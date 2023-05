24H Mans 2023 – Porsche soutient trois associations solidaires via le projet « Racing for Charity »

L’équipe d’usine Porsche Penske Motorsport engage trois Porsche 963 parées d’une superbe livrée aux 24 Heures du Mans 2023. Les designs rendent hommage aux couleurs historiques du sport automobile et combinent ainsi les célébrations d’anniversaire des 75 ans des voitures de sport Porsche et des 100 ans des 24 Heures du Mans. De plus, les nouveaux prototypes hybrides courront pour la bonne cause : pour chaque tour de course, Porsche versera 750 euros à l’occasion du 75e anniversaire des voitures de sport Porsche. Après le temps fort de la course au Mans, le montant total ira à l’aide aux enfants gravement malades du monde entier.

Porsche se considère comme un partenaire responsable de la société. Avec l’initiative « Racing for Charity » récemment lancée, Porsche étend son vaste engagement social. Après le 100e anniversaire des 24 Heures du Mans, les fonds récoltés seront répartis entre trois organisations : Kinderherzen retten e.V., Interplast Germany e.V. et la Fondation Ferry Porsche. Aux 24 Heures du Mans, les meilleures voitures de la catégorie hypercar effectueront jusqu’à 380 tours sur le Circuit des 24 Heures de 13,626 kilomètres. Dans des circonstances idéales, les trois voitures d’usine alignées par Porsche Penske Motorsport pourraient accumuler un total de 1 140 tours.

« Les 24 Heures du Mans sont l’un des plus grands événements sportifs au monde et le plus grand défi des courses d’endurance. Pour Porsche, Le Mans est l’un des terrains d’essai les plus exigeants pour les nouvelles technologies qui finiront par être intégrées à la production en série. A l’occasion des 100 ans du Mans, nous souhaitons faire passer un message et attirer l’attention sur des associations sélectionnées et particulièrement engagées dans le social. », a déclaré Michael Steiner, membre du conseil d’administration, en charge de la recherche et du développement de Porsche AG.

Le Kinderherzen retten e.V. est basé à Fribourg, en Allemagne. Cette association travaille en étroite collaboration avec la clinique universitaire locale. Kinderherzen retten e.V. aide les enfants souffrant de maladies cardiaques dans les pays médicalement moins développés à mener une vie saine grâce à une opération unique. Pour cette opération, les enfants sont amenés à la clinique de Fribourg en Allemagne. L’équipe de médecins hautement spécialisés a déjà assisté 260 enfants depuis la création de l’association il y a 21 ans.

Les professionnels de la santé d’Interplast Germany e.V. pratiquer la chirurgie plastique sur une base volontaire et traiter, entre autres, les blessures et les brûlures chez les enfants des régions en crise et des pays en développement. Les membres de l’équipe des opérations sont des experts qui interviennent lorsqu’une aide hautement spécialisée est nécessaire de toute urgence mais n’est pas encore disponible. Avec une seule mission, jusqu’à 100 enfants et jeunes peuvent être opérés dans leurs pays respectifs. Interplast France, basée au Mans, sera également soutenue pour une mission à travers l’initiative « Racing for Charity ».

La Fondation Ferry Porsche a été créée en mai 2018 pour marquer le 70e anniversaire de la marque Porsche. Grâce aux dons de « Racing for Charity », une partie de la charge pesant sur les enfants gravement malades et leurs familles sera allégée afin qu’ils puissent profiter de moments plus légers.

La responsabilité sociale fait partie intégrante de la culture d’entreprise de Porsche. Les gens ont la priorité. Porsche est impliquée dans de nombreuses initiatives caritatives et se concentre sur des projets durables dans cinq domaines clés du sport, de la culture, de l’environnement et des questions sociales ainsi que de l’éducation et de la science. Ainsi, plus de 150 projets de parrainage ont été soutenus dans le monde en 2022. Ainsi, Porsche contribue à façonner l’avenir de la société – et vise à établir des références ici aussi.

Photos : Porsche