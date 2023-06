24H Mans 2023 – Pesage des Porsche validé et parade de véhicules au Mans

La semaine des 24 Heures ud Mans 2023 a débuté avec la journée de test du lundi ayant permis aux équipes de tester leurs voitures de course. Avant cela, les voitures ont dû passer l’étape du pesage les vendredi et samedi, un contrôle technique au centre du Mans. C’était également l’occasion pour les équipes, notamment Porsche, de faire des photos des voitures avec leur équipage.

L’édition centenaire des 24 Heures du Mans est assez spéciale et est à ne pas rater. En plus de célébrer cet anniversaire, cette édition 2023 marque le grand retour de Porsche via trois 963 officielles et une privée dans la nouvelle catégorie reine : Hypercar. L’équipe cliente Hertz Team Jota engage une autre Porsche 963. Dans la catégorie GTE-Am, cinq équipes privées alignent un total de huit Porsche 911 RSR lors de la quatrième manche du Championnat du Monde d’Endurance FIA WEC.

Les deux journées du Pesage marquent le début de la semaine des 24 Heures du Mans. Les 62 voitures engagées à la célèbre course d’endurance ont été scrutées et mise en avant sur la Place de la République dans le centre ville du Mans devant un public venu admirer les véhicules ainsi que les pilotes.

Le Pesage est – dans le langage des 24 Heures du Mans – les vérifications administratives et techniques obligatoires. Les caractéristiques et notamment le poids sont contrôlés par les commissaires techniques. Ils doivent être conformes au règlement. A titre d’exemple, une Hypercar doit peser minimum 1 030 kg, contre 930 kg pour une LMP2 et 1 245 kg pour une LMGTE Am.

Cette année, en guise de conclusion du Pesage, huit voitures ont roulé dans le centre-ville du Mans en mode parade, enchantant les milliers de spectateurs présents. Parties de l’avenue du Général de Gaulle pour rejoindre le quai Louis Blanc, elles ont emprunté l’itinéraire suivant : avenue François Mitterrand, place des Jacobins, tunnel Wilbur Wright.

Les huit voitures étaient :

Porsche 911 RSR-19 #77 Dempsey-Proton Racing (LMGTE Am)

Porsche 911 RSR-19 #86 GR Racing (LMGTE Am)

Oreca 07-Gibson #63 Prema Racing (LMP2)

Chevrolet Corvette C8.R #33 Corvette Racing (LMGTE Am)

Ferrari 488 GTE Evo #57 Kessel Racing (LMGTE Am)

Ferrari 488 GTE Evo #100 Walkenhorst Motorsport (LMGTE Am)

Chevrolet Camaro ZL1 #24 Hendrick Motorsports (Innovative car)

Chenard & Walcker de 1923

Photos : Porsche / ACO