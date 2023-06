24H Mans 2023 – Débuts des essais prometteurs pour les Porsche 963

Porsche Penske Motorsport a utilisé le soi-disant pré-test aux 24 Heures du Mans pour un travail intensif sur la configuration des trois Porsche 963. Sur les 13,626 kilomètres du Circuit des 24 Heures en France, les prototypes hybrides en livrée spéciale ont effectué de nombreux tours réguliers. L’équipe cliente LMDh Hertz Team Jota a également impressionné pendant les six heures de conduite au Mans. Dans la catégorie GTE Am, les huit voitures Porsche 911 RSR de cinq équipes clientes ont déroulé un vaste programme.

Lors de la journée d’essais officielle au Mans, l’équipe d’usine Porsche Penske Motorsport s’est intensivement adaptée aux particularités du Circuit des 24 Heures long de 13,626 kilomètres. Au cours des deux séances de trois heures, les trois Porsche 963 ont bouclé un total de 142 tours (1 934,9 kilomètres) sous un soleil radieux et des températures allant jusqu’à 27 degrés Celsius. Outre les réglages, les essais pneumatiques ont été au centre de l’unique opportunité d’essais dans la Sarthe. La voiture n°75 est restée au stand pendant environ deux heures dans l’après-midi car un composant du système de freinage a dû être remplacé. Pendant ce temps, le Belge Laurens Vanthoor au volant de la Porsche 963 n°6 a signé le deuxième meilleur temps de toute la journée d’essais en 3:29.648 minutes. Le prototype hybride identique de plus de 680 ch (500 kW) de l’équipe cliente Hertz Team Jota a fait 55 fois le tour du circuit légendaire de l’ouest de la France. Dans la catégorie GTE Am, les huit Porsche 911 RSR alignées par cinq équipes privées ont parcouru une distance totale de 6 213 kilomètres.

« Nos chronos peuvent sembler bons, mais les résultats du test ne veulent pas dire grand-chose. Le plus important, c’est que toutes les voitures, y compris la voiture cliente de Hertz Team Jota, soient en un seul morceau. Nous avons pu engranger de nombreux tours et beaucoup appris sur la piste spéciale du Mans, sur laquelle nous n’avions jamais été en mesure de les tester. Nous avons généré des données importantes. Je suis également très satisfait de la fluidité des processus dans notre grande équipe avec trois voitures. Ce fut une journée réussie pour nous dans l’ensemble. », a déclaré Urs Kuratle, directeur du programme LMDh.

« Il était très important que nous puissions mettre à l’épreuve notre structure d’équipe, tous les outils et tout le matériel lors de cette journée. Nous avons ici une troisième voiture sur la grille en plus de nos deux voitures du FIA WEC. L’effort est énorme. Notre n°75 est restée un moment au stand pour remplacer un composant mais , dans l’ensemble, nous avons quand même bouclé beaucoup de tours. Ce fut une journée productive au cours de laquelle nous avons acquis des connaissances importantes, surtout l’après-midi par des températures plus élevées. », a ajouté Jonathan Diuguid, directeur général de Porsche Penske Motorsport.

Il n’y a pas eu de conduite du tout au Mans lundi 6 juin. Mardi également, les 62 voitures engagées au total resteront dans les garages. Cependant, les pilotes seront à la disposition des fans à la fois sur la piste et dans le centre-ville dans le cadre de séances d’autographes. Le Circuit des 24 Heures, qui se compose d’environ 70% de routes publiques, ne sera pas rouvert pour les premières séances d’essais avant mercredi.

Photos : Porsche