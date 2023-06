24H Mans 2023 – Détails du Trophée du Centenaire des 24 Heures du Mans

Réalisé en bronze et mesurant plus d’un mètre cinquante, cet objet de prestige a parcouru le monde afin de faire rayonner la classique mancelle. Ce trophée était présent sur la photo officielle des pilotes et sera remis à l’équipe gagnant du centenaire des 24 Heures du Mans.

L’Automobile Club de l’Ouest (ACO), créateur et organisateur des 24 Heures du Mans, a scellé un partenariat avec la Monnaie de Paris afin de créer un trophée unique, avec la participation du sponsor Rolex.

Ce Trophée en forme de sapin a le logo du centenaire gravé et une base présentant 13 faces. L’une des face a un logo noir en forme de trophée ayant un espace pour recevoir le nom de l’équipe gagnante. Les autres faces présentes les équipes gagnantes avec les équipages selon les années, de 1923 à 2022. On y retrouve notamment les nombreuses victoires de Porsche, d’Audi et de Bentley.

Le logo 24h est également présent sur le Trophée. Il sera présenté le samedi avant le départ de la course et est déjà très convoités par toutes les équipes de la catégorie Hypercar, notamment Porsche.

Photos : 4Legend.com