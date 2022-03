Volkswagen ID. Buzz : durable, avec beaucoup d’attention aux détails

La première mondiale officielle du VW ID. Buzz aura lieu à 19 heures le mercredi 9 mars 2022. Il sera lancé sur le marché en deux versions : bus et cargo. Le modèle tout électrique du légendaire Microbus culte a été entièrement repensé et redessiné. L’intérieur spacieux et polyvalent impressionne par sa palette de couleurs, ses matériaux durables et ses idées ingénieuses.

Compact à l’extérieur, spacieux à l’intérieur

Les deux modèles – ID. Buzz & ID. Buzz Cargo – utilisent l’espace de manière extraordinaire grâce au concept MEB peu encombrant. L’ID. Buzz à cinq sièges offre de la place pour 1 121 litres de bagages, même avec tous les passagers à bord. Le volume de stockage maximal de l’ID. Buzz Cargo, équipé d’une cloison derrière la première rangée de sièges, totalise également plus de 3,9 m3.

Bicolore, avec beaucoup d’attention aux détails

L’ID. Buzz sera disponible en sept options de couleur unique et quatre combinaisons de couleurs bicolores. Cette combinaison de blanc et de couleurs fraîches se retrouve à l’intérieur, qui intègre des éléments de style de la génération T1 et les transfère à l’ère actuelle de la mobilité électrique. Les couleurs correspondent à la peinture extérieure et se reflètent éventuellement dans les coussins de siège, le tableau de bord et les garnitures de porte. L’éclairage d’ambiance (disponible en option avec jusqu’à 30 couleurs) crée des accents d’ambiance. L’attention portée aux détails dans le nouveau modèle est également évidente dans un certain nombre de motifs ID. Buzz qui décorent l’intérieur à divers endroits. La plupart d’entre eux ne sont découverts qu’au deuxième coup d’œil – même des fonctionnalités utiles et intelligentes telles qu’un ouvre-bouteille et un grattoir à glace peuvent être trouvées ici.

Durable dans toutes les dimensions

L’ajout de la nouvelle ID. Buzz à la famille de modèles ID. est une autre étape clé vers une mobilité entièrement électrifiée. Ce développement est motivé non seulement par des valeurs d’émission plus strictes, mais également par une prise de conscience croissante de l’environnement et de la durabilité. Volkswagen mise donc sur un concept holistique et la transparence tout au long de la chaîne de valeur. D’ici 2030, l’entreprise vise à réduire de 40% les émissions de carbone par véhicule en Europe et, conformément à sa stratégie « Way to Zero », l’entreprise prévoit d’être climatiquement neutre d’ici 2050 au plus tard. Au cœur du Way to Zero se trouve la montée en puissance accélérée de la campagne de mobilité électrique dans le cadre de la nouvelle stratégie de marque ACCELERATE. D’ici 2030, la marque vise à porter la part des modèles 100% électriques dans les ventes totales de véhicules à au moins 70% en Europe et à au moins 50% en Amérique du Nord et en Chine.

L’ID. Buzz et l’ID. Buzz Cargo reflètent également pleinement la compréhension de Volkswagen de la durabilité holistique. Avec l’utilisation cohérente de matériaux appropriés, par exemple. Ici, Volkswagen a mis en œuvre un ensemble de technologies et de processus pour garantir que les deux modèles figurent parmi les gammes de produits les plus durables au monde. Le cuir et les autres matériaux d’origine animale ne figurent pas du tout au catalogue et sont remplacés par des matériaux de substitution aux propriétés et au toucher similaires. La jante du volant est en polyuréthane, mais elle a le même aspect de haute qualité que le cuir et une sensation similaire. Les housses de siège, les revêtements de sol et la garniture de pavillon de l’ID. Buzz sont fabriqués à partir de matériaux recyclés – des matériaux fabriqués à partir de produits recyclés. Un tissu sera par exemple en fil SEAQUAL. Ses fils se composent d’environ 10 % de plastique marin et environ 90% de PES (bouteilles PET recyclées). Cela permet une économie de 32% d’émissions de carbone par rapport à des produits similaires. La sellerie ArtVelours ECO utilisée par le Groupe dans l’ID. Buzz comprend également pour la première fois 71% de matières recyclées.

Photos : Volkswagen