24H Mans 2023 – Porsche vise une 20ème victoire avec sa 963

L’édition centenaire 2023 des 24 Heures du Mans signe le retour tant attendu de Porsche et de nombreux autres grands constructeurs automobiles (Cadillac, Ferrari, Peugeot, Glickenhaus) face à Toyota dans la catégorie reine Hypercar. En alignant 3 voitures officielles via l’équipe Porsche Penske Motorsport et 1 voiture cliente via Hertz Team Jota, Porsche vise sa 20ème victoire au général dans la classique d’endurance.

Séduit par la convergence entre le FIA WEC et l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, Porsche est de retour au plus haut niveau de l’endurance et ne compte pas venir en touriste au Mans. En regardant la liste des engagées, Porsche est le constructeur qui a le plus de voitures engagées en catégorie Hypercar.

L’ADN de la Porsche 963 remonte à la RS Spyder avec laquelle Porsche et l’équipe Penske ont remporté de nombreuses victoires entre 2005 et 2008. La 963 repose sur un châssis de Multimatic et est motorisée par un V8 biturbo de 4,6 l développant 680 ch et associé à un moteur électrique.

Son design est inspiré des 956 et 962 victorieuses dans les années 1980. Une bande lumineuse continue et située à l’arrière fait écho à la caractéristique distinctive de la dernière 911 type 992. Comme dans le passé, Porsche propose ce modèle à une équipe cliente dès sa première année de compétition.

En début de la saison WEC, les deux 963 engagées par Porsche Penske Motorsport se sont classées 5e et 6e lors des 1000 Miles de Sebring 2023. La #6 est montée sur la troisième marche du podium lors des 6 Heures de Portimão tandis que la Porsche 963 #5 a terminé les 6H de Spa-Francorchamps 2023 en 4e position. Avant les 24 Heures du Mans 2023, Porsche Penske Motorsport pointait à la 3e place du Championnat du Monde d’Endurance des constructeurs Hypercar.

Avec 19 victoires à son actif (un record toujours inégalé à ce jour), Porsche entend bien ne pas se laisser faire et viser une nouvelle victoire voire le Graal : un triplé comme Audi l’a réalisé dans le passé avec ses R8 à moteur V8. Même si la 963 n’a pas encore remporté une course, la course du Mans reste à part et tout est possible. La fiabilité et une bonne gestion des équipes va faire la différence tout comme les bonnes stratégies, notamment en terme de relai et de changement de pneumatiques dont Michelin est partenaire.

Photos : Porsche