CUPRA Terramar – Un SUV électrifié lancé en 2024

CUPRA continue sa croissance et le développement de sa gamme en lançant un tout nouveau SUV électrifié (mHEV, PHEV) pour affronter le segment incroyablement compétitif des SUV compacts : le CUPRA Terramar. Il sera produit aux côtés de l’Audi Q3 Sportback dans l’usine hongroise de Györ.



Un nouveau SUV au design sportif

En tant que marque sportive de SEAT au sein du Groupe Volkswagen, le nouveau SUV électrifié est conçu pour se démarquer grâce à un look sportif axé sur la performance.

Le tout nouveau SUV électrifié mesure environ 4,5 m de long, permettant aux équipes de design et d’ingénierie de développer un véhicule qui intègre l’essence de la marque CUPRA, tout en offrant les proportions parfaites pour être très compétitif dans le segment A concurrentiel. Il combine des proportions audacieuses et des éléments de design CUPRA remarquables, avec un long capot et un nez de requin qui représente la détermination à gagner.

Tirant son nom en hommage à Terramar, Sitges (Espagne), où la marque a commencé son voyage il y a près de cinq ans, ce modèle fait partie de la stratégie d’électrification de CUPRA pour 2025, avec deux autres véhicules électrifiés – l’UrbanRebel et le CUPRA Tavascan.

Le SUV intégre les technologies de groupe motopropulseur mHEV et PHEV ; la variante hybride rechargeable bénéficiera d’une technologie PHEV nouvelle génération lui permettant de parcourir environ 100 km en mode tout électrique

CUPRA a dévoilé à Győr (Hongrie) le nouveau SUV aux 200 employés de l’usine Audi Hungaria où sera fabriqué le véhicule aux côtés d’autres modèle de la marque aux quatre anneaux.

Lors d’un événement avec Wayne Griffiths, PDG de CUPRA, Markus Haupt, vice-président exécutif de SEAT S.A. en charge de la production et de la logistique, Alfons Dintner, PDG d’Audi Hungaria, Zoltán Les, membre du conseil d’administration d’Audi Hungaria en charge de la production automobile, et d’autres représentants d’Audi Hungaria, les collaborateurs ont pu découvrir de près le véhicule qu’ils fabriqueront eux-mêmes à partir de 2024.

« Nous sommes des rebelles avec une grande vision et une façon de penser non conventionnelle, et ensemble nous ferons de grandes choses. Ce modèle allie émotion, fraîcheur et sportivité à l’électrification, et nous pousse vers le marché des SUV, l’un des segments à la croissance la plus rapide en Europe. », a déclaré Wayne Griffiths avant de dévoiler le CUPRA Terramar.

Après avoir dévoilé la voiture et vu l’incroyable réaction des employés, le PDG de CUPRA s’est adressé directement à eux pour leur souhaiter la bienvenue dans la tribu : « Avec vous, la tribu Audi Hungaria CUPRA, nous allons produire ce héros unique, qui reflète parfaitement l’ADN de CUPRA. »

Selon le PDG d’Audi Hungaria, Alfons Dintner, la CUPRA Terramar est « un modèle inspirant, un élément puissant de l’avenir de notre production de véhicules ». À cet égard, Dintner a également dédié quelques mots à CUPRA, reconnaissant « son chemin vers le succès et ses grandes perspectives », et a souligné la préparation minutieuse de l’usine pour produire la CUPRA Terramar : « Nous allons l’emmener dans la rue avec la plus haute qualité.

Produit à 1 900 kilomètres de Barcelone

La production du CUPRA Terramar à Győr est « un moyen d’étendre la relation solide entre SEAT S.A. et Audi », a déclaré Wayne Griffiths, comme un nouvel exemple de synergies au sein du Groupe Volkswagen. Audi Hungaria produit déjà les moteurs du Formentor VZ5, la version cinq cylindres du best-seller de CUPRA. Le Formentor, avec plus de 80 000 unités livrées cette année, est fabriqué chez SEAT Martorell, d’où provient également le modèle Audi A1.

Le tout nouveau SUV électrifié CUPRA Terramar sera produit aux côtés de l’Audi Q3 Sportback en Hongrie dans les installations Audi de Györ, à partir de 2024.

Photos : CUPRA