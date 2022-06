VW Volkswagen ID. AERO – Un concept de la première berline électrique de Volkswagen

Dynamique, puissant et aérodynamique : avec la première mondiale du concept VW ID. AERO en Chine le 27/06/2022, Volkswagen donne un avant-goût de la première berline entièrement électrique de la marque, qui sera déclinée dans le monde entier. Le futur modèle sera positionné sur le segment des berlines premium. Son design progressif, épuré et aérodynamique lui permet de disposer d’un espace intérieur généreux. La version de série chinoise devrait être lancée au cours du second semestre 2023. Toujours en 2023, Volkswagen prévoit de débuter la production d’un modèle de série européen à Emden.



« Avec le concept ID. AERO, nous dévoilons en avant-première le prochain membre de la famille ID.. Une voiture au design émotionnel et en même temps extrêmement aérodynamique, avec une autonomie de plus de 600 kilomètres, une habitabilité extraordinaire et un intérieur haut de gamme. Avec notre stratégie ACCELERATE, nous faisons progresser de manière intensive l’électrification de nos gammes. Après l’ID.4, ce modèle sera notre prochaine voiture mondiale pour l’Europe, la Chine et les États-Unis. », a déclaré Ralf Brandstätter, Chief Executive Officer de Volkswagen Passenger Cars.

Le concept mesure près de cinq mètres de long et a été conçu sur la base de principes aérodynamiques. Le toit s’incline élégamment vers l’arrière dans le style d’un coupé et contribue à l’obtention d’un excellent coefficient de traînée de 0,23. La plateforme modulaire électrique (MEB) de Volkswagen permet en outre des porte-à-faux courts, un empattement long, pour un intérieur exceptionnellement spacieux. La VW ID. AERO est équipé d’une batterie lithium-ion d’une capacité nette de 77 kWh. Grâce à l’efficience de son groupe motopropulseur et ses excellentes propriétés aérodynamiques, l’ID. AERO atteint une autonomie allant jusqu’à 620 kilomètres (WLTP)5, ce qui la rend apte à parcourir de longues distances.

Offensive électrique en Chine

Avec le concept-car ID. AERO proche de la version de série, Volkswagen renforce son offensive électrique en Chine dans le cadre de sa stratégie ACCELERATE. Après les modèles ID.3, ID.4 et ID.6, la version de production de l’ID. AERO sera déjà le quatrième modèle entièrement électrique en Chine, avec une disponibilité prévue pour le second semestre 2023. Deux versions y sont prévues – une pour chaque coentreprise Volkswagen. Sur la base de sa stratégie de régionalisation, Volkswagen vise à devenir le premier fournisseur de véhicules durables en Chine. Dès 2030, il est prévu qu’au moins un véhicule sur deux vendu en Chine soit un véhicule électrique.

Volkswagen fait avancer son offensive électrique dans le monde entier en lien avec sa stratégie Way to ZERO. En tant que nouveau modèle phare de la famille ID., l’ID. AERO sera donc proposée dans le monde entier – également en Europe et en Amérique du Nord, en plus de la Chine.

Un design élégant caractérisé par son aérodynamisme, son bandeau lumineux enveloppant et sa peinture métallisée

D’un point de vue stylistique, l’ID. AERO transpose pour la première fois le design de la famille ID. à une berline du segment premium. Le design aérodynamique de la partie avant et du toit permet à l’air de circuler de manière optimale sur le véhicule, et ce jusqu’à l’arrière profilée du modèle. Les jantes bicolores au design sportif de 22 pouces sont conçues dans le style d’une turbine et sont intégrées affleurant dans les passages de roue. Les poignées de portes classiques sont remplacées par des surfaces tactiles éclairées qui contribuent également à l’aérodynamisme. La ligne générale audacieuse du concept et sa ligne de toit inclinée vers le bas en façonnent le design.

L’ID.AERO arbore une peinture Polar Light Blue Metallic – coloris clair métallisé dont les pigments produisent des reflets dorés à la lumière. Ils offrent un contraste séduisant avec les éléments noirs brillants au niveau du toit et de la partie arrière inférieure de la carrosserie.

Le pare-chocs horizontal en deux parties avec sa structure en nid d’abeilles, l’« ID. Honeycombs » typique de la famille ID., définit le design de l’ID. AERO. Une fine baguette lumineuse s’étend de part et d’autre du logo VW, éclairé. Celle-ci se poursuit du haut des projecteurs à LED à faisceau matriciel innovant IQ.LIGHT sur la partie avant, à l’aile et jusqu’à la partie latérale. Elle se poursuit visuellement jusqu’à la partie arrière du véhicule. Les modules de projecteurs s’intègrent parfaitement à la jupe avant. Des éléments d’éclairage de jour supplémentaires sont intégrés dans la structure en nid d’abeilles et dans la partie inférieure du pare-chocs, noire, qui rappellent les bas de caisse et le diffuseur arrière, contribuant à l’optimisation des caractéristiques aérodynamiques.

L’ID. AERO montre la polyvalence de la plateforme MEB

La plateforme modulaire électrique (MEB), qui est la base des futures versions de série de l’ID. AERO, permet d’arriver sur le segment de la catégorie berline premium entièrement électrique. Cette plateforme polyvalente a fait ses preuves en termes de compatibilité avec différents segments. Cette architecture spécialement conçue pour les motorisations électriques offre un potentiel maximal et de nombreux avantages pour les véhicules électriques : autonomies élevées, espace intérieur généreux, comportement dynamique du véhicule, un niveau inédit de mise en réseau numérique et la possibilité de réaliser des mises à jour logicielles « Over-the-Air ».

Production de la version Européenne à Emden

Il est prévu que le modèle de série de l’ID. AERO pour l’Europe sorte des chaines de montage de l’usine d’Emden en 2023.

Avec la production d’un grand nombre de véhicules électriques, l’usine d’Emden va contribuer fortement à l’électrification de la gamme de modèles Volkswagen et à la réduction des émissions de CO2 de l’ensemble de la flotte de voitures neuves.

Photos – Vidéo : Volkswagen