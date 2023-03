Mise à jour logiciel pour l’Audi Q4 e-tron

Audi continue de mettre à niveau les Audi Q4 e-tron et Q4 Sportback e-tron. Audi permet la mise à jour de tous les véhicules produits depuis le lancement et jusqu’au changement d’année modèle 2022 avec la version 3.2 du logiciel. Ce nouveau logiciel est désormais de série dans la production à partir de 2023. Parmi les nouvelles fonctions très utiles au quotidien, la plus importante est la possibilité d’effectuer des mises à jour logiciel futures via une interface « over the air ».

La mise à jour du logiciel pour l’Audi Q4 e-tron et l’Audi Q4 Sportback e-tron permet également aux utilisateurs de créer des profils personnels. Autre nouveauté : les utilisateurs peuvent utiliser le planificateur d’itinéraire e-tron dans l’application myAudi app pour planifier un itinéraire et l’envoyer à leur Audi Q4 e-tron. La nouvelle version du logiciel enregistre également les données de navigation telles que les destinations récentes. L’application myAudi peut être utilisée pour localiser la position de stationnement de la voiture et pour consulter divers messages d’état. Si la voiture tombe en panne ou est impliquée dans un accrochage, le conducteur pourra dorénavant utiliser l’appel d’assistance routière en ligne avec le service des dommages d’Audi.

Amélioration de la puissance de charge à domicile et sur la route

La mise à jour du logiciel offre également une valeur ajoutée lors de la recharge à domicile ou sur la route. La fonction « Temps de charge préférentiel » aide les clients à charger durant les heures creuses par exemple la nuit, avec un plan d’électricité à taux variable. Elle permet à l’utilisateur de définir une fenêtre de charge. Des minuteries dans la voiture et l’application myAudi rendent la recharge en courant alternatif (AC) encore plus pratique. Pendant le pré-conditionnement avec la minuterie de départ, l’énergie nécessaire pour réchauffer l’habitacle en hiver est dirigée vers la voiture pendant la charge via une source d’énergie externe. Par exemple, une Wallbox domestique, ou une borne de recharge publique.

De même, le système de gestion thermique retravaillé du nouveau logiciel optimise la consommation en tenant compte de la température extérieure et de l’état de charge lors du conditionnement de la batterie.

Un système de contrôle de la puissance de charge amélioré par rapport à la version 2.3 du logiciel permet d’augmenter la puissance de charge en courant continu jusqu’à 135 kW. En outre, les clients peuvent également opter pour la fonction de protection de la batterie, qui maintient automatiquement la batterie dans un état de charge idéal en la limitant à 80%.

La mise à jour permettra également d’activer la fonction Plug & Charge avec un Audi Charging Service. Aux stations de recharge compatibles, le véhicule autorise et active automatiquement la station lorsque le câble de recharge est branché. La facturation est également automatique.

L’Audi Q4 e-tron : encore plus personnalisée

Les univers thématiques d’Audi dans l’application myAudi permettent aux clients de personnaliser l’aspect de l’intérieur de leur Audi Q4 e-tron en fonction de leurs préférences personnelles en quelques étapes seulement. Par exemple, les clients peuvent personnaliser l’éclairage ambiant3 du véhicule ainsi que les images d’arrière-plan affichées sur l’écran central. Dans le cadre du pack Audi connect navigation et infotainment plus, l’assistant virtuel Alexa d’Amazon peut être utilisé pour écouter de la musique, se tenir au courant des dernières nouvelles, et bien plus encore.

Mises à jour pour les anciens modèles

Toutes les Audi Q4 e-tron fabriquées à partir de 2023 seront également dotées de la fonction Plug and Charge et de la possibilité d’effectuer des mises à jour logiciel par le biais d’une interface radio sans fil. Tous les propriétaires d’une Audi Q4 e-tron qui ne dispose pas d’un nouveau logiciel pour l’année modèle 2023 seront informés individuellement par leur concessionnaire Audi au cours du premier trimestre 2023 sur la manière de procéder aux mises à jour. Pour éviter les longs délais d’attente, les mises à jour logiciel auront lieu en fonction des régions et en plusieurs phases.

Photos : Audi