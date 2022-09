DTM – Déception pour ABT Sportsline et ses Audi R8 LMS GT3 evo II à Spa

Le week-end DTM à Spa-Francorchamps en Belgique s’est soldé par une déception pour ABT Sportsline. Après que l’équipe ait raté le podium le samedi en terminant 4ème et 5ème et en remportant de précieux points, les trois pilotes ABT sont repartis les mains vides lors de la deuxième course du dimanche. L’abandon de René Rast peu avant la fin de la course à cause d’une crevaison dans le fameux virage de l’Eau Rouge a été particulièrement décevant.

Le triple champion du DTM avait décroché la quatrième place de la première course samedi après être parti de la neuvième place sur la grille, montant à la deuxième place du classement et réduisant l’écart avec le leader Sheldon van der Linde (BMW) à 17 points.

Avec un tour parfaitement chronométré sur une piste sèche, René Rast a décroché la pole position lors de la deuxième séance de qualification le dimanche et donc trois points supplémentaires. Bien qu’il ait dû se défendre contre des voitures plus rapides dès le début de la course, Rast occupait la troisième place peu avant la fin de la course avant que le pneu arrière gauche ne perde soudainement de l’air – sans raison apparente.

Le contact avec la Ferrari de l’éventuel vainqueur Nick Cassidy au début de la course n’a rien à voir avec la crevaison : premièrement, Rast a touché la Ferrari avec sa roue avant gauche. Deuxièmement, Rast a changé de pneus entre le contact et l’abandon. Le fait qu’une pénalité de temps de 5 secondes ait été imposée à Rast pour la collision avec Cassidy n’était plus pertinent après l’abandon.

Kelvin van der Linde a terminé à une solide cinquième place samedi mais n’a eu aucune chance dimanche. Ricardo Feller a connu un week-end décevant sur sa piste favorite, terminant 18ème et 13ème. Son point culminant personnel a été le septième meilleur temps de la deuxième séance de qualification dans des conditions difficiles sur une piste encore humide par endroits. Dimanche, il était le pilote Audi le mieux placé – mais en dehors des points.

Au classement des pilotes, René Rast rétrograde à la troisième place en raison de son abandon. L’écart avec Sheldon van der Linde est passé à 34 points. Lucas Auer (Mercedes) a deux points d’avance sur lui. Un total de 116 points sont encore à gagner dans les quatre courses restantes au Red Bull Ring (24/25 septembre 2022) et à Hockenheim (8/9 octobre 2022).

Au classement par équipe, l’équipe ABT Sportsline reste à la deuxième place derrière Schubert Motorsport après six des huit épreuves.

Citations après les courses DTM à Spa-Francorchamps

Thomas Biermaier (Responsable de l’équipe) : « C’est toujours la dernière impression qui reste. Et c’est une grosse déception : zéro point dimanche, aucune performance. Vous pouviez déjà voir samedi que nous n’avions aucune chance ici. S’il ne s’était pas passé autant de choses devant nous, la meilleure Audi de samedi aurait été au mieux huitième. Puis dimanche, pas une seule Audi n’a marqué de points. Cela dit tout. Ceux qui nous connaissent savent que nous n’abandonnerons pas et que nous continuerons à nous battre. Mais il est également clair que l’Audi R8 LMS a besoin d’un BoP plus juste, car de cette façon, nous n’avons tout simplement pas la possibilité de nous battre à égalité avec les autres dans les courses. »

Kelvin van der Linde (ABT Audi R8 LMS GT3 evo II #3) : « J’étais en fait assez content de mon résultat dans le top cinq samedi. C’était formidable pour l’équipe d’avoir deux voitures dans le top cinq. Dimanche a malheureusement été une triste journée pour toute l’équipe, surtout l’abandon de René. Avec le premier train de pneus, je m’en sortais plutôt bien, mais avec le deuxième train, rien n’a fonctionné après l’arrêt au stand. C’était décevant. Mais il reste encore deux week-ends de course et nous nous concentrons sur eux. »

Ricardo Feller (ABT Audi R8 LMS GT3 evo II #7) : « Malheureusement, ce fut un mauvais week-end pour moi. Les problèmes ont déjà commencé lors des premiers essais libres quand nous avons vu qu’il nous manquait trop de choses. Dans la deuxième course, nous avons trouvé du rythme, mais cela n’a pas suffi pour marquer des points. La deuxième course a été très mauvaise pour nous en tant qu’équipe, surtout la crevaison de René à ce stade du championnat est extrêmement ennuyeuse. Mais nous n’abandonnerons pas et nous reviendrons plus forts. »

René Rast (ABT Audi R8 LMS GT3 evo II #33) : « Sans la crevaison, mon bilan de Spa aurait évidemment été plus positif. La quatrième place samedi et la pole position dimanche ont été deux temps forts. Malheureusement, la course de dimanche ne s’est pas déroulée selon nos attentes. Nous espérions terminer sur le podium ou au moins dans les quatre ou cinq premiers. Mais ensuite, nous avons abandonné à la fin sur une crevaison. »

Photos : ABT Sportsline