1000 Miles Sebring 2023 – Déception pour les Porsche 963 et podium pour une 911 RSR

L’équipe d’usine Porsche Penske Motorsport a terminé la manche d’ouverture de la saison 2023 du Championnat du Monde d’Endurance FIA WEC avec les positions cinq et six. Dane Cameron, Michael Christensen et Frédéric Makowiecki ont commencé la course de 1000 Miles au Sebring International Raceway depuis la 7ème place sur la grille dans leur prototype hybride Porsche 963 et ont pris deux positions dans la course. Derrière eux, Kévin Estre, André Lotterer et Laurens Vanthoor ont franchi la ligne d’arrivée en sixième position. Dans la catégorie GTE Am, l’équipe cliente Porsche Dempsey-Proton Racing a remporté un podium, les pilotes Christian Ried, Mikkel Pedersen et l’ancien pilote Porsche Junior Julien Andlauer se classant deuxièmes avec leur Porsche 911 RSR. Soutenu par Porsche Motorsport Asia-Pacific, Yifei Ye a remporté la catégorie LMP2 avec le prototype aligné par Hertz Team Jota. L’équipe fera campagne avec l’une des premières Porsche 963 gérées par des clients au cours de la saison 2023 du WEC.

La Porsche 963 n°6 pilotée par Estre, Lotterer et Vanthoor a réussi à se positionner en début de course sur le circuit de 6,02 kilomètres. Des arrêts aux stands précoces de certains rivaux à la fin d’une phase de prudence prolongée, provoqués par un accident impliquant une voiture GTE, ont propulsé le prototype hybride partagé par l’équipage franco-germano-belge jusqu’à la troisième place. Pour la Porsche 963 la mieux placée, la stratégie était l’objectif principal pour le reste de la course. Cependant, après sept heures de course, un problème électrique éphémère est survenu lors d’un arrêt au stand, ce qui a coûté du temps et a fait reculer le véhicule de course d’une position derrière la Porsche 963 de leurs coéquipiers.

Après le départ, Dane Cameron, Michael Christensen et Frédéric Makowiecki ont réussi à maintenir leur Porsche n°5 juste derrière leurs coéquipiers. Cependant, une pénalité de passage au volant au début de la quatrième heure en raison d’une infraction au règlement lors d’un parcours jaune complet a entraîné le trio dans le peloton. Le reste de la course s’est déroulé sans incident pour les trois et s’est conclu avec la cinquième place.

« Toute l’équipe et nos pilotes ont fait de leur mieux et se sont battus jusqu’au bout. Notre toute nouvelle équipe FIA WEC mérite un immense respect. Nous avons fait de notre mieux avec ce que nous avons actuellement et avons fait des progrès significatifs par rapport à l’ouverture de la saison de la série IMSA à Daytona. La fiabilité de nos deux Porsche 963 n’a pas été un problème ce week-end. Cependant, il est devenu très évident que nous avons encore du rattrapage à faire dans de nombreux domaines. Par rapport à la concurrence, nous manquons de performance. Nous devons y travailler de manière systématique et intensive au cours des prochaines semaines. », a déclaré Thomas Laudenbach, vice-président de Porsche Motorsport.

« Félicitations à l’équipe ! Ils ont eu une semaine extrêmement difficile avec le prologue et la semaine de préparation derrière eux, mais sont restés calmes pendant la course et n’ont commis aucune erreur lors des arrêts aux stands – un grand merci pour cela. Cela me rend fier d’en faire partie. Avec une cinquième et une sixième place, le résultat n’est certainement pas encore ce que nous souhaitons. Néanmoins, cela a été un bon début dans une nouvelle ère pour nous en WEC. Félicitations à Toyota, Ferrari et Cadillac. Avec l’équipage ici, nous allons certainement nous rattraper, l’équipe a un énorme potentiel. Nous faisons confiance à notre très solide équipe de pilotes et disposons de l’infrastructure nécessaire. », a souligné Urs Kuratle, directeur du programme LMDh chez Porsche.

Dans la catégorie GTE Am, l’équipe entièrement féminine de la 911 RSR alignée par l’équipe cliente Porsche Iron Dames a abordé l’ouverture de la saison WEC depuis la pole position. Sarah Bovy, Michelle Gatting et Rahel Frey ont d’abord défendu leur avance dans la catégorie des 13 voitures et maintenu leur position dans le groupe de tête. Cependant, un court voyage hors de la piste a nécessité un arrêt au stand imprévu pour des réparations. Finalement, la Porsche n°85 rose s’est frayée un chemin à travers le peloton pour franchir la ligne d’arrivée huitième de la catégorie GTE.

En tant que meilleur des cinq Porsche 911 RSR qui ont concouru, le pilote Dempsey-Proton a atteint la ligne d’arrivée après 219 tours. En équipe avec l’ancien pilote Porsche Junior Julien Andlauer et Mikkel Pederson, le patron de l’équipe Christian Ried a livré une course sans faute, qui a vu le trio catapulté de la onzième place sur la grille GTE Am pour décrocher un podium à la deuxième place. L’équipe Iron Lynx avec les pilotes Alessio Picariello, Claudio Schiavoni et Matteo Cressoni s’est frayée un chemin jusqu’à la sixième place, tandis que les deux pilotes britanniques Michael Wainwright et Benjamin Barker ainsi que Riccardo Pera ont terminé septièmes dans la 911 RSR de GR Racing. Aux côtés de l’ancien pilote Porsche Junior Matteo Cairoli, Gunnar Jeannette et PJ Hyett ont terminé la course à domicile mouvementée à la douzième place au volant de la Porsche de Project 1 AO.

Le week-end « Super Sebring » sur le circuit légendaire au cœur du « Sunshine State » de Floride s’est poursuivi le samedi avec la deuxième manche du championnat IMSA WeatherTech SportsCar 2023 : les 12 Heures de Sebring.

Résultats

Catégorie Hypercar

1. Conway/Kobayashi/Lopez (UK/J/ARG), Toyota #7, 239 tours

2. Buemi/Hartley/Hirakawa (CH/NZ/J), Toyota #8, 239 tours

3. Fuoco/Molina/Nielsen (I/E/DK), Ferrari #50, 237 tours

5. Cameron/Christensen/Makowiecki (USA/DK/F), Porsche 963 #5, 235 tours

6. Estre/Lotterer/Vanthoor (F/D/B), Porsche 963 #6, 235 tours

Catégorie GTE-Am

1. Keating/Varrone/Catsburg (USA/ARG/NL), Corvette #33, 221 tours

2. Ried/Pedersen/Andlauer (D/DK/F), Porsche 911 RSR #77, 219 tours

3. Kimura/ Huffaker/Serra (J/USA/BR), Ferrari 488 GTE Evo, 219 tours

6. Schiavoni/Cressoni/Picariello (I/I/B), Porsche 911 RSR #60, 219 tours

7. Wainwright/Pera/Barker (UK/I/UK), Porsche 911 RSR #86, 218 tours

8. Bovy/Frey/Gatting (B/CH/DK), Porsche 911 RSR #85, 218 tours

12. Hyett/Jeannette/Cairoli (USA/USA/I), Porsche 911 RSR #56, 215 tours

Photos : Porsche