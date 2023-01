24H Daytona 2023 – Des ennuis rencontrés par les Porsche 963

Les deux Porsche 963 alignées par l’équipe d’usine Porsche Penske Motorsport sont dans la phase finale des 24 heures de Daytona 2023 avec des perspectives mitigées. Pendant la nuit, la voiture n°6 a parfois mené le peloton, pour perdre du terrain au petit matin. Après le lever du soleil, le véhicule accuse trois tours de retard sur le groupe de tête. Après un changement de batterie samedi soir, la voiture sœur est à 18 tours du leader. Dans les deux catégories GTD, les équipes clientes sont aux prises avec le mauvais classement BoP de la nouvelle Porsche 911 GT3 R.

Après le départ, le Brésilien Felipe Nasr s’est rapidement installé dans le peloton de tête au volant de la Porsche 963 n°7. La voiture, que l’ex-pilote de Formule 1 partage avec ses coéquipiers pilotes d’usine Matt Campbell et Michael Christensen, a perdu du terrain à 19 heures, heure locale. L’équipage de Porsche Penske Motorsport a dû remplacer la batterie haute tension du nouveau prototype hybride, ce qui n’a pris que 35 minutes. Néanmoins, la voiture n° 7 a perdu 20 tours au profit du leader et toutes ses chances de victoire lors de la manche d’ouverture de la saison du championnat IMSA WeatherTech SportsCar. Au lever du soleil, l’écart de la voiture GTP à la huitième place a été réduit à 18 tours.

Au volant de la voiture sœur n°6, Nick Tandy a bien progressé dans la première phase. Après avoir abordé la course depuis la 9ème place, le pilote britannique s’est imposé dans le rétroviseur de Nasr en tant que quatrième de sa catégorie après seulement 15 minutes.

Grâce aux tactiques intelligentes et aux entraînements fougueux de Tandy et de ses coéquipiers Mathieu Jaminet et Dane Cameron, la Porsche 963 n°6 a parfois mené le peloton pendant la nuit – pour subir un revers. Tandy a fait un tête-à-queue en doublant un rival dans le virage 5 et a endommagé la voiture. Les réparations ont coûté trois tours. Au lever du jour à Daytona, le prototype hybride de 500 kW (680 ch) occupait la sixième place pour ensuite passer à la cinquième position à moins de 4 heures de la fin de la course.

« Devoir remplacer la batterie était malheureux, mais cela a résolu le problème avec notre n°7. Les performances sont bonnes. L’Acura est certainement la voiture la plus rapide du plateau, mais je vois notre Porsche 963 juste derrière. Malheureusement, nous et BMW avons subi le plus de dégâts, Cadillac et Acura en ont eu beaucoup moins. Le changement de Nick Tandy était également une honte. Dans l’ensemble, nous avons perdu trop de temps dans les stands et au garage. Nous espérons la phase jaune impaire afin de pouvoir au moins rattraper un peu de terrain. Il faut espérer un petit miracle.« , a déclaré Urs Kuratle, directeur du programme LMDh chez Porsche.

Débuts américains pour la nouvelle Porsche 911 GT3 R dans des conditions difficiles

Dans les deux catégories GT, un total de sept nouvelles Porsche 911 GT3 R (Gen. 992) alignées par cinq équipes clientes disputent la classique d’endurance. Cependant, en raison de notes moins qu’optimales de l’équilibre des performances (BoP) de l’instance dirigeante, les 911 engagées dans les catégories GTD-Pro et GTD très compétitives n’ont aucune perspective de succès majeur.

« Je suis très fier de l’excellent travail que nous faisons avec nos équipes et nos pilotes. Par rapport aux leaders, il nous manque en moyenne deux secondes au tour. Notre seule chance est de terminer la course sans aucune erreur et de prendre autant de points du championnat que possible pour le reste de la saison. », a déclaré Sebastian Golz, chef de projet de la Porsche 911 GT3 R, à six heures de la fin.

Avec moins de quatre heures de course restantes, la voiture n°9 de Pfaff Motorsports se classe actuellement cinquième dans la catégorie GTD-Pro. Dans la catégorie GTD, l’entrée n°16 de Wright Motorsports est la Porsche 911 GT3 R la mieux placée en P10.

Les 24 Heures de Daytona se termineront ce dimanche à 13h40 heure locale (19h40 CET).

Commentaires

Mathieu Jaminet (Porsche 963 n°6) : « Le début de course a été mouvementé. Nous avons réussi à pousser vers l’avant et tout se passait bien. Mais alors Nick a filé. Je ne sais pas si c’était de sa faute ou non, c’est sans importance. Nous avons perdu beaucoup de terrain. J’ai conduit trois relais jusqu’au lever du soleil. Il était difficile d’obtenir les pneus sur cette distance. Nos perspectives ne sont pas sans espoir mais nous pourrions certainement faire quelques phases de prudence pour rattraper des tours. Nous avons besoin de chance et de plus de performance pour le reste de la course. Nous ferons de notre mieux. »

Photos : Porsche