2022, année record pour les véhicules Bentley personnalisés par Mulliner

L’équipe Mulliner Design célèbre une nouvelle étape dans les commandes personnelles, après avoir créé 500 projets Mulliner uniques pour des clients du monde entier en seulement 12 mois civils. Le portefeuille de l’équipe comprend des voitures carrossées telles que le Batur, des éditions limitées patrimoniales, dont le Blower, et une grande variété de projets client époustouflants et uniques.

La 500ème commission Mulliner est destinée à un client britannique. L’une des premières Bentley Flying Spur S Hybrid à être personnalisée avec Spark, une nouvelle couleur extérieure bleue, complétée par les finitions brillantes extérieures de la spécification Blackline et les jantes sport de 22 pouces à dix branches en noir. Le Flying B illuminé qui surmonte la calandre noire en noir brillant complète l’effet.

À l’intérieur, le placage monochromatique en fibre de carbone haute brillance et le revêtement en cuir Beluga matelassé de diamants font ressortir l’éclat de bijou des bouches d’aération, des cadrans et des commandes en métal poli. Cette palette est brillamment contrastée par des éclats de cuir Klein Blue sur les sièges et autour du périmètre des tapis de sol. Le cuir Klein Blue est également utilisé pour les rayons à six heures et le levier de vitesses du volant contrasté – l’utilisation parcimonieuse de cette couleur la rendant d’autant plus efficace.

Créée en 2014, l’équipe Mulliner Design opère au sein du studio de design Bentley, veillant à ce que l’ADN de Bentley soit au cœur de chaque commande. L’étape précédente pour l’équipe de 1 000 commissions personnelles a duré sept ans. La réalisation exceptionnelle de 500 projets individuels de cette année reflète la demande croissante de créativité sur mesure, des finitions de peinture satinée et des coloris sur mesure aux incrustations et broderies complexes.

Paul Dickinson, directeur commercial de Mulliner & Motorsport, a déclaré : « Atteindre le jalon de la 500ème commission en un an n’aurait pas été possible sans le soutien continu du studio de design Bentley principal et de toutes les autres fonctions de l’équipe Mulliner au sens large. 2021 avait déjà été une année record pour Mulliner Design qui a vu l’équipe devoir croître de 50% pour répondre aux demandes des clients et en 2022 cette équipe a vraiment été testée car elle a vu une augmentation d’une année sur l’autre de 85% du nombre de clients / commissions des détaillants. Leur travail acharné, leur dévouement et leur passion pour chacune de ces commissions signifient que nous n’avons jamais eu d’aussi beaux exemples de personnalisation quittant Crewe. »

Inspiré du majestueux marlin bleu

Les commandes Mulliner s’adaptent à un large éventail de visions des clients, des couleurs sauvages de la Continental GT Cabriolet conçue par Romero Britto et exposée à Miami Art Basel à la sophistication subtile de la Flying Spur « Surgeon » en satin anthracite et bronze révélée lors du même événement.

Parmi les autres points forts de 2022, citons une Continental GT commandée par Bentley Tampa Bay. Sa finition de peinture satinée bleu Marlin chatoyante et son travail brillant en acier poli sont complétés par le séparateur de pare-chocs avant, les jupes latérales, le diffuseur arrière et le becquet de couvercle de coffre de la spécification de style. Ceux-ci sont finis dans une ligne de carrosserie tricolore unique avec la face supérieure en satin bleu Marlin, une couche intermédiaire en satin jaune Monaco et une face inférieure en blanc satin Arctica, une palette de couleurs qui évoque vivement les couleurs distinctives du marlin bleu, l’un des poissons les plus rapides de la planète.

À l’intérieur, une répartition des couleurs sur mesure utilise la peau principale Mulliner White avec Imperial Blue comme peau secondaire. Le choix du passepoil de siège jaune signal fait écho au thème tricolore de l’extérieur ; la même teinte est également utilisée comme une fine rayure entre le carénage à double placage et les rails de taille en satin Piano Marlin sur Piano Mulliner White. Les zones matelassées en losange sur les panneaux de porte et les sièges Mulliner White sont cousues en alternance de bleu impérial et de jaune signal, et la console centrale est finie en rotation de moteur de teinte vive.

Perfection subtile dans Arctica et Dragonfly

Une autre commande de 2022 qui utilise discrètement une couleur de contraste est une Continental GT Cabriolet commandée par Bentley Naples en Floride. Avec son travail brillant de spécification Blackline, ses jantes Speed ​​de 22 pouces en noir brillant et sa finition extérieure blanche Arctica solide, il est l’incarnation de la sophistication, où l’œil est attiré par la rayure Dragonfly Blue qui borde le kit carrosserie de la spécification de style.

En entrant dans l’habitacle, les couleurs de peau principale et secondaire d’Arctic et de Porpoise sont animées par une peau d’accent en Dragonfly, créant une répartition des couleurs sur mesure. La planche de bord à double placage et les rails de taille sont en Piano Dragonfly ultra brillant sur Piano Arctica blanc, assortis aux couleurs de peau. Une fine rayure peinte en béluga sépare les deux placages de piano. Les touches de finition comprennent des emblèmes Bentley brodés sur chaque appuie-tête de siège en forme de libellule et des plaques de seuil de la collection Naples Arctica sur mesure.

Inspiration lunaire pour quatre remarquables commandes Bentayga.

Notre proche cousine planétaire, la lune, fascine depuis longtemps les artistes et les astronomes. Sa lumière fantomatique a inspiré une série de quatre designs Bentayga sombres et captivants commandés par Bentley Tampa Bay et nommés Ominous Collection.

Les quatre modèles comportent des plaques de seuil sur mesure «Ominous Collection» et une broderie d’insert de siège qui présente les phases de la lune, de la nouvelle lune au croissant décroissant. Par symétrie, les phases de lune brodées sur les sièges de gauche reflètent celles de droite.

Les combinaisons de couleurs extérieures incluent un Bentayga Azure en gris Titan avec spécification Blackline et un pinstripe Mandarin sur le kit de carrosserie Styling Specification. Son intérieur maintient l’ambiance discrète avec de la fibre de carbone satinée sur toutes les surfaces plaquées et le rembourrage en Beluga. Un éclat de brillance est fourni par les coutures contrastées en mandarin, qui sont utilisées pour le matelassage en losange sur le dessus des sièges et les inserts de porte. Le mandarin est également utilisé comme couleur d’accent sur la languette du volant à 6 heures et sur la console.

Le mandarin occupe le devant de la scène en tant que finition extérieure principale du deuxième des modèles Ominous Bentayga, qui utilise à nouveau un placage en fibre de carbone satiné et un rembourrage Beluga soulagé par des coutures contrastées Mandarin pour le schéma intérieur.

Le troisième design utilise le bleu Oxford comme finition extérieure, avec un intérieur basé sur la répartition des couleurs B de Mulliner. Le bleu océan nouvellement développé est la peau principale avec Beluga comme peau secondaire et des coutures contrastées en blanc. Exceptionnellement, les surfaces plaquées Piano Gloss sont en bleu océan, soigneusement assorties à la peau principale.

La dernière collection Ominous Bentayga présente un extérieur bicolore sur mesure en Onyx sur Verdant, avec des roues directionnelles de 22 pouces à dix rayons en noir. À l’intérieur, le vert de Cumbrie est utilisé comme peau principale avec Beluga sur les surfaces secondaires. Le tableau de bord et les rails de taille sont en fibre de carbone brillante, tandis que les sièges et les portes présentent des cannelures de paume à double couture dans une nuance de vert sur mesure alternant avec Portland. Le point de croix à la main est à Portland dans toute la cabine.

Photos : Bentley