Lamborghini lance 2 vélos exclusifs en partenariat avec 3T

La collaboration entre Automobili Lamborghini et 3T, le fabricant de vélos de luxe de renommée mondiale, se poursuit avec deux nouveaux modèles haut de gamme (route et tout-terrain) qui incarnent l’excellence italienne des super voitures de sport.

Après le succès de l’Exploro Racemax x Huracán Sterrato en 2022, qui a combiné l’expérience de 3T dans la conception de vélos avec le style et les hautes performances de Lamborghini, deux nouveaux modèles de vélos sont maintenant nés : la version tout-terrain Racemax x Automobili Lamborghini en Verde Selvans et Oro Elios, et la variante routière Strada x Automobili Lamborghini à Arancio Apodis et Viola Pasifae.

Le nouveau vélo Racemax x Automobili Lamborghini est assemblé avec des composants en carbone 3T qui le rendent rapide et léger, tous fabriqués en Italie. Le vélo Strada x Automobili Lamborghini, le premier de cette catégorie lancé en collaboration, a été créé dans le but d’atteindre des niveaux élevés d’aérodynamisme et de confort. Il se caractérise par deux zones distinctes : la « zone de vitesse » dans la moitié avant du vélo et la « zone de confort », qui comprend le tube de selle incurvé intégré dans le cadre et équipé du meilleur ensemble de roues en carbone 3T.

Le design des vélos a été développé en collaboration avec Lamborghini Centro Stile, les designers s’inspirant des super voitures de sport Lamborghini emblématiques pour le choix des couleurs. Les vélos sont fabriqués avec des matériaux de la plus haute qualité et intègrent des composants haut de gamme, tels que des roues en fibre de carbone et un changement de vitesse électronique.

La collaboration entre Lamborghini et 3T est guidée par le partage des mêmes valeurs, reflétées dans le savoir-faire et l’excellence du Made in Italy, où une attention méticuleuse aux détails, à la tradition et à l’innovation se traduit par des produits recherchés dans le monde entier.

Les nouveaux modèles 3T pour Automobili Lamborghini sont disponibles sur 3tcollaboration.bike/3tforautomobililamborghini et seront livrables à partir de septembre 2023.

Photos : Lamborghini