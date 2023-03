150 ans d’histoire de la marque NSU et du site Audi de Neckarsulm

La marque traditionnelle NSU fête son 150ème anniversaire. En 1873, Christian Schmidt et Heinrich Stoll ont fondé « Mechanische Werkstätte Schmidt & Stoll » à Riedlingen pour la production de machines à tricoter, qui a ensuite évolué en NSU Motorenwerke AG et finalement en l’actuel site Audi à Neckarsulm. Même le nom de NSU est étroitement associé à Neckarsulm, car le nom de l’entreprise est dérivé de la ville située sur les rivières Neckar et Sulm. NSU démontre de manière impressionnante le développement de la mobilité – des vélos et des motos aux automobiles. Pour son 150ème anniversaire, Audi Tradition présente un certain nombre de points forts NSU de sa collection de véhicules historiques. L’exposition spéciale « Innovation, audace et transformation », un projet de coopération entre Audi Tradition et le Musée allemand du vélo et NSU (Deutsches Zweirad- und NSU-Museum), est également en construction. L’exposition sera présentée au Forum Audi à Neckarsulm et au Musée allemand de la bicyclette et de la NSU à Neckarsulm à partir du 14 juin 2023.

« Il y a tellement d’histoires à raconter sur la longue histoire de NSU. Puisque nous ne pouvons pas raconter toutes les histoires dans un seul texte, Audi Tradition proposera des histoires et des informations générales sur l’entreprise, ses produits, son implication dans la course et bien plus encore tout au long de l’année. », a déclaré Tobias Fräbel, un employé d’Audi Tradition responsable des archives d’entreprise du site de Neckarsulm et de la marque NSU.

Histoire de NSU

Fondée à Riedlingen en 1873 par Christian Schmidt et Heinrich Stoll en tant que fabricant de machines à tricoter, l’entreprise déménage à Neckarsulm en 1880, où elle est transformée en société par actions en 1884. En 1886, l’entreprise de Neckarsulm frappe au bon moment. Les vélos devenaient de plus en plus populaires et NSU a commencé à en produire et à en vendre de plus en plus à partir de ce moment. À partir de 1900, l’entreprise a également commencé à fabriquer des motos. Le nouveau nom de marque de N.S.U. (venant de NeckarSUlm) devenait soudainement populaire dans le monde entier. En 1906, la première Original Neckarsulmer Motorwagen – une petite voiture de milieu de gamme avec un moteur à quatre cylindres refroidi par eau – a été présentée au public. En 1909, 1 000 employés fabriquaient 450 automobiles. Le constructeur automobile basé à Neckarsulm est entré pour la première fois dans l’histoire de l’automobile en matière de construction légère en 1914, lorsque les ingénieurs de Neckarsulm ont construit la NSU 8/24 PS avec une carrosserie en aluminium.

Malgré la Première Guerre mondiale et la dévaluation qui a suivi au cours de l’année hyperinflationniste de 1923, NSU a d’abord continué à bien se porter financièrement. En 1923, 4 070 salariés produisaient une voiture toutes les deux heures, une moto toutes les 20 minutes et un vélo toutes les cinq minutes. En 1924, l’entreprise investit dans une nouvelle usine de construction automobile à Heilbronn afin de gagner plus d’espace. Deux ans plus tard, cependant, les ventes ont diminué pour la première fois, ce qui a entraîné des problèmes d’argent. En 1929, NSU a été contraint de cesser sa production automobile et de vendre l’usine presque nouvelle de Heilbronn à Fiat. Fiat y construisit des voitures sous le nom de NSU-Fiat jusqu’en 1966. Dès lors, Neckarsulm se concentra sur la production de deux-roues, reprit la majorité de la division motos de Wanderer en 1929 et établit une coopération commerciale avec la marque D-Rad à Berlin en 1932. Aux côtés de BMW et DKW, NSU était l’une des marques de motos allemandes les plus importantes dans les années 1930. Après avoir repris la production de vélos d’Opel à la fin de 1936, il est devenu l’un des plus grands fabricants de deux-roues en Allemagne. En 1933/34, NSU a construit trois prototypes d’un véhicule conçu par Ferdinand Porsche avec un moteur boxer de 1,5 litre refroidi par air à l’arrière : la NSU/Porsche Type 32. Dans sa conception de base, cette voiture était similaire à la dernière VW Beetle. Cependant, elle n’a pas été produite en série pour des raisons financières. À la fin de la guerre en mai 1945, une grande partie des installations de l’usine de Neckarsulm était en ruine.

La reconstruction après la Seconde Guerre mondiale a suivi avec les vélos NSU populaires et le cyclomoteur NSU Quick de 98 cm3. Un modèle de 125 et 250 cm3 a été ajouté peu de temps après. Plus tard vinrent la NSU Fox, la NSU Lux, la NSU Max et la NSU Konsul, avec une cylindrée de 500 cm3. Avec une production annuelle de près de 300 000 deux-roues motorisés (cyclomoteurs, motos et scooters), l’entreprise basée à Neckarsulm s’est hissée au sommet de l’industrie internationale de la moto en 1955. C’était la plus grande usine de deux-roues au monde. Malgré tous les succès des motos NSU, qui ont valu à l’entreprise une renommée mondiale avec des victoires dans cinq championnats du monde de moto entre 1953 et 1955 et de nombreux records mondiaux de vitesse, la direction de l’entreprise a dû répondre à la baisse de la demande de motos à partir du milieu des années 1950. Avec une prospérité croissante, les clients voulaient conduire des voitures, il était donc temps pour NSU de recommencer à produire des automobiles.

NSU a réussi à reprendre la construction automobile en 1958 avec la voiture compacte Prinz. Des innovations techniques sont rapidement apparues. NSU travaillait sur un tout nouveau concept de moteur avec Felix Wankel depuis le début des années 1950. En 1957, un moteur à pistons rotatifs de type Wankel a déclenché son allumage pour la première fois dans une station d’essai NSU.

En 1963, la société basée à Neckarsulm présente la NSU Wankel Spider à l’IAA de Francfort, écrivant ainsi l’histoire de l’automobile. C’était la première automobile de série au monde propulsée par un moteur rotatif à rotor unique, avec 497 cm3 et 50 ch. La prochaine sensation a suivi à l’automne 1967, lorsque la société basée à Neckarsulm a présenté la NSU Ro 80 à l’IAA de Francfort, passionnant le monde automobile. La voiture était propulsée par un moteur rotatif NSU/Wankel à double rotor (115 ch), et sa conception révolutionnaire a attiré beaucoup d’attention. Toujours en 1967, la NSU Ro 80 est devenue la première automobile allemande à être élue voiture de l’année.

Le 10 mars 1969, un contrat a été signé pour fusionner NSU Motorenwerke AG et Auto Union GmbH, basée à Ingolstadt, sous l’égide du groupe Volkswagen. Avec effet rétroactif au 1er janvier 1969, AUDI NSU AUTO UNION AG a été créée avec son siège à Neckarsulm, et Volkswagenwerk AG détenait une participation majoritaire. La gamme de modèles de la nouvelle société était très variée, même d’un point de vue technique. En plus de la NSU Prinz et de la NSU Ro 80, l’Audi 100 est également construite sur le site de Neckarsulm dès lors. Cependant, les deux modèles NSU ont été progressivement abandonnés dans les années 1970 – le Prinz en 1973, après 15 ans, et le Ro 80 en 1977, après dix ans. Enfin, le 1er janvier 1985, AUDI NSU AUTO UNION AG a été rebaptisée AUDI AG et le siège social de l’entreprise a été transféré de Neckarsulm à Ingolstadt. L’entreprise et les produits portent depuis le même nom.

Site et usine de Neckarsulm

Se transformer, se réinventer constamment et renouveller ses produits, cela fait partie de l’histoire de NSU et du site de Neckarsulm d’Audi. Il s’est développé à la fois rapidement et continuellement au cours des dernières décennies. Grâce à son expertise dans la production à grande et petite échelle, l’usine de Neckarsulm se classe actuellement parmi les plus complexes d’Europe, et c’est l’un des sites avec la plus grande diversité de produits du Groupe Volkswagen. Le site évolue progressivement vers une usine intelligente et se prépare à l’électrification. C’est aussi le centre d’expertise des batteries haute tension. Outre le produit phare – l’Audi A8, la supercar Audi R8 et d’autres modèles des séries B, C et D, les modèles sportifs RS sont également développés et fabriqués à Neckarsulm – et non sans raison, car c’est ici qu’Audi Sport GmbH est basée. L’origine de cette entreprise remonte à la fondation de quattro GmbH en 1983, ce qui signifie qu’elle fête ses 40 ans en 2023. Depuis fin 2020, le premier modèle Audi entièrement électrique fabriqué en Allemagne est également fabriqué sur place : l’Audi e-tron GT quattro. Avec environ 15 500 employés sur le site de Neckarsulm, AUDI AG est actuellement l’une des plus grandes entreprises de la région économique de Heilbronn-Franken. Tout a commencé il y a 150 ans avec dix salariés, quelle histoire, quel dynamisme, quelle évolution !

Chapitre passionnant de la publicité NSU : créative, innovante, révolutionnaire

“Fixe Fahrer fahren Fox”, “Kluge Köpfe kaufen Konsul”, “Nicht mehr laufen – Quickly kaufen!” – de nombreux slogans publicitaires NSU sont légendaires. Dans son livre « Fahre Prinz und du bist König. Geschichten aus der NSU-Geschichte », l’ancien responsable de la publicité de NSU, Arthur Westrup, explique que NSU n’avait pas beaucoup d’argent sous la main dans les années 1950, ce qui l’a rendu ainsi que son équipe d’autant plus créatifs. En plus de leurs phrases accrocheuses, les experts en marketing ont imaginé des campagnes spéciales.

Par exemple, une publicité spéciale pour la NSU Quickly est apparue au dos du journal BILD tous les lundis, abordant parfois des questions d’actualité. Une publicité après un match international entre l’Allemagne et l’Angleterre disait: « Vous voyez les joueurs battus rentrer chez eux de Berlin, et tous les attaquants gémissent faiblement, ‘Béni soit celui qui a un Quickly!' » Un autre grand succès publicitaire est survenu en 1971. « Ro 80. Vorsprung durch Technik. » a été écrit en grosses lettres sur l’affiche publicitaire de la NSU Ro 80. Le célèbre slogan Audi a ainsi été créé au sein du service Publicité de NSU. Cela resterait gravé dans l’esprit des gens du monde entier : « Vorsprung durch Technik ».

Courses automobiles : Neckarsulm ramène des victoires et des records à la maison

NSU peut se prévaloir d’une longue et fructueuse histoire dans le sport automobile – avant et après la Seconde Guerre mondiale. Voici un petit assortiment : avec la moto de course NSU de 500 cm3, le pilote anglais Tom Bullus a remporté le Grand Prix d’Allemagne pour motos (Großen Preis von Deutschland für Motorräder) au Nürburgring en 1930. Après que Bullus ait remporté de nombreuses autres courses et le Grand Prix des Nations (Großen Preis der Nationen) à Monza en un temps record avec la NSU 500 SSR, sa moto a été considérée comme la moto de course allemande la plus titrée. Entre 1931 et 1937, NSU a remporté 11 fois les championnats allemands et cinq fois les championnats suisses. Le « Bullus », comme les fans l’appelaient le NSU 500 SSR, était également disponible en tant que moto sportive de route – bien qu’avec moins de puissance.

Dans les années 1950, NSU a de nouveau remporté des victoires. En 1950, Heiner Fleischmann (sur une moto de course NSU suralimenté de 500 cm3) et Hermann Böhm avec Karl Fuchs dans son side-car (sur une moto de 600 cm3) sont tous deux devenus champions d’Allemagne dans leurs catégories respectives. À partir de la saison 1951, les compresseurs n’étaient plus autorisés dans les courses de motos, mais les motos NSU suralimentées ont survécu. Avec des carénages profilés optimisés en soufflerie et un châssis allongé, Wilhelm Herz est devenu l’homme le plus rapide du monde sur un deux-roues en 1951 et 1956, à 290 km/h et 339 km/h respectivement. Grâce à leur ressemblance avec les baleines et les dauphins, les motos de course NSU devaient bientôt s’appeler Rennfox Typ Delphin et Rennmax Typ Blauwal – et elles ont gagné presque tout ce qu’il y avait à gagner dans les courses de motos à l’époque. Les victoires de NSU au Tourist Trophy (TT) en 1954 étaient également légendaires. L’équipe d’usine sur l’île de Man comprenait Werner Haas, H.P. Muller, Hans Baltisberger et Rupert Hollaus. Hollaus a terminé la course, considérée comme la course de motos la plus dangereuse au monde, en tant que vainqueur de la catégorie 125 cm3. Haas, Hollaus, Armstrong et Müller ont pris la première à la quatrième place dans la catégorie jusqu’à 250 cm3.

NSU a également régulièrement remporté des victoires sur quatre roues. Voici quelques faits saillants de plusieurs décennies : En 1926, quatre voitures de course NSU 6/60 PS suralimentées ont remporté une quadruple victoire au Grand Prix d’Allemagne des voitures de sport (Großen Preis von Deutschland für Sportwagen) à l’AVUS de Berlin. Dans les années 1960 et 1970, la NSU Prinz, la NSU Wankel Spider et la NSU TT ont mis leurs compétences techniques à l’épreuve dans les courses de voitures de tourisme, faisant vibrer des millions de spectateurs sur les circuits du monde entier. Et un petit véhicule est toujours sorti vainqueur : la NSU Prinz TT. Avec ce modèle, un total de 29 championnats nationaux ont été remportés en Europe et en Amérique du Nord, tandis que Willi Bergmeister est devenu le champion allemand de course de côte en 1974.

