Volkswagen rend l’intérieur des modèles ID. encore plus durables

La durabilité est au cœur des préoccupations de Volkswagen pour sa gamme de modèles ID. entièrement électriques, y compris le choix des matériaux pour l’intérieur. Au cours de 2023, les ID.3, ID.4, ID.5 et ID.7 recevront des innovations sélectionnées qui ont été utilisées pour la première fois dans l’ID. Buzz produit en masse. À titre d’exemple, VW utilise le fil Seaqual comme matériau de revêtement de siège. Il est composé à 10% de débris marins collectés et à 90% de fil PES recyclé. Les émissions de CO2 liées à la production sont inférieures de près d’un tiers à celles des matériaux de couverture conventionnels.



Silke Bagschik, responsable de la gamme de produits E-Mobility, explique : « Grâce à l’utilisation généralisée de matériaux recyclés et à l’intérieur sans cuir animal de nos modèles ID., nous améliorons encore l’éco-bilan de nos véhicules – avec des exigences élevées en matière de qualité haptique et à long terme. Les retours de nos clients confirment que nous continuerons à développer ces approches durables à l’avenir. »

L’ID. Buzz : pionnier des innovations de recyclage

Volkswagen utilise déjà un grand nombre de nouveaux matériaux à l’intérieur de l’ID. Buzz, et ceux-ci seront désormais introduits dans les autres modèles de le famille ID. pas à pas. Par exemple, des matériaux alternatifs en plastique océanique ou de vieilles bouteilles en PET (pour être exact, 63 bouteilles de 500 ml) sont utilisés à de nombreux endroits à l’intérieur du nouveau van Volkswagen. Le matériau extérieur d’une housse de siège est composé de fil Seaqual, composé à 10% de débris marins collectés et à 90% de fil PES recyclé. Cela permet d’économiser 32% des émissions de CO2 par rapport aux matériaux de surface conventionnels. Dans les housses de siège avec ArtVelours Eco, la part de recyclage est de 71%. De plus, les surfaces de la garniture de toit et du revêtement de sol de l’ID. Buzz sont entièrement fabriqués à partir de polyester recyclé. Des plastiques recyclés se retrouvent également dans la couche isolante de la moquette. Il en va de même pour les composants tels que le revêtement de soubassement et les revêtements de passage de roue.

De plus, Volkswagen n’utilise plus de chrome pour les pièces de garniture des portes, du tableau de bord et du clip de volant de l’ID. Buzz car la production de chrome nuit à l’environnement. Le chrome a été remplacé par une peinture liquide à l’aspect chrome qui possède un liant biosourcé. Certaines de ces innovations de recyclage de l’ID. Buzz sera désormais introduit dans les ID.3, ID.4, ID.5 et ID.7.

Des matériaux recyclés comme alternative à valeur ajoutée

Les produits recyclés sont des matériaux usagés transformés qui sont appliqués sur de nouveaux produits. Dans le cas des plastiques, ces matériaux comprennent les bouteilles en PET et les vieux filets de pêche. Ces déchets plastiques sont transformés en granulés et peuvent ensuite être réutilisés. Selon les besoins, les composants peuvent être fabriqués en utilisant seulement une petite part de matériaux recyclés ou entièrement à partir de ceux-ci. A l’intérieur, les matériaux réutilisés doivent toujours offrir les mêmes caractéristiques que les matériaux conventionnels. Cela s’applique à la fois à leur aspect et à leur toucher, ainsi qu’à leur durabilité et leur longévité.

Volkswagen Way to ZERO

D’ici 2030, Volkswagen vise à réduire les émissions de carbone par véhicule de 40%, et l’entreprise prévoit d’atteindre un bilan climatiquement neutre d’ici 2050 au plus tard. Pour atteindre ces objectifs, VW analyse et optimise le cycle de vie complet du véhicule : de la recherche fondamentale, en passant par le développement et la production, jusqu’au recyclage en fin de vie. Volkswagen s’efforce également de réaliser des cycles de matériaux fermés pour toutes les matières premières utilisées.

Photos : Volkswagen