France lance une nouvelle solution de financement inédite permettant de louer un véhicule pour une durée très flexible, sans engagement de durée : Volkswagen Flexibilité.

Acheter une voiture neuve comptant est de moins en moins répandu. Après la LOA (Location avec Option d’Achat), la LLD (Location Longue Durée) concernant d’abord les sociétés s’est fortement démocratisée en France, représentant le premier moyen de financement d’un véhicule neuf.

Pouvant sembler intéressant à première vue, cela est moins rentable qu’acheter une voiture neuve comptant (en passant par exemple par un crédit auto classique). Pour ceux qui ne roulent pas beaucoup et qui ne veulent ou peuvent pas sortir autant d’argent sans se soucier par la suite de la revente, la LLD est une solution qui semble plus abordable avec un apport et des loyers adaptés au kilométrage visé. L’un des gros inconvénients est son engagement pour plusieurs années à moins de trouver quelqu’un qui souhaite reprendre le contrat, ce qui n’est pas forcément évident.

Afin d’attirer une nouvelle clientèle plus jeune, l’importateur français de la marque allemande propose un nouveau financement plus flexible basé sur la LLD sans engagement de durée, permettent de changer de véhicule sans frais et avec la possibilité d’augmenter le kilométrage (mais pas de le réduire). Cette offre location est sans engagement sur 37 mois, pouvant être résilié à tout moment, le mois commencé étant dû.

Le coût est majoré à partir de 10 euros par mois par rapport à celui d’une LLD pour le même véhicule. Tout Loyer commencé est dû.

Le forfait Volkswagen Flexibilité a été lancé en même temps que le nouveau VW Taigo sur le marché français afin de favoriser la mobilité.

Photos : Volkswagen