Première de la Porsche GT4 ePerformance au Goodwood Festival of Speed 2022

La nouvelle Porsche GT4 ePerformance a démontré sa puissance pour la première fois au public lors du Goodwood Festival of Speed 2022. Les courses de spectacle sur la piste de course de côte de 1,9 kilomètre dans le parc appartenant à Lord March dans le comté de West Sussex, dans le sud de l’Angleterre, ont également servi de lancement pour la tournée mondiale GT4 ePerformance. Au cours des deux prochaines années, le véhicule d’essai innovant se rendra dans d’autres endroits en Allemagne et au-delà. L’objectif est de démontrer le potentiel du concept de véhicule de pointe et les possibilités des formats de course qui lui sont associés aux équipes clientes du sport automobile, aux partenaires et aux décideurs de la scène du sport automobile.

La GT4 ePerformance comprend les composants technologiques de la Porsche Mission R. Lors de l’IAA MOBILITY 2021 à Munich, l’étude conceptuelle a décrit la vision d’une voiture de course GT entièrement électrique pour le sport automobile client à l’avenir. Les deux sont basés sur le châssis du modèle éprouvé 718 GT4 Clubsport. L’ensemble de la technologie du moteur électrique et de la batterie provient également du concept car dévoilé à l’IAA, qui, en mode de qualification, se traduit par une puissance maximale allant jusqu’à 800 kW (1 088 ch). En course simulée, une puissance constante de 450 kW (612 ch) est disponible pendant 30 minutes, soit la durée d’une course Carrera Cup. En termes de temps au tour et de vitesse de pointe, la GT4 ePerformance est à égalité avec les performances de l’actuelle Porsche 911 GT3 Cup type 992. Grâce à la technologie 900 volts, l’état de charge (SoC) de la batterie à pleine capacité de charge passe de 5 à 80% en 15 minutes environ.

« Le Festival of Speed ​​est vraiment impressionnant. C’est un énorme festival pour les passionnés de voitures et une Mecque du sport automobile comme aucun autre en Europe. Je connaissais déjà la GT4 ePerformance lors d’essais routiers. C’est extrêmement rapide et très amusant à conduire – c’est exactement comme ça que j’imagine la voiture de course sportive électrique du futur. Son aérodynamisme est conçu pour l’efficacité car la voiture doit pouvoir tenir toute la distance de course. Il est plus à l’aise sur les circuits que sur les courses de côte comme ici à Goodwood. Ainsi, un temps de 45,50 secondes et une deuxième place au classement général sont conformes à nos attentes. », a déclaré le pilote d’usine Porsche Richard Lietz d’Autriche, qui a conduit le prototype tout électrique à Goodwood.

Porsche a repensé environ 6 000 pièces pour la GT4 ePerformance. Sous la direction du designer Grant Larsson, une équipe de Porsche Style a imaginé la forme de la voiture. La carrosserie est composée, entre autres, de matériaux composites à base de fibres naturelles, avec une production destinée à générer moins d’émissions que celle de matériaux synthétiques comparables. Des fibres de carbone recyclées sont également utilisées à des fins de test. Grâce à ses ailes évasées, la voiture de course est plus large de 14 centimètres qu’une 718 Cayman GT4 Clubsport. Cela laisse plus de place aux pneus de course Michelin de 18 pouces plus larges, dont les matériaux renouvelables constituent une proportion particulièrement élevée.

« La GT4 ePerformance ouvre la voie aux courses des clients Porsche avec des voitures de course électriques. Dans un premier temps, nous dévoilerons ce concept à nos partenaires mondiaux. Avec les pilotes, les équipes, les organisateurs, les autorités et d’autres parties intéressées, nous rassemblons également des idées pour les formats de course Porsche à l’avenir. », a déclaré Oliver Schwab, chef de projet de la GT4 ePerformance.

Le GT4 ePerformance Tour

Après sa première mondiale au Goodwood Festival of Speed 2022, la Porsche GT4 ePerformance fera d’autres escales internationales. Chaque emplacement suit une devise spéciale. Le festival de sport automobile de renommée mondiale dans le sud de l’Angleterre était consacré à la tradition de la course automobile de Porsche. La deuxième étape le 20 août 2022 à l’usine Porsche de Leipzig est de célébrer le 20ème anniversaire de l’usine. L’installation dispose d’un circuit de 3,7 kilomètres qui comprend des sections célèbres d’hippodromes de renommée mondiale. Dans la métropole saxonne, le potentiel du prototype de course tout électrique sera présenté comme un modèle économique.

Les pneus de course Michelin sont composés à 53% de matériaux durables

Michelin fournit des pneus de course pour la Porsche GT4 ePerformance 100% électrique, dont 53% sont composés de matériaux biosourcés ou recyclés. Les matières premières d’origine durable comprennent également du caoutchouc naturel et de la suie, qui sont récupérés à partir de pneus usagés grâce à une méthode de traitement spéciale mise en œuvre par la société partenaire Enviro. D’autres matériaux sont à base d’écorces d’orange et de citron, de résine de pin et d’huile de tournesol ainsi que de déchets métalliques résiduels.

Les pneus de course, que Michelin a développés spécifiquement pour la Porsche GT4 ePerformance, devraient réduire l’impact environnemental sur la durée de vie, du développement, de la production, de l’expédition et de l’utilisation jusqu’au recyclage. D’ici 2050, Michelin vise à fabriquer tous ses pneus à partir de matériaux durables. Dès 2030, le pourcentage de production du groupe d’entreprises devrait atteindre 40%.

Photos : Porsche