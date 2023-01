Dakar 2023 – Victoire de Carlos Sainz et son Audi RS Q e-tron E2 à l’étape 1

Le Rallye Dakar 2023 a démarré sur les chapeaux de roues avec deux premières victoires pour Audi Sport et ses RS Q e-tron E2. Après la victoire de Mattias Ekström & Emil Bergqvist lors du prologue, c’est au tour de Carlos Sainz et de Lucas Cruz de célébrer leur première victoire d’étape en Arabie Saoudite et de prendre la tête du classement général.

Carlos Sainz a remporté le 1er janvier 2023 sa 42ème victoire d’étape sur le Dakar dans une Audi RS Q e-tron E2 aux côtés de son copilote Lucas Cruz. Malgré& une crevaison, le pilote automobile espagnol expérimenté a mis la pression sur ses concurrents dans le désert d’Arabie Saoudite durant la boucle ultra-difficile de 367 km autour du Sea Camp à Yanbu. Il s’agit de la 6ème victoire d’étape pour le constructeur automobile allemand depuis son arrivée l’année dernière sur le Dakar.

Carlos Sainz a déclaré suite à sa victoire : « Nous avons eu une crevaison au début, alors après cela, nous avons procédé avec prudence sur les pierres. »

Sur les 367 kilomètres de la première étape du Dakar 2023, la première partie était ponctuée de sections rocailleuses suivies ensuite de portions plus roulantes dans des vallées et sur des pistes sablonneuses. Cela a profité à Carlos Sainz pour montrer les performances à haute vitesse de l’Audi RS Q e-tron E2.

La seconde voiture du Team Audi Sporte – la #204 de Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger – est arrivée à la 8ème position. Ils ont perdu 9 minutes suite à deux crevaisons nécessitant de ralentir pour éviter de faire appel au camion d’assistance et perdre encore plus de temps.

Le 3ème équipage – Mattias Ekström & Emil Bergqvist – termine la journée à la 13ème place suite à une pénalité de 15 minutes. La course avait bien démarré avec des vitesses élevées et le 3ème meilleur temps du jour.

Au général, El Matador (Carlos Sainz) a fait forte impression devant son fils présent en dominant le classement et avec 10 secondes d’avance sur Sébastien Loeb.

L’étape 2 du rallye Dakara se déroule le 2 janvier 2023 entre Sea Camp et Alula, longue de 589 km : 159 km de liaison et 430 km de spéciale.

Classement de l’étape 1 (temps, écart, pénalité)

1 – #207 : Carlos Sainz & Lucas Cruz – 03h 28′ 55′ / – / –

8 – #204 : Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger – 03h 37′ 46 » / + 00h 08′ 51 » / –

13 – #211 : Mattias Ekström & Emil Bergqvist – 03h 44′ 28 »/ + 00h 15′ 33 » / 00h 15′ 00 »

Classement général (temps, écart, pénalité)

1 – #207 : Carlos Sainz & Lucas Cruz – 03h 28′ 55′ / – / –

8 – #204 : Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger – 03h 37′ 46 » / + 00h 08′ 51 » / –

13 – #211 : Mattias Ekström & Emil Bergqvist – 03h 44′ 28 »/ + 00h 15′ 33 » / 00h 15′ 00 »

Photos : Audi / ASO – Vidéos : Audi / France TV Sport / Dakar