Porsche a conçu un modèle exclusif afin de célébrer trois décennies de passion Porsche en Thaïlande. La Porsche 911 Carrera GTS 30 Years Porsche Thailand Edition se démarque par sa peinture originale multi-couleur. Une petite série limitée de ce modèle est aussi disponible en 7 teintes exclusives.



Origine du projet

Dans la dynamique nation d’Asie du Sud-Est qu’est la Thaïlande, les noms de chaque jour de la semaine proviennent du sanskrit et, tout comme les jours du monde occidental, ils sont basés sur les noms des planètes et du Soleil. Cependant, selon les anciennes influences astrologiques hindoues, chaque planète est également protégée par une divinité – et chaque divinité se voit attribuer une couleur.

De plus, alors que d’autres cultures peuvent mettre l’accent sur la date de naissance d’une personne, en Thaïlande, le jour de la semaine où une personne est née est également très important. Dans le passé, les Thaïlandais s’habillaient à la couleur du jour – et bien que cette pratique ne soit pas aussi répandue aujourd’hui, demandez à n’importe quel Thaïlandais et il y a de fortes chances qu’il puisse vous dire instantanément le jour de sa naissance.

Alors que Porsche célèbre trois décennies de passion durable en Thaïlande, la marque associe l’ingénierie de précision allemande à l’héritage local pour créer un véhicule vraiment unique : la Porsche 911 Carrera GTS 30 Years Porsche Thailand Edition.

En tant que marque pour ceux qui sont animés par les rêves, Porsche a travaillé avec sa « division de rêve » interne – Porsche Exclusive Manufaktur – pour créer cette édition, en concevant des options d’individualisation innovantes en l’honneur de la culture colorée du Royaume de Thaïlande.

« Les valeurs qui composent l’ADN de Porsche – l’esprit pionnier à travers l’héritage et l’innovation en parfaite harmonie – sont parfaitement alignées sur les valeurs du peuple thaïlandais, honorant leur riche histoire mais à la pointe de la technologie moderne. Avec cette Porsche 911 Carrera GTS 30 Years Porsche Thailand Edition, nous rendons hommage à ce pays incroyable qui a été si accueillant pour notre marque, et qui continue de nous inspirer avec sa culture dynamique et ses gens qui sont vraiment motivés par leurs rêves », a déclaré M. Hannes Ruoff, PDG de Porsche Asia Pacific.

Un modèle aussi coloré et unique que les rêveurs thaïlandais

La 911 Carrera GTS 30 Years Porsche Thailand Edition est enracinée dans un fier héritage et regorge de qualités artisanales, tout comme le pays dont elle s’inspire. Pour refléter la riche histoire de la Thaïlande, le modèle de base de cette collection devait être tout aussi intemporel et légendaire ; à cette fin, la 911 Carrera GTS distinctive et dynamique, icône du design et de la performance de Porsche, a été choisie.

Une série limitée de ces modèles 911 Carrera GTS à collectionner sera produite, et chaque voiture peut être spécifiée dans l’une des sept couleurs emblématiques Paint to Sample (PTS), rendant hommage à chaque couleur du jour de la semaine dans la culture thaïlandaise. Les couleurs PTS de la gamme 911 Carrera GTS 30 Years Porsche Thailand Edition sont listées ci-dessous :

Lundi (Jaune) – jaune Signal

Mardi (Rose) – Rubystar

Mercredi (Vert) – vert Signal

Jeudi (Orange) – orange Pastel

Vendredi (Bleu) – bleu Riviera

Samedi (Violet) – violet Ultra

Dimanche (rouge) – rouge feu

Les processus de création d’une couleur Paint to Sample nécessitent un travail manuel important et un savoir-faire minutieux. Le mélange des peintures est une tâche complexe qui nécessite un grand soin et un haut niveau d’expertise.

Pour chaque application, de nouveaux pigments sont mélangés et la peinture reflète précisément l’échantillon de couleur souhaité. Toutes les finitions de peinture Porsche Exclusive Manufaktur sont appliquées avec le plus grand souci du détail. Les coloristes surveillent chaque véhicule tout au long du processus et les experts effectuent une inspection visuelle finale approfondie de la peinture dans diverses conditions standardisées.

La Porsche 911 Carrera GTS 30 Years Porsche Thailand Edition est rehaussée grâce à l’offre Paint to Sample, avec les sept couleurs extérieures sélectionnées conférant aux véhicules un caractère exclusif, garantissant que chaque finition est aussi unique que le rêveur thaïlandais auquel elle s’adresse.

Touches sur mesure de Porsche Exclusive Manufaktur

Au-delà des finitions de peinture extérieure, les artistes et artisans hautement qualifiés de Porsche Exclusive Manufaktur ont également sélectionné d’autres touches sur mesure pour rendre la 911 Carrera GTS 30 Years Porsche Thailand Edition vraiment spéciale.

Pour compléter l’extérieur de la voiture, les jantes à verrouillage central Turbo S de 20 et 21 pouces, de série sur les modèles Carrera GTS, sont finies dans une couleur bicolore noire/extérieure unique, correspondant à la couleur de la carrosserie. Les étriers de frein sont également finis dans un noir furtif, mais une touche de couleur est fournie par l’écusson Porsche sur les enjoliveurs de roue colorés aux quatre coins.

La voiture dégage en outre des capacités sportives subtiles avec des finitions contrastées noires très brillantes à l’extérieur, s’étendant au tablier avant SportDesign, aux prises d’air avant, aux appuis de fenêtre latéraux, aux incrustations de tablier arrière, aux incrustations de capot arrière et aux rétroviseurs extérieurs. Sur les montants B, une plaque unique « 30 Years Porsche Thailand Edition » est fièrement appliquée à la main.

Une autre touche artistique qui rend hommage à la Thaïlande se dévoile sur le couvercle de coffre arrière de la voiture : cinq lamelles côté conducteur sont peintes en rouge, blanc et bleu selon les couleurs du drapeau thaïlandais. Enfin, la garniture de désignation de modèle standard est remplacée par un logo « 911 » plus subtil et contemporain.

Garnitures intérieures contrastées

D’autres touches sur mesure se poursuivent à l’intérieur de la voiture, avec des garnitures intérieures contrastées finies dans la couleur extérieure correspondante sur les consoles passager et centrale. Les incrustations de siège en velours côtelé noir, ainsi que les passepoils de siège et les surpiqûres contrastées gris galet offrent des accents élégants dans tout l’intérieur en cuir noir haut de gamme, et un logo d’anniversaire unique est cousu sur chacun des appuie-tête.

Les mentions d’anniversaire se poursuivent sur la console du passager, l’accoudoir central et sur les protections de seuil de porte. Une couture en croix en Pebble Grey ajoute des détails accentuant la partie supérieure du tableau de bord, les panneaux de porte et la garniture latérale arrière.

Un concept d’inspiration unique en son genre

Lors d’un gala spectaculaire célébrant les 30 ans de Porsche en Thaïlande au Queen Sirikit National Convention Centre, Porsche a également dévoilé une voiture Inspiration unique en son genre en plus du lancement de la 911 Carrera GTS 30 Years Porsche Thailand Edition.

La voiture Inspiration est finie dans les sept couleurs, magnifiquement peintes à la main par les spécialistes de la carrosserie et de la peinture de Porsche Exclusive Manufaktur.

La voiture unique présente tous les éléments artistiques de la 911 Carrera GTS 30 Years Porsche Thailand Edition à l’extérieur et à l’intérieur, arborant fièrement toutes les teintes dans lesquelles la collection Edition sera disponible.

