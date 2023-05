IMSA – Trois pole positions de Porsche dans 3 catégories à Laguna Seca

Fort de la toute première victoire de la Porsche 963 lors de la manche précédente à Long Beach, le nouveau prototype hybride de Weissach a décroché sa première pole position. Lors des qualifications à Laguna Seca (Californie), le pilote d’usine Matt Campbell a dominé les qualifications au volant de la voiture n°7 de Porsche Penske Motorsport suivi de près par son collègue de la marque Mathieu Jaminet. Pour la course, l’Australien, qui a dominé les feuilles de temps lors des deux séances d’essais, partage le cockpit du véhicule de plus de 680 ch 500 kW avec le brésilien Felipe Nasr. Mathieu Jaminet partage le pilotage dans la voiture n°6 avec Nick Tandy. Dans la catégorie GTD-Pro, Klaus Bachler a obtenu la meilleure position sur la grille de la Porsche 911 GT3 R de Pfaff Motorsports. Alec Udell a réalisé la même chose dans la catégorie GTD dans le modèle identique engagé par Kellymoss avec Riley.

Record de pole positions

Un constructeur décroche trois pole positions dans trois catégories de véhicules différentes en une seule journée, ce qui est sans précédent dans l’histoire du championnat IMSA WeatherTech SportsCar. Sous un soleil et des températures légèrement supérieures à 20 degrés Celsius, les deux Porsche 963 alignées par Porsche Penske Motorsport n’ont laissé aucun doute sur leur solidité lors de la séance de qualification de 20 minutes. Après avoir réalisé les meilleurs temps dans la catégorie supérieure GTP lors des deux séances d’essais précédentes vendredi après-midi et samedi matin, Matt Campbell est rapidement apparu en tête de la feuille de temps à mi-parcours de la séance de qualification. Alors qu’il restait environ quatre minutes, Jaminet a remplacé l’Australien au sommet, seulement pour que Campbell le récupère peu de temps après. Son avantage à la fin : 0,090 seconde.

Les deux Porsche 963 de l’équipe d’usine aborderont la quatrième manche du championnat nord-américain IMSA depuis la première ligne de la grille. Tijmen van der Helm a amené le véhicule de la nouvelle équipe de clients JDC-Miller MotorSports à la 9ème position.

« Un excellent résultat. Après les bonnes performances des séances de vendredi et samedi après-midi, nous nous attendions à un résultat de qualification décent – mais la première et la deuxième place ? Certainement pas. Ce résultat montre que nous faisons de bons pas dans la bonne direction. Je vois également que notre nouvelle équipe cliente JDC-Miller MotorSports est sur une courbe d’apprentissage positive. Là aussi, les choses s’annoncent bien. Nos données nous donnent de l’espoir pour le jour de la course. Nous l’attendons avec impatience. Félicitations également à nos équipes clientes dans les deux catégories GT. Trois pôles pour Porsche en une journée, c’est un rêve. », se réjouit Urs Kuratle, directeur du programme LMDh chez Porsche.

« Nous avions déjà souligné notre solide forme lors des séances d’entraînement. C’est fantastique que nous ayons transformé cela en un bon résultat en qualifications. Malgré notre récente victoire à Long Beach, l’équipe a travaillé systématiquement et intensément pour s’améliorer. Nous avons réalisé des progrès maximaux sur tous les fronts. Nos confrères du FIA WEC y ont également largement contribué, notamment lors des essais. En conséquence, nous avons fait de bons progrès, en particulier dans les domaines des logiciels et des systèmes. Je suis ravi pour toute l’équipe. J’espère que nous pourrons enchaîner avec une autre victoire demain. », a conclu Jonathan Diuguid, directeur général de Porsche Penske Motorsport.

La Porsche 963 de JDC-Miller MotorSports part de P9

La Porsche 963 jaune vif de l’équipe cliente JDC-Miller Motorsports a disputé pour la première fois les sessions officielles du championnat IMSA WeatherTech SportsCar. Alors que l’Allemand expérimenté Mike Rockenfeller a effectué la plupart des tours d’essais, c’est Tijmen van der Helm, 19 ans, qui a abordé la séance de qualification dans la voiture n°5. Au cours de la chasse aux meilleurs temps de 20 minutes, le jeune s’est amélioré de tour en tour et a acquis des informations importantes avant la première course de l’équipe dans la catégorie supérieure GTP.

La Porsche 911 GT3 R aborde les deux catégories GT depuis la pole position

Les équipes clientes de Porsche participant aux deux catégories GT de la série IMSA ont clôturé une journée phare pour Porsche Motorsport. L’Autrichien Klaus Bachler a décroché la pole position dans la catégorie GTD-Pro au volant de la Porsche 911 GT3 R de Pfaff Motorsports. En course, Bachler partage le cockpit de la voiture n°9 avec le Français Patrick Pilet. Dans la catégorie GTD, le pilote amateur Alec Udell a réalisé une performance impressionnante. Étonnamment, les pilotes professionnels américains ont surqualifié les constructeurs et équipes rivaux et ont obtenu la première pole pour Kellymoss avec Riley dans la série IMSA. La 911 d’AO Racing surnommée « Rexy » part de la troisième place de la grille. L’entrée n°91 de Kellymoss avec Riley a terminé neuvième, avec la voiture de Wright Motorsports en P15.

La quatrième manche du championnat IMSA WeatherTech SportsCar 2023 se dispute sur 2h40. L’événement sur le célèbre Laguna Seca Raceway débute le dimanche 14 mai 2023 à 12h10 heure locale (21h10 heure française).

Résultats de qualification

Catégorie GTP

1. Campbell/Nasr (AUS/BR), Porsche 963 #7, 1:14.774 minutes

2. Tandy/Jaminet (UK/F), Porsche 963 #6, 1:14.864 minutes

3. Blomqvist/Braun (Royaume-Uni/États-Unis), Acura #60, 1:14.979 minutes

Catégorie GTD Pro

1. Bachler/Pilet (A/F), Porsche 911 GT3 R #9, 1:24.529 minutes

2. Gunn/Riberas (Royaume-Uni/Est), Aston Martin #23, 1:24.654 minutes

3. Jundadella/Gounon (E/F), Mercedes-AMG #79, 1:24.706 minutes

Catégorie GTD

1. Udell/Andlauer (USA/F), Porsche 911 GT3 R #92, 1:24.539 minutes

2. Sörensen/de Angelis (DK/CDN), Aston Martin #27, 1:24.647 minutes

3. Jeannette/Priaulx (États-Unis/Royaume-Uni), Porsche 911 GT3 R #80, 1:25.005 minutes

9. Metni/van Berlo (USA/NL), Porsche 911 GT3 R #91, 1:25.601 minutes

15. Brynjolfsson/Hindman (États-Unis/États-Unis), Porsche 911 GT3 R #77, 1:26.365 minutes

Photos : Porsche