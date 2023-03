24 Heures Nürburgring 2023 – ABT Sportsline dévoile ses pilotes

La composition des pilotes ABT Sportsline pour le retour sur la Nordschleife a été annoncée : Kelvin van der Linde, Marco Mapelli, Jordan Pepper et Nicki Thiim piloteront la Lamborghini Huracán GT3 EVO2 aux 24 Heures du Nürburgring les 20 et 21 mai 2023. Les pilotes internationaux combinent une grande expérience en GT3, ainsi que plusieurs victoires au classement général lors de la classique d’endurance au « Green Hell ».

« Nous sommes ravis d’avoir signé une équipe aussi solide pour le retour d’ABT lors de la course de 24 heures. Les quatre hommes ont non seulement beaucoup d’expérience en course GT3, sur la Nordschleife et dans une certaine mesure en Lamborghini, mais ils s’entendent aussi très bien les uns avec les autres – c’est un facteur extrêmement important, surtout dans cette course. », a déclaré Thomas Biermaier, PDG d’ABT.

Au cours du week-end dernier, Marco Mapelli et Kelvin van der Linde ont parcouru leurs premiers kilomètres avec la voiture lors de l’ouverture de la saison de la Nürburgring Endurance Series (NLS), et lundi, tous les pilotes ont rencontré les ingénieurs à Kempten pour des réglages de siège et un atelier intense. « Comme toujours dans le sport automobile, bien sûr, vous souhaiteriez avoir plus de temps pour vous préparer. Mais nous travaillons sur tout point par point. L’équipe se rapproche de plus en plus et l’anticipation des pilotes, des mécaniciens et des ingénieurs augmente. », a ajouté Thomas Biermaier.

Kelvin van der Linde fait partie de la famille ABT depuis longtemps. Le Sud-Africain de 26 ans a concouru pour ABT dans le DTM en 2021 et 2022, et a été un prétendant au titre jusqu’à la finale de sa première saison. Grâce notamment à ses deux titres aux ADAC GT Masters et à ses deux victoires au général aux 24 Heures du Nürburgring, le jeune pilote est considéré comme un spécialiste confirmé du GT3. Il a également eu un avant-goût de la Formule E cette année : il a remplacé le pilote régulier Robin Frijns dans quatre courses cette saison et aide également l’équipe ABT CUPRA à se préparer dans le simulateur. « Les premières impressions avec la voiture sur la Nordschleife ont été très positives. Je pense que nous avons beaucoup de potentiel. Mes coéquipiers sont formidables, je connais déjà certaines mécaniques du DTM et c’est une autre raison pour laquelle je me sens déjà parfaitement chez moi. Je pense qu’avec cette équipe solide dans le cockpit et dans les stands, nous pouvons accomplir beaucoup de choses. », a déclaré van der Linde.

Marco Mapelli est pilote d’usine Lamborghini depuis 2017 et est considéré comme l’un des pilotes GT3 les plus expérimentés au monde. Le pilote de 35 ans parcourt le monde pour la marque italienne, que ce soit en Amérique du Nord, en Asie, en Europe ou en Australie. Le plus grand succès à ce jour pour le nouveau venu d’ABT en provenance d’Italie est de remporter le classement Pro de la Blancpain GT Series Endurance Cup 2019. « C’est formidable de faire partie de ce projet et de voir avec quel professionnalisme tout le monde aborde le défi. Nous savons tous ce qui peut arriver dans une course de 24 heures, donc la meilleure préparation possible est cruciale. », a déclaré Mapelli.

Aux côtés de van der Linde, Nicki Thiim est le deuxième ancien vainqueur de la course de 24 heures dans l’équipe ABT Sportsline : en 2013, le Danois est monté sur la plus haute marche du podium, et a également remporté plusieurs victoires de catégorie. Le pilote de 33 ans a également célébré de grands succès en Championnat du Monde d’Endurance FIA WEC, où il a remporté le classement GTE-Pro en 2016 et 2019/20 et remporté une victoire de catégorie au Mans. « Après la première rencontre avec mes coéquipiers et toute l’équipe, je suis très excité et confiant – cela va être un grand projet. Représenter les marques Lamborghini et ABT me rend très fier. Mes remerciements vont également à Aston Martin, qui m’a permis de participer sans aucune formalité. », a déclaré Thiim.

Jordan Pepper est un vieil ami de la famille ABT Sportsline : en 2014, l’ancien colocataire de Kelvin van der Linde a remporté la Volkswagen Scirocco R-Cup, qui était soutenue par ABT, avant de concourir avec la société basée à Kempten dans le ADAC GT Masters en 2016 et dans les courses de 24 heures du Nürburgring et de Spa l’année suivante. En 2020, Pepper a remporté les 12 Heures de Bathurst. Depuis cette année, le Sud-Africain de 26 ans fait partie de l’équipe de pilotes d’usine Lamborghini Squadra Corse. « ABT a façonné ma carrière au début et m’a donné mon premier contrat quand je suis arrivé en Europe à l’époque. Donc, faire partie de ce projet maintenant est très spécial pour moi. Je connais très bien les gens d’ABT et de Lamborghini et je suis sûr que les deux marques formeront un partenariat solide sur la piste. », déclare Pepper.

La prochaine apparition publique de l’équipe ABT avec la Lamborghini Huracán GT3 EVO2 est prévue le 1er avril 2023 lors de la deuxième manche de la NLS. Les fans verront la voiture dans sa conception finale pour la première fois lors des qualifications les 22 et 23 avril.

Photos : ABT