12H Bathurst 2023 – 2 victoires de catégories pour Audi Sport

Pas moins de quatre équipes clientes d’Audi Sport étaient sur le podium des 12 Heures de Bathurst 2023. Après une belle remontée, les trois Australiens Chaz Mostert, Fraser Ross et Liam Talbot ont remporté la catégorie Pro-Am dans l’Audi R8 LMS. Juste derrière, les pilotes Audi Sport Christopher Mies et Ricardo Feller avec le pilote privé Yasser Shahin pour The Bend Motorsport Park ont terminé deuxièmes. Au classement de la Silver Cup, Daniel Gaunt, Dylan O’Keeffe et Andrew Fawcet ont prévalu, la troisième place revenant à David Crampton/Trent Harrison/Glen Wood. Les trois pilotes Audi Sport Mattia Drudi/Christopher Haase/Patric Niederhauser ont perdu toute chance d’un bon résultat général dès le 13me tour lorsqu’un adversaire a heurté violemment leur Audi R8 LMS, la faisant percuter la barrière de pneus.

L’impact de l’Audi numéro 74 dans la barrière des pneus après seulement 33 minutes de course, causé par un concurrent, a entraîné l’abandon du pilote partant Christopher Haase et de ses coéquipiers. Les dégâts se sont avérés trop importants pour continuer la course. « C’est plus que décevant lorsque notre voiture Pro abandonne sans faute de sa part peu de temps après le départ. Après ce revers, c’était encore plus agréable de voir comment nos équipes clientes se sont imposées dans leurs classes dans cette compétition internationale. Nos félicitations vont aux quatre équipes de pilotes qui reviennent à juste titre de Bathurst avec des trophées. », a déclaré Chris Reinke, responsable Audi Sport customer racing.

Le meilleur résultat a été obtenu par l’Audi R8 LMS numéro 65 du Melbourne Performance Center malgré de multiples pertes de temps. Chaz Mostert, Fraser Ross et Liam Talbot ont remporté la catégorie Pro-Am et ont décroché la septième place au général. Mostert a réalisé le tour de course le plus rapide en 2m 02.168s. L’équipe a perdu un temps précieux à cause d’une pénalité et d’une réparation, mais le trio de pilotes australiens n’a jamais baissé les bras et a longtemps occupé la deuxième place de sa catégorie jusqu’à ce que leurs collègues de la marque Ricardo Feller/Christopher Mies/Yasser Shahin avec le numéro 777 aient changer les plaquettes de frein vers la fin. En conséquence, ils ont terminé neuvième au classement général et deuxième de la catégorie Pro-Am. Une autre équipe Audi a terminé cinquième dans cette catégorie : les clients Audi de longue date Marc Cini/Lee Holdsworth/Dean Fiore ont décroché ce résultat pour l’équipe Hallmarc.

Dans le classement Silver, les courses clients Audi Sport ont pu célébrer une autre victoire de catégorie. Myland Team IMS de Nouvelle-Zélande, qui a remporté trois titres dans son pays avec la R8 LMS l’an dernier, s’est appuyé sur l’Australien Dylan O’Keeffe et les deux Néo-Zélandais Daniel Gaunt et Andrew Fawcet. Dans l’Audi R8 LMS, ils ont doublé leur rival le plus proche, une Mercedes-AMG, un total de six fois sur le chemin de la victoire de classe. L’équipe M-Motorsport/Vantage Racing s’est également appuyée sur Audi à court terme : après que leur KTM X-Bow n’était pas opérationnel, David Crampton/Trent Harrison/Glen Wood sont passés à une Audi R8 LMS du Melbourne Performance Center le week-end de course. Un échange payant : ils terminent troisièmes du classement Silver et montent ainsi sur le podium du premier coup.

L’équipe Supabarn, vainqueur de la catégorie Am l’an dernier à Bathurst, n’a eu aucune chance cette année après une collision avec un adversaire. James Koundouris, Theo Koundouris, David Russell et Jonathan Webb ont terminé quatrièmes de la catégorie Silver Cup après des réparations. James Golding, Brad Schumacher et le pilote Audi Sport Frédéric Vervisch n’ont pas terminé la course.

En plus du meilleur tour en course de Chaz Mostert, Audi a réalisé une autre meilleure performance à Bathurst. Christopher Mies, double vainqueur de Bathurst, a établi le premier record du tour pour un modèle électrique sur la piste légendaire. Le pilote professionnel de 33 ans a parcouru le mont Panorama samedi en un temps de 2m 28.15s dans une Audi RS e-tron GT.

