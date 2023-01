Bourse – Porsche entre rapidement dans le DAX

81 jours seulement après ses débuts à la Bourse de Francfort, Porsche AG a rejoint l’indice boursier allemand (DAX) via sa voie d’entrée rapide. L’inclusion dans le top 40 des actions allemandes les plus rentables et les plus importantes par capitalisation boursière a été annoncée sur le parquet de la Bourse de Francfort le 19 décembre 2022.

« Nous sommes ravis et fiers d’avoir rapidement intégré le top 40 allemand. Notre entrée rapide dans le DAX montre que les investisseurs du monde entier ont confiance en notre modèle commercial attractif et dans le potentiel de notre entreprise. », a déclaré Oliver Blume, président du conseil d’administration de Porsche AG.

La Bourse allemande a annoncé le 5 décembre 2022 que Porsche AG serait admise au DAX le 19 décembre en vertu de ses règles d’« entrée rapide ». Le critère clé pour une entrée rapide est la capitalisation boursière flottante. Les actions privilégiées de Porsche AG sont négociées sur le marché réglementé de la Bourse de Francfort (Prime Standard) depuis le 29 septembre. A la clôture des marchés le vendredi 16 décembre 2022, le cours de l’action avait augmenté de 14% à 94,58 euros. La capitalisation boursière totale au 16 décembre était de 89,4 milliards d’euros. Porsche fait également partie des indices MSCI et STOXX.

« Le cours de notre action a fortement augmenté depuis septembre malgré les vents contraires mondiaux. Nous considérons l’évolution positive du cours de l’action comme une validation de notre travail acharné. L’avenir se négocie en bourse. », a déclaré Lutz Meschke, vice-président du directoire de Porsche AG et membre du directoire en charge des finances et de l’informatique. Après seulement trois mois en tant que société cotée, Lutz Meschke se dit satisfait des résultats à ce jour : « Nous sommes particulièrement satisfaits de la large acceptation des actions Porsche. Nos investisseurs sont largement diversifiés et nous avons une part importante d’investisseurs particuliers. En devenant public, nous avons rendu Porsche tangible. Beaucoup de nos actionnaires détaillants ne possèdent aucun de nos produits, mais ils peuvent désormais faire partie de la famille Porsche. » Avant l’introduction en bourse, quelque 170 000 investisseurs privés avaient passé des ordres d’achat d’actions Porsche, dont plus d’un tiers avaient souscrit pour moins de 10 unités d’actions. « Nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour inspirer les clients avec des véhicules passionnants et ravir nos actionnaires avec des résultats financiers impressionnants. », a ajouté Meschke. Pour l’ensemble de l’année 2022, Porsche s’attend à un retour sur les ventes du groupe d’exploitation de l’ordre de 17 à 18%. L’objectif à moyen terme se situe dans une fourchette d’environ 17 à 19%. L’ambition à long terme de Porsche est d’atteindre un retour sur les ventes du Groupe supérieur à 20%.

Bien que Porsche soit active au niveau international et que la marque soit connue dans le monde entier, l’action est exclusivement cotée à la Bourse de Francfort. « Nous nous consacrons au commerce à Francfort. Avec notre engagement clair, nous sommes ravis de contribuer à renforcer la position de l’Allemagne en tant que place financière. Nous avons de nombreux actionnaires en Allemagne et nous resterons une entreprise allemande. Nous resterons attachés au « Made in Germany » et « Conçu en Allemagne ». », a ajouté Lutz Meschke.

Opérer en tant que société cotée en bourse confère à Porsche une plus grande autonomie et une plus grande liberté d’entreprise, deux éléments que l’entreprise entend utiliser pour renforcer encore sa position. « Nous représentons le luxe moderne et sportif – en effet, nous redéfinissons le concept. Notre objectif est d’unir l’attrait de nos produits à la durabilité et à l’engagement social. Nous sommes fiers de notre culture Porsche particulière et de notre tradition. », a déclaré Oliver Blume. Au cours de l’année à venir, l’entreprise célébrera plusieurs anniversaires, dont la naissance de la marque Porsche sous la bannière des « 75 ans de voitures de sport Porsche ». Il a ajouté : « Nous transportons notre tradition dans le futur. Nous l’allions à notre esprit pionnier, à l’innovation et au progrès. Et nous donnons à la légende Porsche un nouvel élan dans le processus. »

Photo : Porsche