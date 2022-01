Partenariat entre Volkswagen et Bosch pour des systèmes de production de cellules de batterie

Le Groupe Volkswagen et le Groupe Bosch ont signé un protocole d’accord pour étudier la création potentielle d’un fournisseur européen de solutions d’équipement pour batterie. Les deux entreprises prévoient de fournir aux fabricants de systèmes et de cellules de batterie des systèmes intégrés de production de batteries ainsi qu’une assistance locale au déploiement et à la maintenance. Elles souhaitent devenir les leaders financiers et technologiques de l’industrialisation des technologies de batterie et de la production en série de batteries modernes et durables. Grâce à une approche de production « local for local », ce projet leur permettra également de franchir une nouvelle étape vers la mobilité neutre en carbone. Rien qu’en Europe, le Groupe Volkswagen prévoit de construire six usines de cellules de batterie d’ici 2030.

Le Groupe Volkswagen et le Groupe Robert Bosch ont décidé de créer une unité de projet pour étudier la possibilité de concevoir des solutions industrielles de production de batteries en Europe. Le protocole d’accord correspondant a été signé lundi par Thomas Schmall, membre du Directoire du Groupe Volkswagen en charge de la Technologie et Président du Directoire de Volkswagen Group Components, et par Rolf Najork, membre du Directoire du Groupe Robert Bosch et Président du Directoire de Bosch Rexroth.

Les entreprises souhaitent pouvoir fournir l’ensemble des processus et des composants nécessaires à la production à grande échelle de cellules et de systèmes de batterie. Dans l’industrie, la demande est énorme : rien qu’en Europe, différentes entreprises prévoient de construire des usines de cellules pour une capacité annuelle totale d’environ 700 GWh d’ici 2030.

Pour les deux partenaires, cette alliance marque une nouvelle étape vers leur objectif : jouer un rôle de leader dans le monde de l’électro-mobilité. Le partenariat s’appuiera sur des domaines d’expertise complémentaires puisque Volkswagen est un constructeur automobile de renom qui s’apprête à devenir un producteur majeur de cellules de batterie, tandis que Bosch dispose d’un excellent savoir-faire au niveau de l’automatisation des usines et de l’intégration des systèmes.

« L’Europe a la possibilité unique de devenir la locomotive mondiale de la production de batteries dans les années à venir. La demande ne cesse de croître à tous les niveaux de la production de batteries, y compris pour l’équipement des nouvelles gigafactories. Volkswagen et Bosch étudieront la possibilité de développer, en Europe, cette industrie nouvelle susceptible de rapporter des milliards d’euros. Notre décision de nous engager activement dans l’intégration verticale de la chaîne de valeur de la production de batteries est basée sur l’existence de nouveaux centres de profit considérables. L’ambition de créer une chaîne d’approvisionnement européenne entièrement localisée pour une électro-mobilité « made in Europe » est une opportunité rare dans l’histoire de l’industrie. », a déclaré Thomas Schmall.

« En collaboration avec Volkswagen, nous cherchons à industrialiser les processus de production des cellules de batterie avec des équipements standardisés. Nous sommes particulièrement bien placés pour cela : Bosch est non seulement le plus grand fournisseur automobile au monde, mais également un fournisseur majeur d’équipements pour usines. Nous comprenons le fonctionnement de la technologie des batteries et nous savons la fabriquer. Nous souhaitons mettre à profit nos plus de 135 années d’expérience dans l’automobile et notre expertise reconnue de l’industrialisation pour répondre à la demande croissante de batteries. L’industrie européenne pourrait devenir un moteur technologique de la transformation écologique de l’économie. », a ajouté Rolf Najork

Volkswagen et Bosch ont formé l’unité de projet en vue de préparer la création de la nouvelle entreprise d’ici fin 2022.

Photos : Volkswagen