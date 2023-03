12H Sebring 2023 – Victoire de Porsche en catégorie GTD-Pro, accidents pour les 963

La Porsche 963 a raté de peu son premier triomphe dans le championnat IMSA WeatherTech SportsCar en raison d’un accident lors des 12 Heures de Sebring 2023. Dans le but de remporter la victoire au général, Mathieu Jaminet dans la voiture n°6 et Felipe Nasr dans la voiture sœur n°7 sont entrés en collision avec une Acura et ont abandonné à seulement 18 minutes de la fin des 12 heures de course. Les deux pilotes de l’équipe d’usine Porsche Penske Motorsport s’en sont sortis indemnes. Le prototype hybride partagé par Mathieu Jaminet et ses coéquipiers Nick Tandy et Dane Cameron est arrivé troisième. Dans la catégorie GTD-Pro, l’équipe cliente de Pfaff Motorsports a remporté la première victoire de catégorie de la nouvelle Porsche 911 GT3 R.

Accident de 2 Porsche 963

La 71e édition de la classique d’endurance en Floride (États-Unis) a été riche en sensations fortes et en rebondissements. Malgré de nombreux déboires dus à des accrochages, des pénalités et de petits soucis techniques, les deux Porsche 963 alignées par Porsche Penske Motorsport courent aux avant-postes dans la phase décisive. Après le douzième et dernier parcours jaune complet, la course a reçu le feu vert pour le dernier sprint de 30 minutes jusqu’au drapeau. Les deux nouveaux prototypes hybrides de Weissach étaient aux prises avec l’Acura n°10 lorsque Mathieu Jaminet et son rival Filipe Albuquerque sont entrés en collision. Les deux voitures ont glissé hors de contrôle sur la pelouse. Felipe Nasr n’a pas pu éviter le chaos qui en a résulté et, sans qu’il y ait eu faute de sa part, a percuté la Porsche 963 de son collègue de la marque. Tous les pilotes sont sortis indemnes de l’accident.

« D’abord et avant tout, je suis soulagé que tous les pilotes soient sortis indemnes. Nous étions si près de remporter notre première victoire avec la Porsche 963 et notre équipe d’usine Porsche Penske Motorsport. Nous avons souligné aujourd’hui que nous sommes capables de remporter des victoires au général dans la série IMSA. Une victoire à Sebring aurait été une belle récompense pour le travail acharné de toute l’équipe, de nos partenaires et de notre équipe de développement à Weissach. Nous voulons rattraper cela le plus rapidement possible. Malgré la compétition acharnée et tendue en Floride, nous ne devons pas oublier une chose : nous avons des devoirs à faire – sur les performances du véhicule et sur le côté opérationnel de l’équipe. Félicitations à Pfaff Motorsports pour avoir remporté la classe GTD-Pro ! », a déclaré Thomas Laudenbach, vice-président de Porsche Motorsport.

« Je voudrais faire un énorme compliment à notre équipe. La voiture a couvert la longue distance sans pratiquement aucun problème technique. Comme lors de la course FIA WEC d’hier, nous n’avons eu aucun défaut dans les composants de spécification. Merci à nos fournisseurs concernés. Je tiens également à remercier notre partenaire châssis Multimatic. Aujourd’hui, nous avons montré que nous pouvions tout accomplir avec notre nouvelle Porsche 963 de la série IMSA. Nous avons une bonne plateforme avec un grand potentiel. Nous avons confiance en l’avenir car nous savons maintenant que nous pouvons gagner grâce à nos propres efforts. », a déclaré Urs Kuratle, directeur de l’usine Motorsport LMDh.

La Porsche 911 GT3 R de Pfaff Motorsports remporte la catégorie GTD-Pro

La course dans la catégorie GTD-Pro n’était pas moins excitante que la bataille pour la victoire au général à Sebring. Jusqu’à la dernière phase de la voiture de sécurité, la tête changeait toutes les demi-heures. Avec un effort d’équipe sans faille, une stratégie parfaite et de solides performances de la part des pilotes, Pfaff Motorsports a remporté sa première victoire avec la nouvelle Porsche 911 GT3 R. Les deux pilotes chevronnés de l’équipe Klaus Bachler et Patrick Pilet ont été soutenus dans la course de 12 heures du pilote d’usine Laurens Vanthoor, qui était au volant de la Porsche 963 en FIA WEC la veille. Les champions en titre du Canada ont remporté une victoire de catégorie après douze heures avec une avance de 2,7 secondes.

Dans la catégorie GTD, où les professionnels partagent le cockpit avec des amateurs ambitieux, la nouvelle équipe cliente GT3 Kelly-Moss avec Riley a offert un spectacle impressionnant. Julien Andlauer a remporté la troisième place dans une finale palpitante et célébré aux côtés de ses coéquipiers David Brule et Alec Udell. La voiture sœur et les deux voitures 911 GT3 R de Wright Motorsports ont terminé sixième, septième et huitième. La Porsche 911 GT3 R vert vif « Rexy » aligné par AO Racing a terminé la course 16e de sa catégorie.

La troisième manche de la saison du championnat IMSA se déroulera le 15 avril 2023 dans les rues de la ville portuaire californienne de Long Beach.

Résultats de la course

Catégorie GTP

1. Derani/Sims/Aitken (BR/UK/UK), Cadillac #31, 322 tours

2. Yelloly/De Philippi/Derani (UK/USA/BR), BMW M Hybrid V8 #25, 322 tours

3. Tandy/Jaminet/Cameron (UK/F/USA), Porsche 963 #6, 315 tours

6. Campbell/Nasr/Christensen (AUS/BR/DK), Porsche 963 #7, 315 tours

Catégorie GTD-Pro

1. Bachler/Pilet/Vanthoor (A/F/B), Porsche 911 GT3 R #9, 303 tours

2. Hawksworth/Barnicoat/Kirkwood (Royaume-Uni/Royaume-Uni/États-Unis), Lexus #14, 303 tours

3. Juncadella/Gounon/Engel (E/F/D), Mercedes-AMG #79, 303 tours

Catégorie GTD

1. Vendeurs/Snow/Lewis (USA/USA/USA), BMW M4 GT3 #1, 301 tours

2. Gallagher/Foley/Dinan (USA/USA/USA), BMW M4 GT3 #96, 301 tours

3. Brule/Udell/Andlauer (US/US/F), Porsche 911 GT3 R #92, 301 tours

6. Hardwick/Heylen/Robichon (US/B/CDN), Porsche 911 GT3 R #16, 301 tours

7. Metni/van Berlo/Evans (USA/NL/NZ), Porsche 911 GT3 R #91, 301 tours

8. Brynjolfsson/Hindman/Root (USA/USA/USA), Porsche 911 GT3 R #77, 301 tours

16. Hyett/Jeannette/Priaulx (USA/USA/UK), Porsche 911 GT3 R #80, 285 tours

Photos : Porsche