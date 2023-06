Formule E – ABT CUPRA a marqué des points à Jakarta

ABT CUPRA a poursuivi ses récentes bonnes performances à Jakarta en marquant également des points lors de ses débuts en course en Indonésie. Robin Frijns a remporté ses premiers points dans une course de la saison en cours avec une neuvième place âprement disputée samedi, tandis que son coéquipier Nico Müller a raté de peu sur d’autres points avec la onzième place. Lors de la course de dimanche, qui s’est également déroulée sous des températures accablantes, les deux pilotes de l’équipe nouvellement formée ont montré une course impressionnante à rattraper, mais sont restés sans aucune récompense.

Robin Frijns a mis le premier point d’exclamation du week-end dans la métropole de onze millions d’habitants samedi matin en terminant dans le top quatre de son groupe de qualification, entrant dans la phase de duel pour la deuxième fois cette saison et partant de la septième place. Nico Müller s’est qualifié à une ligne derrière à la neuvième place. En course, le duo est resté à l’écart de tous les ennuis et a enregistré le meilleur résultat de la saison à ce jour pour ABT CUPRA. Après une séance de qualification difficile dimanche, Müller et Frijns ont réalisé une course solide depuis les positions 17 et 22 sur la grille pour terminer 12e et 13e.

« Un grand merci pour les efforts de toute l’équipe, qui a travaillé dur dans des conditions difficiles et a toujours gardé la tête froide. Samedi, nous nous sommes qualifiés pour les duels en qualifications et avons marqué des points de notre propre vapeur en course – c’était fort ! Mais pour que nous réalisions quelque chose comme ça, il faut un tour parfait en qualifications et aussi une journée parfaite à d’autres égards, ce que nous n’avons pas pu répéter dimanche. La réalité est qu’il y a encore beaucoup de travail devant nous avant de pouvoir nous battre de manière cohérente au milieu de terrain. Samedi et dimanche, ABT CUPRA a fourni la plus rapide des quatre voitures équipées de groupes motopropulseurs Mahindra Racing. », a déclaré le Thomas Biermaier, responsable de l’équipe.

« Ce furent deux courses très dures physiquement, où nous avons dû aller jusqu’à nos limites physiques. Ici aussi, nous avons fait de petits pas en avant, même si cela se voit à peine dans les résultats. Nous avançons dans la bonne direction et nous ne lâcherons rien dans le dernier tiers de la saison. Portland est un territoire complètement nouveau pour toutes les équipes et tous les pilotes, nous commençons donc tous avec une feuille de papier vierge. », a déclaré Robin Frijns.

« Mon premier week-end avec la Formule E à Jakarta a été chaud, sportif et physiquement un vrai défi, mais aussi une belle expérience – surtout avec ces fans enthousiastes. Samedi, j’ai failli entrer dans la phase de duel des qualifications et, avec une stratégie un peu plus intelligente, j’aurais peut-être pu également marquer des points en course. Dimanche, nous sommes revenus sur le terrain difficile de la réalité et on nous a clairement rappelé que nous devions nous battre dur pour chaque point avec le package actuel. », a ajouté Nico Müller.

L’équipe de Kempten a concouru dans quatre catégories différentes pendant cinq week-ends consécutifs : à la Formule E à Monaco, à l’Extreme E en Écosse, à la course de 24 heures au Nürburgring, à l’ouverture de la saison DTM à Oschersleben et maintenant à la Formule E en Indonésie. Après une courte pause, le dernier week-end de juin voit un double événement sur le calendrier ABT : la Formule E démarre pour la première fois à Portland dans l’État américain de l’Oregon, tandis que le DTM revient sur le circuit des dunes de Zandvoort aux Pays-Bas.

Photos : ABT