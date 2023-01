Début des livraisons mondiales du Lamborghini Urus S

La dernière version du Lamborghini Urus, remplaçant la précédente version et frère du Urus Performante, arrive en concession à travers le monde afin d’être livré à ses nouveaux propriétaires. Le Lamborghini Urus S se distingue par une légère mise à jour esthétique, plus de performance et toujours autant de polyvalence sur tous types de terrains. Il offre également encore plus de possibilité de personnalisation autant à l’extérieur qu’à l’intérieur.



Avec une plus grande personnalité tout en gardant un style raffiné, le Lamborghini Urus S se démarque par des améliorations au niveau esthétique. Le nouveau pare-chocs avant aux lignes plus gracieuses comprend une plaque de protection en acier inoxydable avec un revêtement noir mat, complétée par des détails noirs brillants sur la calandre, les pare-chocs et les jupes latérales. Cinq autres options de configuration du Pack Style incorporant la couleur de la carrosserie, le noir brillant et la fibre de carbone composants avec des finitions brillantes et mates, permettent aux propriétaires de choisir leurs combinaisons préférées.

Un choix de couleurs et de finitions nettement plus large est proposé par rapport à l’Urus d’origine, y compris des jantes, des ensembles de style et des détails intérieurs et extérieurs, ouvrant une gamme complète de possibilités de personnalisation allant d’un style totalement sobre à une sportivité totale.

Le choix des couleurs et des finitions intérieures a été complètement revu. Les nouvelles options Bicolore Sportivo et Bicolore Sophisticated présentent toutes deux la nouvelle garniture Performante, avec des surpiqûres dans un nouveau motif spécial. L’option Bicolore Sportivo a reçu un look encore plus sportif, avec une nouvelle utilisation de couleurs plus voyantes.

A l’intérieur, la sellerie en cuir bicolore combine le cuir noir avec de nouvelles options de couleurs contrastées, y compris le bleu Blu Leandro et le vert Verde Aura ainsi que le beige, le crème et le marron.

« Il s’agit d’un design Lamborghini Urus éloquent : en rehaussant l’apparence de l’Urus S, née des proportions les plus sportives du segment des SUV, nous soulignons sa nature élégante mais dynamique et offrons à nos clients de plus grandes possibilités de personnaliser leurs véhicules. Les clients peuvent choisir entre plus de 60 couleurs pour l’extérieur, et de nouvelles nuances de cuirs intérieurs ont été introduites pour mettre en valeur les lignes sophistiquées de l’Urus S, réaffirmant le statut de tendance de Lamborghini en matière de couleurs et de matériaux. », a déclaré Mitja Borkert, Responsanble du Design chez Automobili Lamborghini.

Photos : Lamborghini