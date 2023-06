24H Mans 2023 – Un retour de Porsche raté : abandons, accidents, performances

Les trois Porsche 963 engagées par l’équipe d’usine Porsche Penske Motorsport ont pris un bon départ aux 24 Heures du Mans, avec une placée à la 4ème position sur la grille. Au cours des quatre premières heures de course, Felipe Nasr dans la voiture n°75 et Michael Christensen dans la voiture sœur n°5 ont parfois mené le peloton. Le prototype hybride n°6 a été à un moment en tête de la course suite à de nombreux accidents et conditions météorologiques parfois impressionnantes. Le véhicule client engagé par Hertz Team Jota a lancé une chasse fougueuse pour rattraper son retard et s’est même très rapidement hissé en tête du classement avant de s’exploser contre un mur occasionnant de lourds dégâts et lui faisant perdre toute chance de victoire et de podium. Dans la catégorie GTE-Am, trois Porsche 911 RSR se sont hissées aux avant-postes avant d’avoir quelques abandons. Au fil des heures, les Porsche abandonnent les unes après les autres suite à de terribles accidents mais aussi des soucis mécaniques laissant la porte ouverte aux autres concurrents, notamment en catégorie Hypercar. A moins de 4h00 de la fin de la course, la meilleure Porsche (#5) se hisse à la 6ème place et la Porsche 911 RSR #85 de Iron Dames est en tête de la catégorie GTE-Am.

Catégorie Hypercar

En présence d’une foule nombreuse de plus de 300 000 spectateurs (un record), le plateau de 62 voitures s’est élancé samedi à 16 heures pour marquer le centenaire des 24 Heures du Mans. Juste avant le début de la 91e édition de la classique d’endurance, des averses isolées sur le circuit de 13,626 kilomètres ont créé des conditions difficiles. Lorsqu’un accident impliquant une Cadillac de la catégorie Hypercar s’est produit après un seul tour, la voiture de sécurité a été déployée pendant plus de 30 minutes empêchant au peloton de se disperser.

Grâce à une stratégie astucieuse et à de belles performances des pilotes officiels, les trois Porsche 963 de Porsche Penske Motorsport ont repris plusieurs positions dans la première heure de course. Après deux heures, Michael Christensen a tenu la tête pendant près de 30 minutes dans la voiture n°5. Dans la voiture sœur arborant le numéro 75 pour commémorer le 75e anniversaire des voitures de sport Porsche, Felipe Nasr a toujours couru dans le top 5.

Pendant ce temps, la n°6 a été victime, d’une crevaison, lui faisant perdre des places précieuses et du temps. Laurens Vanthoor a réussi à regagner les stands et a dû changer les pneus après une rapide vérification de l’état de la voiture de course. Cette voiture accusait d’un retard d’environ une minute sur les leaders après deux heures et demie de course. Cependant, le redéploiement de la voiture de sécurité a réduit cet écart à quelques secondes.

La tête de la course, tenue par les Hypercars est très disputée et les écarts très faibles. La bataille est dure avec des dépassements dignes de grand prix de Formule 1.

La Porsche 963 pilotée par l’équipe cliente Hertz Team Jota a raté un tour de qualification et a donc dû aborder la course depuis le fond de la grille. Cependant, le pilote d’usine António Félix da Costa a rapidement gravi les échelons – et a également bénéficié d’une première phase de voiture de sécurité. Après le retour du drapeau vert, son retard a été rapidement comblé et la voiture s’est même permise de grimper en tête du classement après des dépassement spectaculaires via le pilote Yifei Ye.

Il a pris la tête du général peu avant 21h. Un peu plus tard, cependant, le pilote automobile chinois glissait hors de la piste à la sortie des courbes Porsche et endommageait la voiture de course n°38. Après un autre long arrêt pour réparations, le véhicule est reparti avec beaucoup de retard, se classant 25e vers huit heures du matin.

De fortes pluies sur certaines parties du circuit ont eu de graves conséquences : de nombreuses glissades et sorties de piste ont entrainé de la casse et parfois même des, sur-accidents avec 3 voitures. et entraîné plusieurs glissades et glissades. Cela a déclenché un autre long relais derrière la voiture de sécurité. Après un peu plus de quatre heures de course, la Porsche n°6 était deuxième derrière la voiture de tête, la voiture sœur n°75 était cinquième, la Porsche Jota sixième et la n°5 dixième.

Les trois voitures d’usine de Porsche Penske Motorsport n’en sont pas sorties indemnes non plus. Vers 21h30, la Porsche 963 n°5 s’est brièvement arrêtée sur la piste en raison d’un problème de capteur et ce dernier a dû être réinitialisé. Pendant ce temps, la voiture sœur pilotée par Frédéric Makowiecki, Dane Cameron et Michael Christensen a subi une crevaison. A 1h30, une fuite est détectée dans le circuit de refroidissement. Cela a nécessité un arrêt au stand de 23 minutes pour les réparations, qui se sont déroulées entièrement dans une phase jaune. Après les deux tiers de la distance de course, le trio occupait la huitième place, à cinq tours du leader.

Vers 20h30, la voiture n°6 a subi une crevaison pour la deuxième fois. Celle-ci a été reléguée à la onzième place. A l’aube, le trio avait réussi à rattraper son retard et profitait également du malheur des rivaux. Malgré des problèmes mineurs, dimanche à 8 heures du matin, le prototype hybride se battait encore et encore pour la troisième place. Cependant, un problème de rodage d’une voiture LMP2 a entraîné une sortie de piste de cette Porsche 963 et un arrêt de 42 minutes pour réparation.

Malgré ce temps perdu, la #6 a réussi à remonter au classement, se stabilisant à la 6e position en milieu de journée.

Peu avant 22 heures, la Porsche 963 n°75 s’est immobilisé dans la zone du Têrtre Rouge : la pompe à essence n’arrivait plus à monter en pression suffisante. La tentative de Mathieu Jaminet de ramener sa voiture aux stands s’est avérée infructueuse. Cela a marqué la fin de la course pour le Français et ses coéquipiers Nick Tandy et Felipe Nasr.

Aux deux tiers de la course, Porsche Penske Motorsport était toujours à la lutte pour une place sur le podium avec par le suite le début des incidents. La voiture n°6 de l’équipe d’usine est sortie de la piste tout en chevauchant un véhicule plus lent. La voiture sœur n°5 se classait à la 8e place pour ensuite se stabiliser à la 6e position. place.

Malgré ces incidents, il est clair que les performances des Porsche 963 ne sont pas à la hauteur des concurrents comme Ferrari en tête, Cadillac et Toyota.

« La nuit et la matinée ont été tout sauf agréables pour nous. La voiture numéro 75 a abandonné prématurément, nous avons eu un défaut dans le système de refroidissement de la voiture numéro 5 et la numéro 6 a perdu beaucoup de temps à cause d’incidents. Nous sommes donc hors course pour la victoire. C’est dommage car parfois notre rythme était très soutenu. Nos espoirs de succès étaient parfois élevés, mais malheureusement, ce rêve a été anéanti. Maintenant, nous nous concentrons sur le franchissement de la ligne d’arrivée sans autre problème si possible. », a déclaré Urs Kuratle (directeur du programme LMDh chez Porsche), revenant sur les incidents du deuxième tiers de la course.

Catégorie GTE-Am

Dans la catégorie GTE-Am, les Porsche 911 RSR engagées par des équipes de clients ont fait tourner les têtes avec une phase de départ impressionnante. Après environ une heure, cinq Porsche 911 RSR ont verrouillé les cinq premières positions de leur catégorie. Par la suite, ce n’était plus aussi beau : les Porsche 911 RSR de Proton Competition (n°16) et d’Iron Lynx sont entrées en collision, tandis que la voiture de tête n°86 a foncé dans les glissières de sécurité sous une pluie battante. La voiture n°77 de Dempsey-Proton Racing s’est retrouvée empêtrée dans un incident avec un prototype LMP2.

Après quatre heures, les Porsche 911 RSR Iron Dames et Project1 se classaient première et deuxième de la catégorie GTE-Am. La voiture n°911 de Proton Competition était à la troisième position, pilotée par la star hollywoodienne Michael Fassbender.

Aux deux tiers de la course, quatre équipes clientes Porsche semblent solides pour une victoire de catégorie au Mans. Les équipages 911 RSR d’Iron Dames et de Project 1 – AO se relaient avec une Ferrari et une Corvette à l’avant. La Porsche de GR Racing est également toujours dans le tour de tête, tout comme la voiture n ° 911 de Proton Competition partagée par l’acteur hollywoodien Michael Fassbender d’Irlande, le pilote d’usine Porsche Richard Lietz d’Autriche et l’Estonien Martin Rump. Pour la voiture n°88 de Proton, la course s’est terminée juste après la barre des 15 heures lorsqu’elle a glissé hors de la piste.

Photos : Porsche