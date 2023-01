Extreme E – Nouvelle décoration pour la CUPRA Tavascan XE 2023

ABT CUPRA XE confirme sa participation à la saison 2023 d’Extreme E, et dévoile une nouvelle livrée pour la Tavascan XE. L’équipe en profite également pour dévoiler le nom de ses pilotes pour cette nouvelle saison. Après des performances impressionnantes l’année dernière, notamment un podium au Chili en septembre et la victoire de l’équipe à l’Energy X Prix en Uruguay en novembre, Klara Andersson devient titulaire et rejoint Nasser Al-Attiyah.



Le championnat Extreme E vise à encourager les mesures concrètes afin de préserver la planète. Les courses de voitures électriques tout-terrain dans des environnements naturels menacés par le changement climatique mettent en évidence la façon dont nous pouvons prévenir d’autres dommages, et contribuer au développement durable. CUPRA est engagée en Extreme E depuis le début du championnat avec lequel la marque partage les mêmes valeurs. En effet, ce fut la première marque automobile à annoncer sa participation dès 2021, en s’associant à ABT Sportsline en tant que partenaire principal de l’équipe. L’Extreme E est également l’une des seules grandes compétitions de course automobile à aligner des équipes de pilotes mixtes. Une caractéristique qui correspond à l’engagement de CUPRA en faveur de l’égalité des sexes. Faire partie de la tribu CUPRA ne se résume pas au genre mais à un état d’esprit, une mentalité et une attitude.

Après une deuxième saison qui s’est conclue par une sixième place au classement général, l’équipe ABT CUPRA XE se concentre désormais sur la régularité des résultats pour sa troisième saison. Durant cette deuxième saison au sein de l’équipe ABT CUPRA XE, le quintuple vainqueur du Dakar Nasser Al-Attiyah (2011, 2015, 2019, 2022 et l’édition 2023) fera équipe avec l’étoile montante du World RX, Klara Andersson.

Cette saison, la voiture de l’équipe arborera une nouvelle livrée qui est assortie à celle de l’UrbanRebel, de l’ABT CUPRA GEN3 en Formule E et de la CUPRA e-Racer. Une peinture multicouche qui combine un violet profond et un jaune néon, créant un effet caméléon sur la carrosserie. La voiture de course tout-terrain 100 % électrique laisse ainsi entrevoir le langage de design qui sera utilisé pour la future CUPRA Tavascan de série. Conçu à Barcelone, ce deuxième modèle 100% électrique de la marque sera commercialisé en Europe et sur les marchés internationaux en 2024.

Le championnat Extreme E contribue à renforcer les travaux de recherche sur l’électrification de CUPRA, tout en favorisant l’électrification, le développement durable, la sensibilisation à l’environnement et l’égalité des sexes.

Xavi Serra, responsable de CUPRA Racing a déclaré : « Notre deuxième saison nous a permis de faire de sérieux progrès en termes de compréhension sur la façon dont nous travaillons au mieux en tant qu’équipe. Nous avons terminé la saison en multipliant les bons résultats, et nous voulons continuer sur cette lancée. Nos objectifs sont clairs : nous voulons nous battre pour le titre. L’arrivée de Klara dans l’équipe nous apporte l’expérience de la victoire en course, et j’ai hâte de les voir, elle et Nasser, se mesurer à nouveau à la concurrence. »

La CUPRA Tavascan XE dotée de sa nouvelle livrée a été présentée le week-end du 28 et 29 janvier 2023 à Pite Havsbad, en Suède. L’occasion pour Klara Andersson pour faire des démonstrations à son volant lors de la Race of Champions. Le premier week-end de course de la saison 2023 d’Extreme E se déroulera les 11 et 12 mars en Arabie Saoudite.

Cette année, CUPRA a encore élargi son écosystème dédié à la compétition électrique en rejoignant ABT pour concourir en Formule E. L’équipe ABT CUPRA a débuté sa saison de Formule E le 14 janvier dernier à Mexico City, et la prochaine course a eu lieu les 27 et 28 janvier 2023 en Arabie Saoudite.

Photos – Vidéo : CUPRA