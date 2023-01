Le pilote Audi Mattias Ekström a remporté la Race of Champions 2023

Le pilote Audi – Mattias Ekström – a une fois de plus démontré sa classe mondiale et sa polyvalence : dans son pays natal suédois, le pilote professionnel de rallye et de circuit a remporté la « Race of Champions » – ROC 2023, une compétition traditionnelle entre les meilleurs pilotes de sport automobile du monde, sur une piste glacée. Le double champion du DTM et champion du monde de rallycross a eu des mots particulièrement émouvants pour son adversaire en finale, Mick Schumacher, qu’Ekström a vaincu malgré une courte bouffée de fumée dans sa voiture de course.

Températures caniculaires autour du « Frozen Ocean » de Pite Havsbad : dans le classement individuel des meilleurs pilotes dimanche, le pilote d’usine Audi de 44 ans a battu tous les adversaires qu’il a rencontrés. En quart de finale, il s’est imposé face à son compatriote Johan Kristoffersson qui, comme lui, est un ancien Champion du Monde de Rallycross. En demi-finale, Ekström a rencontré Thierry Neuville, multiple vice-champion du monde des rallyes. Le Belge a également perdu contre le Suédois. La finale a été marquée par des émotions particulières : après que Mattias Ekström ait vaincu Michael Schumacher à Londres en 2007 et à Pékin en 2009, remportant ainsi deux de ses trois premiers titres ROC à ce jour, il a maintenant rencontré le fils de Michael, Mick, dans le concours décisif.

Dans la voiture de course Polaris, le Suédois était 10,6 secondes plus rapide que l’Allemand lors de la première compétition. Lors de la deuxième course, cette fois dans le modèle Supercar Lites de 320 ch, Ekström était involontairement «en feu»: après un demi-tour, de la fumée est sortie de la boîte à fusibles, ce qui n’a pas déconcerté le pilote professionnel.

« Mon copilote voulait s’arrêter, mais ça ne m’intéressait pas. », avouait-il amusé à l’arrivée après avoir retiré le fusible à pleine vitesse. Sans s’arrêter, il a continué à suivre la piste sur la patinoire et était toujours 1,3 seconde plus rapide que Schumacher.

« Quel résultat fabuleux, et cela dans mon pays natal suédois. La compétition avec Mick était d’autant plus spéciale que j’ai déjà gagné deux fois contre Michael Schumacher. Je suis vraiment fier. Mick est un très grand talent et il a atteint la finale de la Race of Champions. Il représente la prochaine génération de pilotes de sport automobile, mais je continuerai à courir aussi longtemps que je le pourrai. », s’est réjoui Mattias Ekström.

La quatrième victoire du Suédois, qui a battu le Champion du Monde des Rallyes Sébastien Loeb au ROC organisé par Fredrik Johnsson pour la première fois à Paris en 2006, n’a pas été le seul motif de joie pour les nombreux fans suédois de sport automobile.

Samedi et dimanche, Mattias Ekström a ravi les spectateurs avec des tours de démonstration de la légendaire voiture Audi Sport quattro S1 du groupe B de plus de 500 ch. Son coéquipier Audi, 14 fois vainqueur du record du Dakar, Stéphane Peterhansel, a également fait le show : il a couru autour de la piste de glace de Pite Havsbad dans le prototype de rallye innovant Audi RS Q e-tron, qui a mené parfois mené pour la première fois des spéciales du rallye Dakar il y a des semaines.

Photos : Audi