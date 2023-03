Déclarations du PDG d’Audi et de son directeur financier sur l’actualité

Lors de la conférence de presse annuelle d’AUDI AG en mars 2023, le PDG Markus Duesmann et le directeur financier Jürgen Rittersberger ont abordé des sujets d’actualité. Outre les principales données financières pour l’exercice 2022, les deux hommes se sont concentrés sur la prise de décision stratégique, la durabilité holistique et l’initiative de modèle à venir.

Sur l’année 2022 et les comptes annuels

Markus Duesmann : « Même ici en Allemagne, nous ressentons très directement les effets de la guerre d’agression russe contre l’Ukraine, principalement en raison des pénuries d’énergie, des goulets d’étranglement dans l’approvisionnement et de la situation géopolitique difficile. Dans cet environnement instable, nous pouvons être particulièrement fiers de ce que nous avons accompli l’année dernière. Ce résultat a nécessité beaucoup de travail et d’efforts de collaboration. »

Jürgen Rittersberger : « Nous avons relevé les défis de 2022 de manière cohérente et en prenant des contre-mesures actives. Ces facteurs et le grand dévouement de toute notre équipe ont permis d’annoncer une solide performance financière. »

Jürgen Rittersberger : « Notre bénéfice d’exploitation a atteint le chiffre record de 7,6 milliards d’euros. La rentabilité opérationnelle des ventes a atteint un niveau élevé de 12,2 %. Tout cela montre que nous avons bien géré les turbulences de l’année 2022 et que nous avons toujours su tirer le meilleur parti des opportunités qui se présentaient à nous. Il en va de même pour notre important flux de trésorerie net, qui a atteint le deuxième niveau le plus élevé de l’histoire de notre entreprise. »

Jürgen Rittersberger : « 2022 a été une démonstration impressionnante de la solidité et de la rentabilité de notre groupe de marques Audi, Bentley, Lamborghini et Ducati. »

En ce qui concerne le portefeuille de produits et les développements à venir

Markus Duesmann : « Les ventes de modèles tout électriques ont augmenté de 44% d’une année sur l’autre. La forte demande pour nos modèles Audi Q4 e-tron, Audi e-tron GT et Audi e-tron confirme que nous sommes sur la bonne voie vers l’e-mobilité. »

Markus Duesmann : « Nous sommes sur le point de lancer la plus grande initiative produit de notre histoire. D’ici à 2025, nous aurons lancé une vingtaine de nouveaux modèles, dont plus de dix seront entièrement électriques. Nous nous sommes fixés pour objectif de passer à l’électrique à 100%. D’ici 2027, nous souhaitons proposer un véhicule entièrement électrique dans chaque segment principal. Nous avons récemment décidé de lancer un modèle électrique d’entrée de gamme supplémentaire en dessous de l’Audi Q4 e-tron. »

Markus Duesmann : « La prochaine série de modèles Audi Q6 e-tron est la première à être basée sur la nouvelle plate-forme Premium Electric. Avec elle, l’e-mobilité vient d’Ingolstadt pour la première fois. »

Sur la durabilité holistique

Markus Duesmann : « Pour nous assurer que nous sommes dans une position viable dans un environnement aussi différent à l’avenir, nous allons également adapter notre structure organisationnelle. En consolidant des sujets clés tels que l’ESG, la numérisation et les nouveaux modèles d’affaires au sein de la division du PDG, nous leur donnons encore plus de poids. »

Markus Duesmann : « Nous sommes parfaitement conscients de notre responsabilité en matière de ressources. C’est pourquoi l’économie circulaire joue un rôle si important pour nous. À l’avenir, nous recyclerons les matériaux secondaires des véhicules en fin de vie pour les réintégrer dans la production de nos voitures. Dans le cadre de notre projet pilote MaterialLoop, nous travaillons avec des fournisseurs, des entreprises de recyclage et des partenaires universitaires pour améliorer les compétences dans ce domaine. »

Jürgen Rittersberger : « Chez Audi, l’ESG va au-delà du produit. Nous sommes convaincus qu’un modèle d’entreprise durable comprend non seulement des considérations environnementales, mais aussi une responsabilité sociale. Nous faisons mesurer nos performances par une agence de notation indépendante sur la base de critères stricts. »

En ce qui concerne les perspectives pour 2023

Jürgen Rittersberger : « Nous avons à nouveau fixé des objectifs annuels ambitieux pour 2023, même si les conditions générales resteront difficiles. »

Markus Duesmann : « La demande en matière d’e-mobilité reste élevée. En janvier et février 2023, nos ventes de véhicules tout électriques dans le monde ont augmenté de près de 40% par rapport aux mêmes mois de l’année dernière. Le mois de février a également marqué le lancement du Q8 e-tron dans la plupart des pays européens. Nous avons enregistré quelque 20 000 précommandes, ce qui confirme que la demande de mobilité électrique durable est en plein essor. »

Photos : Audi