24H Daytona 2023 – Débuts en course décevants pour la nouvelle Porsche 963

Des revers majeurs (problèmes techniques) ont gêné les deux Porsche 963 engagées par l’équipe d’usine Porsche Penske Motorsport lors de la 61ème édition des 24 Heures de Daytona. Les débuts de Porsche Penske Motorsport, de la Porsche 963 et de la toute nouvelle classe GTP à Daytona se sont terminés par un résultat P7 pour la voiture de course n°7 de Felipe Nasr, Matt Campbell et Michael Christensen. La voiture sœur de Mathieu Jaminet, Nick Tandy et Dane Cameron a dû abandonner suite à des problèmes mécaniques. Le nouveau prototype hybride a néanmoins impressionné par ses performances solides lors de ses débuts dans le championnat IMSA WeatherTech SportsCar. Malgré d’importantes réparations, les deux équipages de pilotes des voitures de course GTP de 500 kW (680 ch) ont réussi à marquer des points critiques dans le championnat nord-américain. Dans la catégorie GTD, la nouvelle Porsche 911 GT3 R n’avait quasiment aucune chance en raison d’un classement BoP (Balance of Performance) défavorable.

Ennuis techniques des Porsche 963

La voiture n°6, qui dans les premières heures de course était passée de la 9ème place à la tête du peloton via Nick Tandy, a réalisé une solide performance. Au cours de la nuit, le pilote Porsche et ses coéquipiers Mathieu Jaminet et Dane Cameron ont même parfois mené le peloton tout en se maintenant dans le top cinq tout au long de la première moitié de la course, atteignant la deuxième place pendant une grande partie de la course et prouvant qu’ils étaient l’une des voitures à battre.

Un tête-à-queue de Tandy – le vainqueur absolu du Mans 2015 avec la Porsche 919 Hybrid – a entraîné des dommages au nez, à l’aileron arrière et au dessous de la Porsche 963. Après avoir effectué des réparations et perdu seulement trois tours dans le processus, la Porsche 963 n°6 a continué dans le top cinq alors que des problèmes gênaient d’autres concurrents.

Dimanche matin, l’équipage a de nouveau lancé une attaque. Auteur de meilleurs temps au tour, la Porsche 963 est revenue en tête de la course, passant même à la première place. Malheureusement, comme c’est souvent le cas dans les événements de 24 heures, survivre à la nuit est parfois difficile. Malheureusement, au petit matin, un problème de boîte de vitesses a obligé la voiture à revenir péniblement et lentement aux stands. Après diagnostic, c’est l’abandon pour la n°6.

La Porsche 963 n°7 a rencontré des problèmes tôt et souvent dans le premier quart de la course, souffrant de problèmes de conduite lors du premier relais avec Felipe Nasr, puis devant passer derrière le mur cinq heures après le début de l’événement avec Michael Christensen au volant avec un problème de système électrique. La batterie haute tension a dû être remplacée, faisant perdre 19 tours à l’équipage. Plusieurs autres problèmes mécaniques (système de refroidissement) occasionnant des réparations ont finalement fait chuter la n°7 à quelque 34 tours des leaders au cours des 24 heures de course.

Malgré cela, l’équipage de la voiture #7 – Matt Campbell, Felipe Nasr et Michael Christensen – a ensuite franchi le drapeau de la catégorie GTP à la septième place après 24 heures de course.

« Nous sommes déçus, cela ne fait aucun doute. Après un peu plus de cinq heures, la voiture n°7 a été mise hors course pour la victoire en raison d’un problème avec le système haute tension. Plus tard, notre n°6 a subi des dommages au groupe motopropulseur. Nous avons connu plusieurs problèmes mais en même temps, nous avons pu apprendre beaucoup de choses. La bonne chose est que nous savons où nous en sommes et sur quoi nous devons travailler. Nous allons maintenant nous préparer systématiquement pour la prochaine course à Sebring en mars. », a déclaré Thomas Laudenbach, vice-président de Porsche Motorsport.

« Tout d’abord, félicitations à Acura pour avoir remporté la première course de la nouvelle ère GTP. Nous espérions plus, principalement parce que nous avons réussi à établir un rythme fantastique à certains moments. Je tiens à remercier Multimatic et tous les autres partenaires. La route a été longue pour nous tous et nous sommes enfin arrivés au début de la catégorie GTP. C’est formidable pour toute la scène des courses. De tous les week-ends, nous avons dû faire face à beaucoup de dégâts ce week-end. Merci à mes collègues de Weissach et des bases d’équipe de Mooresville et Mannheim pour leur travail inlassable. Nous méritions un meilleur résultat, mais nous avons beaucoup appris, que nous allons maintenant mettre en œuvre de manière cohérente. », a déclaré Urs Kuratle, responsable chez Porsche du programme LMDh.

« Ce fut une journée vraiment difficile pour l’équipe, mais des jours comme aujourd’hui sont des choses sur lesquelles nous nous appuyons pour l’avenir. J’attends avec impatience l’avenir et nous apprendrons pour toutes les courses, à commencer par Sebring. », a déclaré Jonathan Diuguid, directeur général de Porsche Penske Motorsport.

Nouvelle Porsche 911 GT3 R dans les catégories GT sans chances réalistes

Les équipes clientes alignant la nouvelle Porsche 911 GT3 R dans la catégorie GTD-Pro ont déjà réalisé lors des essais et des qualifications qu’elles étaient confrontées à une situation difficile. Dans les catégories GT, dans lesquelles différents constructeurs rivalisent avec une variété de concepts de véhicules, les règles du jeu sont nivelées via un système dit d’équilibre des performances (BoP). L’instance dirigeante de la série IMSA n’a pas réussi à y parvenir lors de l’ouverture de la saison à Daytona : les nouveaux véhicules GT3 de Weissach étaient si gravement handicapés en termes de performances du moteur que les sept véhicules en compétition dans les deux catégories n’avaient pratiquement aucune chance de succès.

En tant que champion en titre du GTD-Pro, Pfaff Motorsports a atteint la ligne d’arrivée à la cinquième place après un vaillant effort du pilote d’usine Laurens Vanthoor ainsi que de Klaus Bachler et de Patrick Pilet. Le véhicule identique engagé par MDK Motorsports a franchi le drapeau à la sixième place. Dans la catégorie GTD, la voiture n°16 de Wright Motorsports a terminé la course en neuvième position en tant que Porsche la mieux placée.

« Notre position de départ était difficile en raison du classement de notre Porsche 911 GT3 R. », explique Thomas Laudenbach, décrivant la situation des équipes clientes Porsche dans les catégories GT. « Quoi qu’il en soit, toutes les équipes se sont battues de leur mieux – et cela mérite le plus grand respect. Pfaff Motorsports a terminé cinquième de la catégorie GTD-Pro, à un tour seulement – chapeau ! C’est le meilleur moral dans le sport. Même si nous ne pouvons parfois pas être en première ligne, nous n’abandonnons toujours pas ; au lieu de cela, nous nous battons jusqu’au bout, remportons les points et continuons à la prochaine course. »

« Ce fut un début de saison mouvementé, que nous aurions aimé conclure par un résultat différent. Tout le monde a essayé de tirer le meilleur parti de la situation. Sept voitures clientes ont pris le départ, six ont vu le drapeau à damier – cela seul est un grand début pour la nouvelle 911 GT3 R. Cependant, le résultat est d’une importance secondaire ce week-end et nous n’avons pu que limiter les dégâts. Nous nous concentrons désormais sur l’avenir. Sebring sera difficile. Nous prendrons toute l’expérience que nous avons acquise avec la nouvelle voiture de Daytona et travaillerons avec l’organisateur sur une BoP mise à jour. », a commenté Sebastian Golz, responsable du projet Porsche 911 GT3 R.

La deuxième manche du championnat IMSA se disputera le 18 mars 2023 à Sebring (USA). La veille, la Porsche 963 fera ses débuts en Championnat du Monde d’Endurance FIA ​​(WEC) au même endroit.

Commentaires des pilotes après la course

Nick Tandy (Porsche 963 #6) : « Cet événement était à la fois fantastique et incroyablement formateur. Il y avait beaucoup de points positifs, mais tout autant de points négatifs. Notre rythme était soutenu mais nous avons encore beaucoup de travail à faire. C’est probablement normal avec une nouvelle voiture dans une nouvelle catégorie de véhicules, avec une nouvelle équipe et de nouveaux pilotes. Pourtant, la déception est la principale émotion à ce stade. En ce moment, nous devons nous concentrer sur les aspects positifs le plus rapidement possible – et il y a de quoi se concentrer ! »

Mathieu Jaminet (Porsche 963 #6) : « C’était une nuit mouvementée. Pendant longtemps, nous avons couru devant en essayant d’éviter les ennuis, mais Nick a fait une sortie de piste et cela a causé des dégâts sur la voiture. Depuis lors, la voiture perdait en performances. C’était vraiment dur là-bas. Nous avons perdu quelques tours avec tous les arrêts aux stands. Lorsque nous sommes passés aux pneus tendres/chauds, nous avons retrouvé des performances dans la voiture. »

Dane Cameron (Porsche 963 #6) : « Une fin malheureuse pour notre première course avec la Porsche 963. Nous avons eu quelques petites choses ici ou là, mais nous nous débrouillions à la limite du podium en fin de journée. Les gars se sont bien battus et ont fourni un très gros effort. Nous étions juste un peu déconnectés pendant les 24 heures. Dommage que nous ayons finalement dû abandonner sur une panne technique. C’était génial de lancer le premier, de le mettre à l’écart et de lancer l’équipe, la voiture et le programme. Nous pouvons construire à partir d’ici et nous savons que nous avions un rythme soutenu. Nous sortirons plus forts avec les quatre voitures à Sebring. »

Matt Campbell (Porsche 963 #7) : « Nous sommes arrivés au bout, et c’est mission accomplie. Ce n’était certainement pas une course facile pour nous. Nous avions pas mal de tours de retard, mais nous avons pu réparer la voiture et la rendre très rapide. Nous allions nous battre jusqu’au bout. C’est dommage que nous n’ayons pas pu nous battre pour une victoire à la fin. Mais je pense que nous avons beaucoup appris et nous savons quoi faire à partir de maintenant. »

Michael Christensen (Porsche 963 #7) : « La première course de la Porsche 963 a été un peu pénible en termes de résultats et où nous nous sommes retrouvés, mais pouvoir la piloter et courir contre tout le monde était super cool. Malheureusement, nous avons eu trop de problèmes. Nous allons apprendre et nous améliorer. Il y a un long chemin devant nous. »

Felipe Nasr (Porsche 963 #7) : « Malheureusement, plusieurs défauts nous ont fait reculer, d’abord la batterie, puis le système de refroidissement. Notre moteur a surchauffé et nous avons dû retourner au garage. Nous avons beaucoup appris dans cette course. Nous allons certainement progresser et nous avons beaucoup plus d’idées qu’auparavant. L’équipe n’a jamais baissé les bras et les pilotes non plus. Ce n’était tout simplement pas suffisant pour réussir cette fois. Espérons pour la prochaine fois. »

Klaus Bachler (Porsche 911 GT3 R #9) : « Si quelqu’un nous avait dit avant la course que nous finirions cinquième de la catégorie GTD-Pro malgré le classement BoP, j’aurais pensé que c’était très cool. L’équipe a fait un excellent travail. Nous étions toujours dans le même tour que les voitures de tête à l’arrivée. De ce point de vue, nous pouvons être très satisfaits du résultat. C’était ma première course avec Pfaff Motorsports et j’ai dû apprendre beaucoup. Nous entamons maintenant la saison avec un bon décompte de points. Je suis sûr que nous pourrons à nouveau nous battre pour une victoire de catégorie à Sebring. »

Jan Heylen (Porsche 911 GT3 R #16) : « Je suis très fier de l’équipe Wright Motorsports et de tout ce que nous avons accompli. La course de 24 heures a été très longue pour nous tous, d’autant plus que nous n’avions aucune réelle chance. Pourtant, nous avons terminé dans les dix premiers de notre catégorie et avons réussi à marquer des points très importants pour le championnat. J’espère que les choses iront mieux pour nous à Sebring. »

Résultats de la course

Catégorie GTP

1. Blomqvist/Braun/Castroneves/Pagenaud (UK/USA/BR/F), Acura ARX-06 #60, 783 tours

2. Taylor/Albuquerque/Deletraz/Hartley (USA/P/CH/NZ), Acura ARX-06 #10, 783 tours

3. Bourdais/van der Zande/Dixon (F/NL/NZ), Cadillac V-LMDh #01, 783 tours

7. Campbell/Nasr/Christensen (AUS/BR/DK), Porsche 963 #7, 749 tours

DNF. Tandy/Jaminet/Cameron (UK/F/USA), Porsche 963 #6, 700 tours

Catégorie GTD-Pro

1. MacNeil/Juncadella/Gounon/Engel (USA/E/B/D), Mercedes AMG GT3 #79, 729 tours

2. Garcia/Taylor/Milner (E/USA/USA), Corvette C8.R GTD #3, 729 tours

3. Hawksworth/Barnicoat/Conway (Royaume-Uni/Royaume-Uni/Royaume-Uni), Lexus RC-F GT3 #14, 729 tours

5. Bachler/Pilet/Vanthoor (A/F/B), Porsche 911 GT3 R #9, 728 tours

6. Kvamme/Estep/Magnussen/Hart /USA/USA/DK/USA), Porsche 911 GT3 R #53, 717 tours

Catégorie GTD

1. De Angelis/Sörensen/James/Turner (CDN/DK/USA/UK), Aston Martin Vantage GT3 #27, 729 tours

2. Potter/Lally/Pumpelly/Thiim (USA/USA/USA/DK), Aston Martin Vantage GT3 #44, 729 tours

3. Iribe/Schandorff/Millroy/Kirchhöfer (USA/DK/UK/CH), McLaren 720S GT3 #70, 729 tours

9. Hardwick/Heylen/Robichon/Olsen (USA/B/CDN/N), Porsche 911 GT3 R #16, 723 tours

11. Brynjolfsson/Hindman/Root/Estre (USA/USA/USA/F), Porsche 911 GT3 R #77, 719 tours

14. Hyett/Jeannette/Priaulx/Tincknell (USA/USA/UK/UK), Porsche 911 GT3 R #80, 710 tours

16. Metni/van Berlo/Evans/Andlauer (USA/NL/NZ/F), Porsche 911 GT3 R #91, 699 tours

DNF. Brule/Udell/Davis/Bleekemolen (USA/USA/USA/NL), Porsche 911 GT3 R #92, 278 tours

Photos : Porsche