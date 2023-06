24H Mans 2023 – Bugatti de retour sur le circuit

En cette année de célébration du centenaire des 24 Heures du Mans, Bugatti a fait son retour sur le circuit de la Sarthe lors des deux parades de cette édition anniversaire. Alors que la Bugatti Bolide a fait un tour d’honneur le samedi 10 juin 2023 avant les préparatifs du départ, l’unique Bugatti EB 110 S Le Mans engagée à la classique d’endurance en 1994 a pris part aux parades aux côtés des voitures victorieuses durant les 100 dernières années de la course.

Exactement 55 ans après la dernière victoire de la marque de Molsheim, une Bugatti privée a été engagée aux 24 Heures du Mans 1994, basée sur l’EB 110 Super Sport de série.

Cet engagement est l’œuvre de Michel Hommel, fondateur d’un groupe de presse portant son nom et créateur de nombreuses revues automobiles françaises dont Echappement et Auto-Hebdo. Il a également fondé le musée « Le Manoir de l’automobile » de Lohéac en Bretagne et des circuits de rallye-cross et de karting.

Michel Hommel s’est associé à son compère Olivier Quesnel pour développer une voiture afin de l’engager au Mans, avec le soutien de l’importateur français de Bugatti, « British Motors ».

Le moteur a été amélioré par Bugatti qui malgré sa non participation officielle a délégué quelques techniciens et ingénieurs, menés par Dieter Gass.

La préparation et l’exploitation de la voiture ont été confiées à deux sociétés mancelles ayant une bonne expérience dans le domaine : Meca Système & Synergie.

Durant la course, la Bugatti EB 110 S Le Mans a rencontré un problème technique l’obligeant à abandonner. La voiture ne fut pas détruite et participe à divers évènements automobiles.

Une autre Bugatti, cette fois officielle, a fait son apparition sur le circuit du Mans, le prototype de La bolide qui entre officiellement en production pour les quelques rares clients ayant pu l’acquérir.

Photos : 4Legend.com