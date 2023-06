24H Mans 2023 – Photos officielles des voitures et des pilotes

Pour son 75e anniversaire et le 100e anniversaire simultané des 24 Heures du Mans, la marque Porsche compte au total douze voitures de course sur la grille. 36 pilotes seront dans les cockpits des voitures d’usine et des clients de Weissach. Avant le début des qualifications et de la course, les 186 pilotes et les 62 voitures ont posé pour des photos sur la ligne droite des stands.

Le Centenaire des 24 Heures du Mans propose un plateau exceptionnel de 62 voitures, comptant sept marques en lice pour une victoire historique : Porsche, Ferrari, Cadillac, Vanwall, Toyota, Peugeot et Glickenhaus. 16 voitures de course sont engagées en Hypercar, catégorie reine des 24 Heures du Mans et du Championnat du Monde d’Endurance FIA WEC.

Le plateau est complété par 24 voitures engagées en catégorie LMP2, 21 véhicules en LMGTE Am et 1 innovative car.

Deux manufacturiers de pneumatiques équipent les voitures : Michelin en Hypercar et en LMGTE Am; Goodyear en LMP2.

L’édition du centenaire qui s’annonce exceptionnelle réserve au vainqueur le Trophée du centenaire des 24 Heures du Mans qui est une pièce unique, réalisée par la Monnaie de Paris et soutenue par Rolex, Partenaire Majeur de l’évènement.

Photos : ACO