24H Mans 2023 – Qualifications de 2 Porsche 963 en Hyperpole mais pas de victoire

Porsche Penske Motorsport s’est qualifié pour l’hyperpole avec deux Porsche 963 (#5 & #75) – mais n’a pas remporté la pole position lors de la fusillade des 24 Heures du Mans de cette année. Les deux prototypes hybrides de l’équipe d’usine avec les numéros de départ 5 et 75 ont terminé la séance de qualification mercredi aux positions cinq et huit. Les 963 ont terminé à la 4ème position (#75) et à la 7ème position (#5) lors de l’Hyperpole. A la 9ème place sur la gille, la voiture sœur n°6 a raté de peu l’obtention d’un résultat crucial dans le top 8. Dans la catégorie GTE-Am, aucune des huit Porsche 911 RSR ne s’est qualifiée pour l’Hyperpole, qui s’est tenue jeudi soir.

Dans des conditions ensoleillées et des températures avoisinant les 27 degrés Celsius, la séance de qualification sur le Circuit des 24 Heures long de 13,626 kilomètres s’est avérée difficile : deux interruptions avec drapeaux rouges et de nombreux drapeaux jaunes ont à plusieurs reprises entravé les tentatives de qualification des voitures de course. Ce n’est que dans la seconde moitié des qualifications que le Français Frédéric Makowiecki sur la Porsche 963 n°5 et le Brésilien Felipe Nasr sur la voiture sœur n°75 ont pu améliorer leurs temps de manière décisive.

À la fin de la séance, les deux prototypes hybrides de plus de 700 ch (515 kW) de Weissach ont initialement signé les cinquième et sixième meilleurs temps. Par la suite, les deux meilleurs temps au tour de la Porsche 963 qui arbore le numéro de départ 75 pour commémorer le 75e anniversaire des voitures de sport Porsche ont été annulés : un capteur de couple avait enregistré des pics de performances qui étaient en dehors de la plage prescrite par la réglementation. Heureusement pour Nasr et ses coéquipiers Nick Tandy de Grande-Bretagne et Mathieu Jaminet de France, c’était encore suffisant pour la huitième place.

Vers la fin de la séance, le héros local français Kévin Estre a lancé un sprint ultime au volant de sa voiture n°6, pour voir sa tentative d’entrer dans le top 8 contrecarrée par des drapeaux jaunes, un trafic dense et pneus qui se détériorent. Le véhicule, qu’Estre partage avec le Belge Laurens Vanthoor et l’Allemand André Lotterer, prendra le départ de la course marquant le centenaire des 24 Heures du Mans en neuvième position.

Dans la chasse aux meilleurs temps d’aujourd’hui, seules les huit voitures les plus rapides de chaque catégorie se qualifient pour l’Hyperpole. Cette session de 30 minutes a eu lieu à 20 heures le jeudi 8 juin et a déterminé les positions des quatre premières lignes de la grille. Les places sur la grille pour les pilotes restants qui ne se sont pas qualifiés pour la fusillade ont été attribuées en fonction du résultat. Cela s’applique à la Porsche 963 alignée par l’équipe cliente Hertz Team Jota dans la catégorie hypercar avec la 16e place et aux huit Porsche 911 RSR dans la catégorie GTE-Am.

« Quelle qualification de fou ! J’ai des sentiments mitigés quant à notre résultat. Deux des trois voitures d’usine sont arrivées dans l’Hyperpole, même si nous nous rongions les ongles avec notre voiture numéro 75 après les deux meilleurs temps au tour. C’est dommage que notre troisième voiture ait raté la qualification pour l’Hyperpole par une si petite marge, mais nous devons simplement l’accepter maintenant. Je suis également très désolé pour notre équipe cliente, Hertz Team Jota, dont la Porsche 963 n’a pas pu effectuer un tour chronométré en raison d’un défaut. », explique Urs Kuratle, directeur du programme LMDh chez Porsche.

« Un coup d’œil au résultat montre que c’est vraiment serré ici au MansLa compétition est féroce et passionnante. Nous sommes ravis de voir à quoi ressemblera la commande dans l’hyperpôle jeudi. D’ici là, j’espère que nous pourrons continuer à améliorer nos voitures. », a précisé Jonathan Diuguid, directeur général de Porsche Penske Motorsport.

Dans la catégorie GTE-Am, dans laquelle cinq équipes de clients affrontent un total de huit Porsche 911 RSR, aucun des véhicules de Weissach ne s’est classé parmi les huit premiers. Au final, Julien Andlauer a signé le meilleur temps au tour pour une 911 avec la neuvième place au volant de la n°77 de Dempsey-Proton Racing. Le Français n’était qu’à deux dixièmes de seconde de la qualification pour l’Hyperpole. La Porsche dirigée par l’équipe Iron Dames avec les pilotes Rahel Frey de Suisse, Sarah Bovy de Belgique et Michelle Gatting du Danemark s’attaque à la 91e édition de la classique longue distance depuis P12. La star hollywoodienne Michael Fassbender d’Irlande et ses coéquipiers Richard Lietz d’Autriche et Martin Rump d’Estonie se sont qualifiés à la 16e place de leur catégorie.

Résultat des qualifications

Catégorie Hypercar

1. Fuoco/Molina/Nielsen (I/E/DK), Ferrari #50, 3:25.213 minutes

2. Pier Guidi/Calado/Giovinazzi (I/UK/I), Ferrari #51, 3:25.412 minutes

3. Conway/Kobayashi/Lopez (Royaume-Uni/J/ARG), Toyota #7, 3:25.485 minutes

5. Cameron/Christensen/Makowiecki (USA/DK/F), Porsche 963 #5, 3:25.848 minutes

8. Jaminet/Nasr/Tandy (F/BR/UK), Porsche 963 #75, 3:26.589 minutes

9. Estre/Lotterer/Vanthoor (F/D/B), Porsche 963 #6, 3:26.900 minutes

16. Félix da Costa/Stevens/Ye (P/UK/CHN), Porsche 963 #38, pas de chrono

Catégorie GTE-Am

1. Perez Companc/Rovera/Wadoux (ARG/I/F), Ferrari #83, 3:51.877 minutes

2. Flohr/Castellacci/Rigon (CH/I/I), Ferrari #54, 3:51.941 minutes

3. Catsburg/Keating/Varrone (NL/USA/ARG), Corvette #33, 3:52.288 minutes

9. Andlauer/Pedersen/C. Ried (F/DK/D), Porsche 911 RSR #77, 3:53.481 minutes

10. Barker/Pera/Wainwright (Royaume-Uni/I/Royaume-Uni), Porsche 911 RSR #86, 3:53.531 minutes

12. Bovy/Frey/Gatting (B/CH/DK), Porsche 911 RSR #85, 3:53.603 minutes

13. Cressoni/Picariello/Schiavoni (I/B/I), Porsche 911 RSR #60, 3:53.626 minutes

15. Cairoli/Hyett/Jeannette (I/USA/USA), Porsche 911 RSR #56, 3:53.947 minutes

16. Fassbender/Rump/Lietz (IRL/EST/A), Porsche 911 RSR #911, 3:54.129 minutes

17. Hardwick/Heylen/Robichon (USA/B/CDN), Porsche 911 RSR #16, 3:54.293 minutes

20. J. Ried/Tincknell/Yount (D/UK/USA), Porsche 911 RSR #88, 3:58.486 minutes

Résultat de l’Hyperpole en catégorie Hypercar

1. Ferrari 499P #50 Ferrari AF Corse – Antonio Fuoco / Miguel Molina / Nicklas Nielsen – 3:22.982 minutes

2. Ferrari 499P #51 Ferrari AF Corse – Alessandro Pier Guidi / James Calado / Antonio Giovinazzi – 3:23.755 minutes

3. Toyota GR010 Hybrid #8 Toyota Gazoo Racing – Sébastien Buemi / Brendon Hartley / Ryō Hirakawa – 3:24.451 minutes

4. Porsche 963 #75 Porsche Penske Motorsport – Felipe Nasr / Mathieu Jaminet / Nick Tandy – 3:24.531 minutes

5. Toyota GR010 Hybrid #7 Toyota Gazoo Racing – Mike Conway / Kamui Kobayashi / José María López – 3:24.933 minutes

6. Cadillac V-Series.R #2 Cadillac Racing – Earl Bamber / Alex Lynn / Richard Westbrook – 3:25.170 minutes

7. Porsche 963 #5 Porsche Penske Motorsport – Dane Cameron / Michael Christensen / Frédéric Makowiecki – 3:25.176 minutes

8. Cadillac V-Series.R #3 Cadillac Racing – Sébastien Bourdais / Renger Van Der Zande / Scott Dixon – 3:25.521 minutes

Photos : Porsche