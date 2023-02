Reconduction du Partenariat entre Audi et le Circuit Paul Ricard

La filiale française de la marque aux anneaux et le mythique circuit Paul Ricard, implanté au Castellet, renouvellent leur Partenariat pour la 15ème année consécutive, s’appuyant à la fois sur une histoire riche entre les deux acteurs et des ambitions partagées, tant sur le plan motorsport que sur le plan développement durable.

Depuis près de 15 ans, le Circuit Paul Ricard et Audi France partagent un même sens de la sportivité et un goût prononcé pour l’innovation. Et c’est parce qu’Audi France a trouvé un allié de choix dans le Circuit Paul Ricard, que la marque y organise, depuis longtemps, de nombreux événements. Fruit de cette relation de confiance, le Circuit Paul Ricard s’appuie sur son partenaire en exploitant au quotidien une flotte de véhicules estampillée des quatre anneaux pour une assistance lors des compétitions et des roulages. Tourné vers la mobilité durable dans le cadre de sa stratégie d’éco-responsabilité, le Circuit du Castellet a naturellement choisi de passer une partie de sa flotte de véhicules en véhicules électriques : deux Audi Q4 e-tron (Medical Ca), Audi e-tron Sportback (direction de course), une RS e-tron GT (Leading Car).

Ce Partenariat offre la possibilité à Audi France d’assurer une visibilité accrue lors des manifestations organisées sur le circuit, mais surtout, de proposer des évènements « Audi driving experience » à ses clients et prospects dans le cadre de son programme de fidélisation « myAudi », dans un univers moderne, sécurisé et diversifié. Les invités du constructeur peuvent à la fois profiter du « tracé F1 » et de la fameuse ligne droite du Mistral à plus de 300 km/h en Audi R8, exploiter les plus de 600 chevaux de l’Audi RS e-tron GT sur piste et réaliser des démonstrations technologiques sur ses aires d’évolution offroad.

De son côté, le Circuit Paul Ricard bénéficie d’une flotte automobile à la pointe de la technologie, avec la supercar du constructeur, Audi RS e–tron GT, en qualité de Leading Car, complété par deux Audi Q4 e-tron Medical Car, des voitures de direction et autres véhicules nécessaires au bon déroulement de l’encadrement des activités du circuit, de son aéroport international et son complexe hôtelier.

Photo : Audi