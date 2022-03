Vente record pour un prototype de la Bugatti EB110 GT de 1992

RM Sotheby’s a vendu le 5 mars 2022 un prototype de la Bugatti EB110 GT pour un montant record de 2,1 millions de dollars, soit environ 1,93 million d’euros. Longtemps restés dans l’ombre, les modèles EB110 de l’ère de Romano Artioli à la tête de Bugatti reviennent sur le devant de la scène des automobiles intéressant les collectionneurs.

À la fin des années 1980, l’entrepreneur italien Romano Artioli a relevé le défi de redonner naissance à la marque Bugatti en relançant la production via l’EB110 GT et son évolution plus sportive, l’EB110 Super Sport.

Après plusieurs années de développement incessant et anticipant le succès de la production, Romano Artioli est allé jusqu’à faire construire à côté de Modène (et non sur les terres d’origine à Molsheim en France) une usine ultra moderne et élégante pour le constructeur automobile renaissant, dont l’ampleur témoignait de son ambition.

Les supercars produites dans cette usine italienne étaient encore plus impressionnantes. Nommé en l’honneur du 110ème anniversaire d’Ettore Bugatti, le modèle Bugatti EB110 était le premier modèle d’une gamme de véhicules prévus, construit sur un châssis conçu à l’origine en aluminium par Paolo Stanzani, puis réinventé en fibre de carbone par Nicola Materazzi, ingénieur en chef de la Ferrari F40. La fibre de carbone est depuis devenue la norme dans les supercars modernes, et il est à noter que la construction du châssis révolutionnaire a été confiée à la société française Aérospatiale. Le matériau composite avancé a été sélectionné car le nid d’abeilles en aluminium initialement prévu s’est avéré trop flexible pour un véhicule ultra-performant à moteur central. Ce châssis était enveloppé d’une carrosserie saisissante qui, sur le modèle de production, combinait des éléments d’un concept conçu par le célèbre styliste Marcello Gandini, avec des raffinements de Giampaolo Benedini (un architecte lié à Artioli).

Pour la puissance, la Bugatti EB110 GT était motorisée par un V12 quadriturbo de 3,5 litres couplé à une transmission manuelle à six vitesses. Un système de traction intégrale finement réglé, encore une autre technologie de supercar tournée vers l’avenir, a aidé à apprivoiser les 553 chevaux du V12 tout en garantissant que l’EB110 serait aussi maniable que rapide.

Comme pour la plupart de ces modèles de supercars modernes, l’EB110 GT a évolué à travers une série minutieuse de prototypes qui ont subi deux phases distinctes. De 1990 à 1991, plusieurs prototypes de châssis en aluminium ont été construits et revêtus de la carrosserie au design original de Gandini, et ces voitures ont reçu des numéros de châssis avec un préfixe « A », le A signifiant aluminium.

En 1991, Materazzi et Benedini ont mené une évaluation technique et esthétique de la voiture d’origine et ont construit un petit lot de prototypes secondaires jusqu’à la fin de 1992, avec des numéros de châssis préfixés C (le C faisant référence à la fibre de carbone). Beaucoup de ces voitures ont été conduites à fond pendant les tests de développement, et plusieurs autres ont été détruites lors des tests de sécurité, laissant très peu de prototypes dans un état aussi exceptionnel que ce modèle qui a été vendu à un prix record à Amelia Island en Floride.

Le prototype de la Bugatti EB110 GT (châssis numéro ZA9AB01E0NCD39012) est l’un des rares prototypes de deuxième série à avoir connu si peu d’utilisation en conduite. Considérée par de nombreux membres de la communauté EB110 GT comme étant peut-être le moins utilisé des prototypes, cette voiture rare est équipée de plusieurs caractéristiques uniques (y compris des pièces intérieures et la calandre arrière), et elle a la distinction supplémentaire d’être l’une des très quelques voitures utilisées pour l’exposition officielle de l’usine et les événements promotionnels.

Ce véhicule a été achevé en 1992 en tant que prototype de développement en fibre de carbone, construit sur le châssis Aérospatiale numéro 12 et fini en peinture métallisée vert foncé avec un intérieur en cuir gris. Contrairement à la plupart de ces prototypes, cette Bugatti a connu très peu d’essais routiers et est au contraire devenue une voiture de démonstration et d’exposition.

Entre autres apparitions, le prototype a été présenté au salon de l’automobile de Bologne en décembre 1992, et il a également été présenté dans une exposition promotionnelle à l’hôtel Grosvenor House à Londres en février 1993. En 1994, la carrosserie de ce modèle a été repeinte par l’usine en bleu Bugatti pour d’autres opportunités d’exposition au cours des deux années suivantes, et le véhicule a ensuite été choisi pour les exigences de test d’émissions afin de satisfaire aux réglementations suisses et américaines. En prévision de cela, la voiture a été modifiée avec des révisions du moteur, des injecteurs de carburant, du système d’échappement et des réservoirs de carburant.

Lors de sa vente aux enchères par RM Sotheby’s le 5 mars 2022 aux États-Unis, la voiture n’avait parcouru que 1 095 km.

Photos : RM Sotheby’s