24H Daytona 2023 – Porsche en tête à mi-course avec la 963

Les débuts officiels en course de la nouvelle Porsche 963 ont commencé samedi après-midi au Daytona International Speedway alors que le championnat IMSA WeatherTech SportsCar 2023 a commencé avec les 24 heures annuelles de Daytona. Les deux voitures de Porsche Penske Motorsport ont pris le départ deuxième et neuvième de la nouvelle catégorie GTP. A mi-course, la Porsche 963 #6 est en tête du classement général et de la catégorie GTP devant Cadillac et Acura.

Devant une foule historique, le championnat IMSA WeatherTech SportsCar 2023 a débuté samedi après-midi, ainsi que les débuts de Porsche Penske Motorsport, de la Porsche 963 et de la toute nouvelle catégortie GTP lors de la 61ème édition des 24 Heures de Daytona.

Nick Tandy était au volant de la n°6 pour le premier relais de l’épreuve de 24 heures, tandis que Felipe Nasr pilotait la n°7 pendant les deux premières heures de l’épreuve. Tandy a pu passer de la neuvième à la troisième, montrant un rythme soutenu dans sa 963.

« La course a très bien commencé. Pour être parti en queue de peloton après ne pas avoir fait de tour en qualifications, la voiture se comportait vraiment bien et m’a donné confiance. Nous avons gagné quelques places et c’était amusant de se battre avec les autres voitures GTP. Nous avons trouvé certaines zones de la piste de course où certaines voitures sont bonnes et d’autres moins. C’est vraiment très intéressant. C’était une course propre et sans problème. Nous sommes dans la course après quelques heures. Je suis heureux jusqu’à présent. », a déclaré Tandy.

Felipe Nasr a couru dans les trois premiers pendant la première heure, mais a été victime de quelques problèmes techniques qui l’ont laissé tomber à l’arrière du peloton GTP. Tout d’abord, la Porsche 963 n°7 a perdu la direction assistée sur les highbanks de Daytona, ce qui a été rapidement corrigé avec des ajustements dans la voiture. Ensuite, Nasr a perdu la propulsion arrière, mais a fait redémarrer la voiture sans perdre un tour.

« Le premier relais était bon. Le rythme était bon et j’ai pu suivre le rythme des leaders. Avec les pneus que nous avions, nous avons pu suivre les leaders. Ensuite, nous avons commencé à traiter certains problèmes de système, en particulier avec la direction assistée et certains problèmes hybrides. J’ai dû être très patient pour redémarrer le système et remettre la voiture en marche. Ce sont des problèmes que nous n’espérions pas, mais nous avons apporté quelques modifications aux commutateurs de mode qui ont aidé à le résoudre. La voiture semble fonctionner correctement maintenant. C’est une longue course, et il y a suffisamment de temps pour s’en remettre. La vitesse de la voiture est là, nous devons juste rouler sans problème. », a déclaré Nasr.

Photos : Porsche