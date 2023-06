24H Mans 2023 – Moments durs pour Porsche durant une course sous tension

La meilleure Porsche 963 a terminé les 24 Heures du Mans 2023 à la neuvième place. La malchance a pesé sur l’équipe d’usine Porsche Penske Motorsport dans ce qui a été pendant de longues périodes de compétition très serrée et intense lors du 100e anniversaire de la classique longue distance. Les trois prototypes hybrides ont été victimes d’incidents ou des défauts techniques. En conséquence, ils n’ont pas pu concourir pour la victoire au général remporté avec brio par Ferrari, qui avait une puissance de plus de 700 ch (515 kW). Le véhicule identique de l’équipe Hertz Jota n’a pas non plus été récompensé après une solide performance. Dans la catégorie GTE-Am, la Porsche 911 RSR de l’équipe cliente GR Racing a terminé troisième sur le podium.

Déception pour les 963 en Hypercar

Devant 325 000 spectateurs, les quatre Porsche 963 se sont présentées de la meilleure des manières dans la phase de départ. Dans des conditions changeantes avec du soleil et parfois de fortes averses, les Porsche 963 #5 et #75 ont fait aussi bien que le « Mighty 38 » du Hertz Team Jota. Cependant, les dommages aux pneus, les défauts techniques et les accidents ont renvoyé toutes les voitures de course Porsche aux stands. Les trois pilotes d’usine Dane Cameron, Frédéric Makowiecki et Michael Christensen étaient au volant de la voiture numéro 5 à la neuvième place du classement général, étant finalement l’équipage Porsche le mieux placé. Le véhicule du trio a passé plus de 20 minutes dans les stands pendant la nuit pour faire réparer le système de refroidissement et n’a pas été ensuite en mesure de lutter pour la victoire au général. Dans le dernier tour, Christensen a littéralement porté le véhicule à l’arrivée avec une transmission défectueuse.

Dans la pénombre de samedi soir, c’est la troisième 963 de Porsche Penske Motorsport qui s’est présentée en force dans la bataille serrée entre les 16 hypercars. Aux mains des pilotes d’usine Nick Tandy, Felipe Nasr et Mathieu Jaminet, le véhicule de course hybride – portant le numéro 75 à l’occasion de l’anniversaire des voitures de la marque – a mené le peloton pendant de nombreux tours. Tard dans la soirée à 22h44 la désillusion s’ensuit : Jaminet s’arrête en piste sans propulsion. Un manque de pression d’essence a rendu impossible la poursuite : c’est l’abandon !

Au petit matin, c’est la voiture numéro 6 sur laquelle reposait les espoirs du constructeur automobile de Stuttgart-Zuffenhausen pour la course au podium. Mais André Lotterer, Kévin Estre et Laurens Vanthoor ont fait plusieurs sorties de piste avec leur Porsche 963 et ont même percuté les barrières à deux reprises. Les réparations qui devaient être effectuées dans les stands ont pris plus de 40 minutes et l’équipage a perdu une demi-heure supplémentaire car la batterie hybride a dû être changée. La voiture #6 a atteint l’arrivée à la onzième place, à 22 tours des vainqueurs.

« C’était un Mans 2023 décevant. Nous avions prévu plus. Il y a une énorme quantité de travail impliquée dans ce projet. Malgré le résultat insatisfaisant, je tiens à remercier tous les employés de Weissach, de Porsche Penske Motorsport et tous les partenaires. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous n’avons pas réussi aujourd’hui. Nous examinons maintenant ces sujets de près et nous ferons de nouveaux progrès. Je suis donc optimiste pour l’avenir. Félicitations aux vainqueurs Ferrari qui ont fait un excellent travail. », a déclaré Thomas Laudenbach, responsable du sport automobile chez Porsche.

« Malheureusement, une fois que les incidents ont commencé, cela n’a pas semblé s’arrêter. », a déclaré Urs Kuratle, décrivant son impression. Le responsable du programme LMDh a ajouté : « Notre rythme était très bon au début. Cela le rend d’autant plus douloureux. Sans dégâts, nous aurions été loin devant. L’année prochaine, nous reviendrons plus forts. Félicitations à Ferrari. »

« C’était un travail très dur pour l’équipe. Nous avons peut-être subi des coups au cou, mais nous emportons aussi du positif avec nous. Nous avons relevé tous les défis et, dans la mesure du possible, avons remis nos voitures en piste à grands frais. C’était un signal important et une solide performance de notre équipage. », a déclaré Jonathan Diuguid, vice-président senior de Porsche Penske Motorsport.

Hertz Team Jota impressionne avec des tours en tête et des temps au tour solides

La Porsche 963 de l’équipe Hertz Jota a convaincu dans la première phase de la course. Le pilote d’usine António Félix da Costa a rapidement fait passer la voiture #38 de l’équipe cliente britannique de la 60e place au général dans le top 10. Le Chinois Yifei Ye a ensuite tiré un véritable feu d’artifice. Vers 21h00 samedi soir, le jeune pilote sponsorisé par Porsche Motorsport Asia-Pacific a même pris les devants. Le premier revers suit un peu plus tard : un accident dans les courbes rapides de Porsche. Les réparations nécessaires ont pris plus de 40 minutes, et le remplacement d’un capteur FIA défectueux pour mesurer le couple sur l’essieu arrière a également pris du temps. Un autre accident dimanche matin a donné encore plus de travail à l’équipe et creusé l’écart.

Au final, la première Porsche 963 cliente du FIA WEC, partagée par Félix da Costa et Ye avec le Britannique Will Stevens, a terminé 13e de la catégorie hypercar. « Après un début difficile dû à l’absence de qualification, nous avons réalisé une belle performance. Nous avons vraiment apprécié de nous battre pour la victoire au Mans au cours des quatre premières heures et demie en tête du peloton. Les incidents nous ont fait reculer, mais nous emportons tout de même beaucoup de choses positives avec nous. Les performances en piste nous permettent d’envisager les courses restantes de la saison avec confiance et une motivation maximale. », résumé Dieter Gass, le patron de l’équipe.

Catégorie GTE-Am au Mans pour la dernière fois : GR Racing décroche le podium

La chance et la malchance étaient également proches dans la catégorie GTE-Am. Après des performances modestes en qualifications, les huit Porsche 911 RSR de cinq équipes clientes se sont imposées en début de course. À certains moments, cinq des Porsche 911 RSR de 515 ch (478 kW) ont pu s’affirmer au sommet de la catégorie.

Des accidents ont ensuite jeté les trois voitures Proton Competition hors de la course, y compris le numéro 911 avec la star hollywoodienne Michael Fassbender. Les voitures sœurs 911 RSR de Dempsey-Proton Racing et d’Iron Lynx ont également abandonné tôt après des incidents.

Les pilotes de la Porsche 911 RSR de GR Racing ont vécu un parcours sans faute. L’Italien Riccardo Pera et les deux Britanniques Michael Wainwright et Ben Barker sont restés à l’abri de tout ennui pendant plus de 24 heures et ont finalement assuré la troisième place. Juste derrière : les Iron Dames. Rahel Frey, Sarah Bovy et Michelle Gatting ont ​​établi un record de 91 ans. A cette époque, la Française Odette Siko a également terminé quatrième au Mans. Elles étaient en bonne place pour gagner leur catégorie avant de connaître des revers en fin de course. La 911 RSR de Project 1 – AO baptisée « Rexy » est passée de la première à la septième place dans les deux dernières heures de course. Les véhicules GT basés sur la réglementation GTE seront remplacés par des voitures GT3 à partir de 2024. La 911 RSR victorieuse n’est alors plus éligible au départ. La nouvelle Porsche 911 GT3 R est déjà dans les starting-blocks.

Résultats 24 Heures du Mans 2023

Catégorie Hypercar

1. Pier Guidi/Calado/Giovinazzi (I/UK/I), Ferrari #51, 342 tours

2. Buemi/Hartley/Hirakawa (CH/NZ/J), Toyota #8, 342 tours

3. Bamber/Lynn/Westbrook (NZ/UK/UK), Cadillac #2, 341 tours

9. Cameron/Christensen/Makowiecki (USA/DK/F), Porsche 963 #5, 329 tours

11. Estre/Lotterer/Vanthoor (F/D/B), Porsche 963 #6, 320 tours

13. Félix da Costa/Stevens/Ye (P/UK/CHN), Porsche 963 #38

Abandon. Jaminet/Nasr/Tandy (F/BR/UK), Porsche 963 #75, 84 tours

Catégorie GTE-Am

1. Catsburg/Keating/Varrone (NL/USA/ARG), Corvette #33, 313 tours

2. Al Harthy/Dinan/Eastwood (OMN/USA/IRL), Aston Martin #25, 312 tours

3. Barker/Pera/Wainwright (UK/I/UK), Porsche 911 RSR #86, 312 tours

4. Bovy/Frey/Gatting (B/CH/DK), Porsche 911 RSR #85, 312 tours

7. Cairoli/Hyett/Jeannette (I/USA/USA), Porsche 911 RSR #56, 309 tours

Abandon. Fassbender/Rump/Lietz (IRL/EST/A), Porsche 911 RSR #911, 246 tours

Abandon. Ried/Tincknell/Yount (D/UK/USA), Porsche 911 RSR #88, 170 tours

Abandon. Andlauer/Pedersen/Ried (F/DK/D), Porsche 911 RSR #77, 118 tours

Abandon. Hardwick/Heylen/Robichon (USA/B/CDN), Porsche 911 RSR #16, 28 tours

Abandon. Cressoni/Picariello/Schiavoni (I/B/I), Porsche 911 RSR #60, 28 tours

Photos : 4Legend.com / Porsche