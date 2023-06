Coffre de toit vs coffre sur attelage : quel est le meilleur choix pour sa voiture?

A l’approche des grandes vacances estivales, de nombreuses familles sont amenées à se déplacer en France et à l’étranger afin de rejoindre leur famille et/ou le lieu de leur villégiature. C’est l’une des périodes de l’année où les coffres de toit sont fortement utilisés afin de transporter des affaires quand la voiture est bien chargée. Une autre solution beaucoup moins connue existe : le coffre se fixant sur l’attelage offrant de nombreux avantages et une alternative intéressante. Nous avons pu tester ces deux systèmes en toute saison afin de vous proposer un retour d’expérience via divers véhicules.

Coffre de toit

Accusant déjà d’une longue existence et assez fortement plébiscité par de nombreux automobilistes dont certaines personnalités comme Jon Olsson, le coffre de toit est un moyen de transporter facilement des affaires supplémentaires quand le véhicule est trop petit ou trop chargé. Le principe est simple : mettre une sorte de grosse boîte (souple ou dure) sur des barres de toit et y charger des sacs, affaires, divers objets dont des skis ou des snowboards.

Cette solution est généralement pas trop onéreuse : il suffit d’acheter des barres de toit adapté à son véhicule et un coffre de toit. Concernant les barres de toit, il existe de nombreux modèles plus ou moins chers et de diverses qualités. Il est préférable de prendre un équipement de marque reconnue comme Thule voire ceux homologués et vendus par le constructeur automobile. Ayant acheté pour essayer des barres de toit d’une marque d’un réseau de centres automobiles, la qualité moyenne s’est révélée être un problème lors de charges lourdes et d’utilisation.

Au contraire, en choisissant une marque reconnue, on voyage serein et l’utilisation de certaines barres est facilitée lors des phases de montage/démontage. Elles répondent également à des cahiers des charges plus exigeantes, notamment en terme de crash ou de design pour moins consommer.

Pour le coffre de toit, c’est strictement le même principe. Selon ses besoins, il existe des coffres de toit souples pouvant plus facilement se ranger en cas de non utilisation mais aussi des versions rigides plus utilisées avec des tailles et des volumes de chargement variables.

Les fixations sur les barres sont aussi à prendre en compte, avec des systèmes de pinces se serrant / se déserrant via des molettes.

La mise en place de barres de toit et du coffre se fait généralement à 2 personnes alors que sa fixation/centrage ne nécessite qu’un seul intervenant. Un fois installé, il se fait généralement oublier et peut être laissé en place durant toute la durée des congés. Son accès reste facile si la voiture n’est pas trop haute (type compacte ou berline).

Pour un SUV voire un van ou un camping car, une échelle ou un petit marche pied peuvent être nécessaires.

Des objets longs comme des skis avec des bâtons peuvent aisément prendre place dans les coffres de toit avec des kits de fixation permettant de les sécuriser durant leur transport (cf photo ci-dessous).

avantages

– espace de rangement supplémentaire

– transport de skis/chaussures mêmes humides/sales

– peu couteux et vite rentabilisé (revente facile notamment sur des modèles recherchés et de marque)

– polyvalent (multiples utilisation des barres de toit)

– facile d’utilisation

inconvénients

– bruits sur autoroute à des vitesses proche de la limitation

– hausse de la consommation de carburant

– attention à la hauteur pour le passage des péages automatiques, pour accéder aux parking couverts/sous-terrain/garage mais aussi à des parkings extérieurs dans les régions touristiques munies de barrières de hauteur

– difficulté d’accès pour des véhicules hauts

– place utilisée en cas de non utilisation

– fragilité de certains modèles

Coffre d’attelage

Moins répandue en France, une nouvelle solution de transport d’objets est en plein boom chez nos voisins européens, notamment en Allemagne et en Suisse : le coffre d’attelage. Le principe est similaire au coffre de toit : offrir un grand espace de rangement supplémentaire au véhicule en le fixant sur une boule d’attelage. Ce système est proposé par quelques marques qui se comptent sur les doigts d’une main.

Quand certains proposent un système polyvalent, basé sur un porte vélo se fixant sur l’attelage en y installant un gros coffre dur ou semi rigide, d’autres proposent un système tout en un. Si vous cherchez de la polyvalence, le meilleur système est celui proposé par le leader du secteur (Thule) qui a développé un système très efficace et de grande qualité. Un porte vélos peut être très rapidement transforméen coffre d’attelage en lui ajoutant par le dessus l’espace de stockage qui offre une très grande capacité d’emport.

Le principal avantage est de pouvoir l’installer et le désinstaller tout seul et d’y accéder très facilement car placé assez bas. Le système est étanche et offre une largeur réduite, dépassant la longueur de l’ensemble avec le véhicule de moins d’un mètre. Le système du leader du marché, basé sur un porte vélos, est basculant avec des sécurités afin de pouvoir accéder au coffre sans tout déposer.

Le gros inconvénient est le manque de visibilité à l’arrière du véhicule si ce dernier est équipé de radars de recul et de caméra.

avantages

– gros gain de place

– forte accessibilité et rapidité pour récupérer un objet dedans

– pas de prise au vent pouvant augmenter la consommation de carburant

– polyvalence, notamment en se basant sur un porte vélos

– lavable intérieur et extérieur

– facilité de revente car peu répandu

– utilisable toute l’année

inconvénients

– investissement financier plus important : attelage porte vélos spécifique avec coffre ou ensemble complet (moins polyvalent)

– longueur supplémentaire pouvant gêner pour se garer sur une place de parking,

– manœuvres plus compliquées (porte à faux)

– manque de visibilité (caméra de recul et radars de parking non fonctionnels)

– attire plus l’attention pour du vol

– avoir un attelage

Bilan

Nous avons pu tester en conditions réelles le coffre de toit depuis de nombreuses années (sur divers véhicules dont sportifs) et plus récemment la solution sur l’attelage : aucun est meilleur que l’autre. En effet, cela va dépendre des besoins, des objets à transporter et du véhicule possédé et surtout du budjet.

Prenons deux exemples : pour un utilisateur qui roule avec une voiture pas trop haute (citadine, compacte, berline), le coffre de toit est un bon choix. Son installation et son accès sont aisés. La hauteur de l’ensemble va rester sous les 1,90 / 2 m permettant de se garer notamment dans les parkings des agglomérations. Cela permet aussi de garder la possibilité d’utiliser un attelage pour tracter une remorque voire une caravane.

Au contraire, pour ceux qui ont un gros véhicule déjà de base assez haut (type le VW California en photos) de 2m de haut, la solution la plus adéquate est le coffre à installer sur l’attelage permettant de ne pas réhausser la hauteur de l’ensemble et de surconsommer. Cette seconde solution moins connue est pourtant un choix à privilégier pour emporter plus d’affaires et des objets plus lourds. L’accès très facile au coffre situé à l’arrière du véhicule est aussi très appréciable.

La combinaison est aussi possible avec beaucoup de places en plus mais aussi des contraintes de hauteur et de longueur plus fortes.

Dans les deux cas, un investissement de départ est nécessaire mais il peut facilement se récupérer en cas de revente, notamment de produits de marques haut de gamme. Une des solutions est d’acquérir le matériel d’occasion qui va très fiablement décoté.

Photos : 4Legend.com